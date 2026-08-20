АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 209
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GAZP стакан на покупку = 0
БИЗНЕС ФМ - Дивидендов не будет!
GAZP стакан на покупку = 0
БИЗНЕС ФМ - Дивидендов не будет!
Развели хомячков. Сейчас эти дивиденды напрямую в правительственную кубышку заберут через повышенный НДПИ и делиться ни с кем не надо. Интересно еще сколько нерезидентов торчит в Газпроме.
...
Почему то вслед за газиком избавляются и от его дочерних предприятий. ОГК-2, Мосэнерго падает, другие не смотрел что там еще газпромом контролируется.
Развели хомячков. Сейчас эти дивиденды напрямую в правительственную кубышку заберут через повышенный НДПИ и делиться ни с кем не надо. Интересно еще сколько нерезидентов торчит в Газпроме.
...
Почему то вслед за газиком избавляются и от его дочерних предприятий. ОГК-2, Мосэнерго падает, другие не смотрел что там еще газпромом контролируется.
уверен надо искать точку для входа!
уверен надо искать точку для входа!
Не знаю. Я только сейчас узнал, что у них годовое собрание сегодня. Мне на почту ни каких уведомлений вообще не приходило о предложении поучаствовать в заочном голосовании хотя держу их акции уже три года. Средняя покупки 175 руб. Похоже кинули миноритариев даже в этой малости. Сейчас все устаканится и избавлюсь от газика насовсем.
...
З.Ы. Нашел на сайте газпрома инфу что заочно можно было голосовать только так:
Обычно я голосую через e-voting. Там о всех доступных собраниях приходят уведомления.
...
З.Ы. 2 Газик кстати самый большой вес имеет в индексе голубых фишек. Щас за собой еще и индекс вниз потянет. Причем кто то знал что дивы не утвердят последние несколько дней газпром скидывали после того как выше 300 цену задрали.
Не знаю. Я только сейчас узнал, что у них годовое собрание сегодня. Мне на почту ни каких уведомлений вообще не приходило о предложении поучаствовать в заочном голосовании хотя держу их акции уже три года. Средняя покупки 175 руб. Похоже кинули миноритариев даже в этой малости. Сейчас все устаканится и избавлюсь от газика насовсем.
...
З.Ы. Нашел на сайте газпрома инфу что заочно можно было голосовать только так:Обычно я голосую через e-voting. Там о всех доступных собраниях приходят уведомления.
все равно отскочит
а к осени где будет ?
не стоит принимать решения на эмоциях
все равно отскочит
а к осени где будет ?
не стоит принимать решения на эмоциях
Так я пока не продаю. Сейчас весь рынок валиться видимо этот кидок газпрома спровоцировал маржинколы у тех кто закупался с плечом. Подожду пока устаканится тем более газик у меня по 175 куплен.
Так я пока не продаю. Сейчас весь рынок валиться видимо этот кидок газпрома спровоцировал маржинколы у тех кто закупался с плечом. Подожду пока устаканится тем более газик у меня по 175 куплен.
по 175 хороший вход
может и не стоит дергаться , летом.
Вероятно до осени 2022 / зимы 2023 а там и выйти
зимой / осенью газ вполне возможно подорожает.
Оказывается все просто отказ от дивидендов объясняют о желании наложить на газпром повышенный налог. И денежки в бюджет и делиться ни с кем не надо.
https://quote.rbc.ru/news/article/62bd578e9a79476de31570f0
Оказывается все просто отказ от дивидендов объясняют о желании наложить на газпром повышенный налог. И денежки в бюджет и делиться ни с кем не надо.
https://quote.rbc.ru/news/article/62bd578e9a79476de31570f0
Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме.
p.s.
Сапожник без сапог!
Есть вероятность что наконец то газ приедет туда где его не было.
по 175 хороший вход
может и не стоит дергаться , летом вероятно до осени 2022 / зимы 2023 а там и выйти
зимой / осенью газ вполне возможно подорожает.
Может и подорожает только толку от этого ноль. Газик к прежним уровням к тому времени вряд ли вырастет. И не факт, что и в 23 году за 22 год дивы будут. Если в долгую то можно и подержать его в портфеле 3 года держал можно ещё столько же.