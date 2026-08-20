АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 137

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Alexey Viktorov #:

.... В таком случае и Турции самый раз начать продавать помидоры за рубли и принимать у туристов карты МИР…

Подайте идею в правительство, может быть договорятся с Турками :)

 
prostotrader #:

Подайте идею в правительство, может быть договорятся с Турками :)

Не персонально вам скажу.

Все и правда думают, что правительство глупее нас?

Думаю, с Турции всё и начнётся. Скоро туристический сезон. Они и так уже потеряли без наших туристов по самые помидоры.

PS: "Туристический", "Турция"... Есть какая-то лингвистическая связь?
 
Бывал в Турции ,  легко и без проблем  рассчитывался любой валютой.
Руб, eur , usd , лирой. 
Им пофиг.

 
https://www.kommersant.ru/doc/5282477
«Интерфакс»: в России разрабатывают закон о делистинге бумаг российских компаний с зарубежных бирж
«Интерфакс»: в России разрабатывают закон о делистинге бумаг российских компаний с зарубежных бирж
  • 2022.03.29
  • Коммерсантъ
  • www.kommersant.ru
Министерство экономического развития России выступило с инициативой провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. В ведомстве на запрос агентства заявили, что «механизм прорабатывается». Детали...
 

РТС

район 790 - 795  ожидается поддержка 

верх слабо пока просматривается - по идее район 962 сопротивление

предварительное сопротивление в районе 910


 

Газпром у Газпром Капитала зачем то деньжат до зарплаты конца года взял.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MXphwFyL00y-AkhhlDxicBw-B-B&amp

Интерфакс – Сервер раскрытия информации
  • www.e-disclosure.ru
Сообщение о существенном факте компании
 

GOLD-6.22 вчера встретила сильное сопротивление на круглом уровне 1900

по идее с утра должно уйти вверх

 

Интер РАО достигло планки на фоне решения совета директоров о выплате дивидендов за 21 год в размере 0,23658380041773 руб на акцию.

https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tNCLoKAUPUu3kTlL-CTV5zQ-B-B&amp

Интерфакс – Сервер раскрытия информации
  • e-disclosure.ru
Сообщение о существенном факте компании
 
Россия предлагает SWIFT альтернативу Индии для рублевых платежей.

Russia Proposes SWIFT Alternative to India for Ruble Payments
Russia Proposes SWIFT Alternative to India for Ruble Payments
  • 2022.03.30
  • Shruti Srivastava
  • www.bloombergquint.com
India’s government is considering a proposal from Russia to use a system developed by the Russian central bank for bilateral payments, according to people with knowledge of the matter, as the Asian nation seeks to buy oil and weapons from the sanctions-hit country. The plan involves rupee-ruble-denominated payments using Russia’s messaging...
 

https://www.forbes.ru/finansy/460395-tin-koff-spisal-s-klientov-milliony-rublej-iz-za-obogasenia-na-obmene-valut

Банк Тиньков обули, теперь он пытается вернуть все в зад. Некоторые хитрецы смогли обменять рубли на доллары через кросс курс к фунту. Как оказалось, что когда доллар к рублю был 150 путем обмена рубля на фунт а потом фунта на доллар получилось что доллар стоил 88 рублей. Все это из за ошибок в ПО самого банка, а банк теперь обвиняет клиентов, что это они виноваты и незаконно обогатились.

«Тинькофф» списал с клиентов миллионы рублей из-за «обогащения» на обмене валют
«Тинькофф» списал с клиентов миллионы рублей из-за «обогащения» на обмене валют
  • www.forbes.ru
Со счетов клиентов Тинькофф Банка, которые ранее были заблокированы после проведения операций по конвертации валюты, начали списываться деньги. В результате баланс на части из них оказался отрицательным — у пятерых клиентов, со скриншотами из личных кабинетов которых ознакомился Forbes, минус на счетах составляет от 1 млн до 29 млн рублей...
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