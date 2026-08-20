АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 25
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Вход по недельному тренду, но с запаздыванием. Не пробовали EMA 5-7 ?
Сделок меньше , запаздывает сильно. Тут ема5
Сделок меньше , запаздывает сильно. Тут ема5
У меня тоже полторы недели работает лучше почему-то
Рынок РФ продолжает стремительный рост.
OZON на за 30 минут 10%
Что нравится в биржевых терминалах: При намерении выставить отложенный ордер видны все значения.
В MT5 нужно все считать самостоятельно, что неудобно.
Интересно , для MT5 есть более менее приличная торговая панель, именно для биржевых сделок, со всеми готовыми расчетами.
Интересно , для MT5 есть более менее приличная торговая панель, именно для биржевых сделок, со всеми готовыми расчетами.
а почему в том терминале не работать? а в мт5 прогнозировать, если ---- в том не удобно?
Что нравится в биржевых терминалах: При намерении выставить отложенный ордер видны все значения.
В MT5 нужно все считать самостоятельно, что неудобно.
5р с контракта - это брокерская, биржевая или сумма?
5р с контракта - это брокерская, биржевая или сумма?
По тарифам 5р берет тинек.
а почему в том терминале не работать? а в мт5 прогнозировать, если ---- в том не удобно?
Тут не в прогнозе дело , а в удобстве получения информации перед открытием сделки.
Есть брокер Отрытие у него стоит терминал мт5 ( А скрин я показал от тинькова , на котором очень удобно видны расчеты )
т е вводные данные: ОТРЫТИЕ и ТИНЬКОВ , разные брокеры.
У тинька не будет МТ5 и не будет квика - там свой софт - в чем то лучше в чем то хуже
А вопрос о том ,что сделку надо отрывать в Отрытии , при этом нырять в тинек что бы посмотреть , ну как то не очень удобно.
По идее хороший выход это либо самому писать торговую панель , либо найти готовую и доработать.
MT5 - не очень не заточен под биржевую торговлю, зато хорош для автоматизации.
Тут не в прогнозе дело , а в удобстве получения информации перед открытием сделки.
Есть брокер Отрытие у него стоит терминал мт5 ( А скрин я показал от тинькова , на котором очень удобно видны расчеты )
т е вводные данные: ОТРЫТИЕ и ТИНЬКОВ , разные брокеры.
У тинька не будет МТ5 и не будет квика - там свой софт - в чем то лучше в чем то хуже
А вопрос о том ,что сделку надо отрывать в Отрытии , при этом нырять в тинек что бы посмотреть , ну как то не очень удобно.
По идее хороший выход это либо самому писать торговую панель , либо найти готовую и доработать.
MT5 - не очень не заточен под биржевую торговлю, зато хорош для автоматизации.
да! мт5 отличный терминал - вот только жаль у сбер его нет.
\\\\\\\\
к мт5 можно любые панельки приделать