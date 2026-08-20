АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 209

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GAZP стакан на покупку = 0

БИЗНЕС ФМ - Дивидендов не будет!



 
Yuriy Zaytsev #:

GAZP стакан на покупку = 0

БИЗНЕС ФМ - Дивидендов не будет!



Развели хомячков. Сейчас эти дивиденды напрямую в правительственную кубышку заберут через повышенный НДПИ и делиться ни с кем не надо. Интересно еще сколько нерезидентов торчит в Газпроме.

...

Почему то вслед за газиком избавляются и от его дочерних предприятий. ОГК-2, Мосэнерго падает, другие не смотрел что там еще газпромом контролируется.

 
Vitalii Ananev #:

Развели хомячков. Сейчас эти дивиденды напрямую в правительственную кубышку заберут через повышенный НДПИ и делиться ни с кем не надо. Интересно еще сколько нерезидентов торчит в Газпроме.

...

Почему то вслед за газиком избавляются и от его дочерних предприятий. ОГК-2, Мосэнерго падает, другие не смотрел что там еще газпромом контролируется.

уверен надо искать точку для входа!

 
Yuriy Zaytsev #:

уверен надо искать точку для входа!

Не знаю. Я только сейчас узнал, что у них годовое собрание сегодня. Мне на почту ни каких уведомлений вообще не приходило о предложении поучаствовать в заочном голосовании хотя держу их акции уже три года. Средняя покупки 175 руб.  Похоже кинули миноритариев даже в этой малости. Сейчас все устаканится и избавлюсь от газика насовсем. 

...

З.Ы. Нашел на сайте газпрома инфу что заочно можно было голосовать только так:

Бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900 или лично сдать по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1. Кроме того, можно заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://elgol.draga.ru в период с 09 июня 2022 г. до 18 часов 29 июня 2022 г.

Обычно я голосую через e-voting. Там о всех доступных собраниях приходят уведомления.

...

З.Ы. 2 Газик кстати самый большой вес имеет в индексе голубых фишек. Щас за собой еще и индекс вниз потянет. Причем кто то знал что дивы не утвердят последние несколько дней газпром скидывали после того как выше 300 цену задрали. 

 
Vitalii Ananev #:

Не знаю. Я только сейчас узнал, что у них годовое собрание сегодня. Мне на почту ни каких уведомлений вообще не приходило о предложении поучаствовать в заочном голосовании хотя держу их акции уже три года. Средняя покупки 175 руб.  Похоже кинули миноритариев даже в этой малости. Сейчас все устаканится и избавлюсь от газика насовсем. 

...

З.Ы. Нашел на сайте газпрома инфу что заочно можно было голосовать только так:

Обычно я голосую через e-voting. Там о всех доступных собраниях приходят уведомления.

все равно отскочит 

а к осени  где будет ?

не стоит принимать решения на эмоциях

 
Yuriy Zaytsev #:

все равно отскочит 

а к осени  где будет ?

не стоит принимать решения на эмоциях

Так я пока не продаю. Сейчас весь рынок валиться видимо этот кидок газпрома спровоцировал маржинколы у тех кто закупался с плечом. Подожду пока устаканится тем более газик у меня по 175 куплен.


 
Vitalii Ananev #:

Так я пока не продаю. Сейчас весь рынок валиться видимо этот кидок газпрома спровоцировал маржинколы у тех кто закупался с плечом. Подожду пока устаканится тем более газик у меня по 175 куплен.


по 175  хороший вход

может и не стоит дергаться ,  летом.

Вероятно  до осени 2022 / зимы 2023  а там и выйти

зимой / осенью газ вполне возможно подорожает.

 

Оказывается все просто отказ от дивидендов объясняют о желании наложить на газпром повышенный налог. И денежки в бюджет и делиться ни с кем не надо.

https://quote.rbc.ru/news/article/62bd578e9a79476de31570f0

Акции «Газпрома» рухнули на 30% после отказа от выплаты дивидендов
Акции «Газпрома» рухнули на 30% после отказа от выплаты дивидендов
  • 2022.06.30
  • Ксения Котченко
  • quote.rbc.ru
Акции «Газпрома» обвалились на 32,32%, до ₽207,69. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:57 мск. Инвесторы резко отреагировали на решение собрания акционеров не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год в размере ₽52,53. «Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды   по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно...
 
Vitalii Ananev #:

Оказывается все просто отказ от дивидендов объясняют о желании наложить на газпром повышенный налог. И денежки в бюджет и делиться ни с кем не надо.

https://quote.rbc.ru/news/article/62bd578e9a79476de31570f0

Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме.

p.s.

Сапожник без сапог!

Есть вероятность что наконец то газ приедет туда где его не было.

Акции «Газпрома» рухнули на 30% после отказа от выплаты дивидендов
Акции «Газпрома» рухнули на 30% после отказа от выплаты дивидендов
  • 2022.06.30
  • Ксения Котченко
  • quote.rbc.ru
Акции «Газпрома» обвалились на 32,32%, до ₽207,69. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:57 мск. Инвесторы резко отреагировали на решение собрания акционеров не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год в размере ₽52,53. «Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды   по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно...
 
Yuriy Zaytsev #:

по 175  хороший вход

может и не стоит дергаться ,  летом вероятно  до осени 2022 / зимы 2023  а там и выйти

зимой / осенью газ вполне возможно подорожает.

Может и подорожает только толку от этого ноль. Газик к прежним уровням к тому времени вряд ли вырастет. И не факт, что и в 23 году за 22 год дивы будут. Если в долгую то можно и подержать его в портфеле 3 года держал можно ещё столько же.  

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