АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 286

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Ждем 20 декабря , очередное заседание ЦБ по ставке. 
 
Yuriy Zaytsev #:
Ждем 20 декабря , очередное заседание ЦБ по ставке. 

Кто-то сомневается в решении? Имхо, вопрос лишь в том на сколько конкретно повысят.

 

Заявления с пленарной сессии форума ВТБ:

— Инфляция в России достаточно высока, для решения проблемы нужны скоординированные действия правительства и Центробанка;
— К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить 2/3 ВВП;
— Президент предложил увязать для бизнеса получение государственных субсидий с выходом на биржу.


Задал вопрос ИИ:
Как это повлияет на акции российского рынка?


Ответ:

Увеличение капитализации российского фондового рынка до 2/3 ВВП к концу десятилетия может оказать значительное влияние на акции и общий инвестиционный климат в стране.
Рассмотрим несколько ключевых аспектов этого процесса:

1. Рост ликвидности

  • Увеличение капитализации означает, что на рынке будет больше акций и более активная торговля.
    Это может повысить ликвидность, что, в свою очередь, сделает рынок более привлекательным для инвесторов.

2. Повышение интереса со стороны инвесторов

  • Ожидаемое увеличение капитализации может привлечь как локальных, так и международных инвесторов.
    Более крупный и развитый рынок будет восприниматься как более стабильный и безопасный, что может увеличить приток инвестиций.

3. Рост цен на акции

  • С увеличением капитализации и интереса со стороны инвесторов, можно ожидать роста цен на акции.
    Если акции будут рассматриваться как более привлекательные активы, это приведет к повышению их стоимости.

4. Улучшение корпоративного управления

  • Для привлечения инвесторов компании могут начать улучшать корпоративное управление и прозрачность.
    Это может включать обновление отчетности, соблюдение стандартов ESG (экологические, социальные и управленческие факторы) и улучшение взаимодействия с акционерами.

5. Развитие новых секторов

  • Увеличение капитализации может привести к развитию новых секторов экономики и появлению новых компаний на фондовом рынке,
    что также будет способствовать диверсификации и увеличению инвестиционных возможностей.

6. Макроэкономическая стабильность

  • Если увеличение капитализации будет происходить на фоне стабильного экономического роста и прогресса в ключевых отраслях,
    это может создать позитивный цикл, способствующий дальнейшему росту рынка.

7. Риски и неопределенности

  • Несмотря на позитивные аспекты, важно учитывать возможные риски, такие как политическая нестабильность, экономические санкции и внешние экономические факторы.
    Эти риски могут повлиять на доверие инвесторов и, соответственно, на рынок.

Заключение

Увеличение капитализации российского фондового рынка до 2/3 ВВП может иметь множество положительных последствий для акций и всего финансового сектора.
Однако важно наблюдать за экономической и политической ситуацией, чтобы оценить, насколько реалистичны эти ожидания и как они могут реализоваться на практике.

 
Aleksey Nikolayev #:

Кто-то сомневается в решении? Имхо, вопрос лишь в том на сколько конкретно повысят.

логично войти по фьючерсам на sell

 
Aleksey Nikolayev #:

Кто-то сомневается в решении? Имхо, вопрос лишь в том на сколько конкретно повысят.

Ошибся, сохранили ставку.
 

Возник вопрос, позакрывать на праздники все или наоборот взлететь может

глянул что в прошлом году было в тот же период, все "государственное" ровно год назад - Ровно на том же уровне было, один Газпром выбился 

т.е. рынок сходил наверх и к концу года ровно на тоже место вернулся

есть какие идеи? 

 
lynxntech #:

Возник вопрос, позакрывать на праздники все или наоборот взлететь может

глянул что в прошлом году было в тот же период, все "государственное" ровно год назад - Ровно на том же уровне было, один Газпром выбился 

т.е. рынок сходил наверх и к концу года ровно на тоже место вернулся

есть какие идеи? 

Я хочу всё спекулятивное прикрыть - выстрелить может в любую сторону.

 

для любителей каналов)))


 
JRandomTrader #:

Я хочу всё спекулятивное прикрыть - выстрелить может в любую сторону.

позакрываешь, выводить тогда надо, на счету средства не застрахованы как банковские счета

 
lynxntech #:

Возник вопрос, позакрывать на праздники все или наоборот взлететь может

глянул что в прошлом году было в тот же период, все "государственное" ровно год назад - Ровно на том же уровне было, один Газпром выбился 

т.е. рынок сходил наверх и к концу года ровно на тоже место вернулся

есть какие идеи? 

так и везде застой. а то и падение, Трамп может всколыхнет свое болото большими пошлинами, но по любому торговая война неизбежна с его приходом, потому  как он торгаш и хочет всех купить, а потом опять продать подороже, вот и весь рывок к "коммунизму" по ихнему... так что будут везде грызть потихоньку свою доходную копейку, ну а мы будем отгрызать свою ))

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