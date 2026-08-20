АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 137
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.... В таком случае и Турции самый раз начать продавать помидоры за рубли и принимать у туристов карты МИР…
Подайте идею в правительство, может быть договорятся с Турками :)
Подайте идею в правительство, может быть договорятся с Турками :)
Не персонально вам скажу.
Все и правда думают, что правительство глупее нас?
Думаю, с Турции всё и начнётся. Скоро туристический сезон. Они и так уже потеряли без наших туристов по самые помидоры.PS: "Туристический", "Турция"... Есть какая-то лингвистическая связь?
РТС
район 790 - 795 ожидается поддержка
верх слабо пока просматривается - по идее район 962 сопротивление
предварительное сопротивление в районе 910
Газпром у Газпром Капитала зачем то деньжат до зарплаты конца года взял.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MXphwFyL00y-AkhhlDxicBw-B-B&
GOLD-6.22 вчера встретила сильное сопротивление на круглом уровне 1900
по идее с утра должно уйти вверх
Интер РАО достигло планки на фоне решения совета директоров о выплате дивидендов за 21 год в размере 0,23658380041773 руб на акцию.
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tNCLoKAUPUu3kTlL-CTV5zQ-B-B&
https://www.forbes.ru/finansy/460395-tin-koff-spisal-s-klientov-milliony-rublej-iz-za-obogasenia-na-obmene-valut
Банк Тиньков обули, теперь он пытается вернуть все в зад. Некоторые хитрецы смогли обменять рубли на доллары через кросс курс к фунту. Как оказалось, что когда доллар к рублю был 150 путем обмена рубля на фунт а потом фунта на доллар получилось что доллар стоил 88 рублей. Все это из за ошибок в ПО самого банка, а банк теперь обвиняет клиентов, что это они виноваты и незаконно обогатились.