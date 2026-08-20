АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 286
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Ждем 20 декабря , очередное заседание ЦБ по ставке.
Кто-то сомневается в решении? Имхо, вопрос лишь в том на сколько конкретно повысят.
Заявления с пленарной сессии форума ВТБ:
— Инфляция в России достаточно высока, для решения проблемы нужны скоординированные действия правительства и Центробанка;
— К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить 2/3 ВВП;
— Президент предложил увязать для бизнеса получение государственных субсидий с выходом на биржу.
Задал вопрос ИИ:
Как это повлияет на акции российского рынка?
Ответ:
Увеличение капитализации российского фондового рынка до 2/3 ВВП к концу десятилетия может оказать значительное влияние на акции и общий инвестиционный климат в стране.
Рассмотрим несколько ключевых аспектов этого процесса:
1. Рост ликвидности
Это может повысить ликвидность, что, в свою очередь, сделает рынок более привлекательным для инвесторов.
2. Повышение интереса со стороны инвесторов
Более крупный и развитый рынок будет восприниматься как более стабильный и безопасный, что может увеличить приток инвестиций.
3. Рост цен на акции
Если акции будут рассматриваться как более привлекательные активы, это приведет к повышению их стоимости.
4. Улучшение корпоративного управления
Это может включать обновление отчетности, соблюдение стандартов ESG (экологические, социальные и управленческие факторы) и улучшение взаимодействия с акционерами.
5. Развитие новых секторов
что также будет способствовать диверсификации и увеличению инвестиционных возможностей.
6. Макроэкономическая стабильность
это может создать позитивный цикл, способствующий дальнейшему росту рынка.
7. Риски и неопределенности
Эти риски могут повлиять на доверие инвесторов и, соответственно, на рынок.
Заключение
Увеличение капитализации российского фондового рынка до 2/3 ВВП может иметь множество положительных последствий для акций и всего финансового сектора.
Однако важно наблюдать за экономической и политической ситуацией, чтобы оценить, насколько реалистичны эти ожидания и как они могут реализоваться на практике.
Кто-то сомневается в решении? Имхо, вопрос лишь в том на сколько конкретно повысят.
логично войти по фьючерсам на sell
Кто-то сомневается в решении? Имхо, вопрос лишь в том на сколько конкретно повысят.
Возник вопрос, позакрывать на праздники все или наоборот взлететь может
глянул что в прошлом году было в тот же период, все "государственное" ровно год назад - Ровно на том же уровне было, один Газпром выбился
т.е. рынок сходил наверх и к концу года ровно на тоже место вернулся
есть какие идеи?
Возник вопрос, позакрывать на праздники все или наоборот взлететь может
глянул что в прошлом году было в тот же период, все "государственное" ровно год назад - Ровно на том же уровне было, один Газпром выбился
т.е. рынок сходил наверх и к концу года ровно на тоже место вернулся
есть какие идеи?
Я хочу всё спекулятивное прикрыть - выстрелить может в любую сторону.
для любителей каналов)))
Я хочу всё спекулятивное прикрыть - выстрелить может в любую сторону.
позакрываешь, выводить тогда надо, на счету средства не застрахованы как банковские счета
Возник вопрос, позакрывать на праздники все или наоборот взлететь может
глянул что в прошлом году было в тот же период, все "государственное" ровно год назад - Ровно на том же уровне было, один Газпром выбился
т.е. рынок сходил наверх и к концу года ровно на тоже место вернулся
есть какие идеи?
так и везде застой. а то и падение, Трамп может всколыхнет свое болото большими пошлинами, но по любому торговая война неизбежна с его приходом, потому как он торгаш и хочет всех купить, а потом опять продать подороже, вот и весь рывок к "коммунизму" по ихнему... так что будут везде грызть потихоньку свою доходную копейку, ну а мы будем отгрызать свою ))