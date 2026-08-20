АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 25

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Алексей Тарабанов #:

Вход по недельному тренду, но с запаздыванием. Не пробовали EMA 5-7 ? 

Сделок меньше , запаздывает  сильно. Тут ема5



 
Yuriy Zaytsev #:

Сделок меньше , запаздывает  сильно. Тут ема5



У меня тоже полторы недели работает лучше почему-то 

 

Рынок РФ продолжает стремительный рост.

OZON на за 30 минут 10%

 

Что нравится в биржевых терминалах: При намерении выставить отложенный ордер видны все значения.

В MT5 нужно все считать самостоятельно, что неудобно.



 

Интересно , для MT5 есть более менее приличная торговая панель, именно для биржевых сделок, со всеми готовыми расчетами.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev #:

Интересно , для MT5 есть более менее приличная торговая панель, именно для биржевых сделок, со всеми готовыми расчетами.

а почему в том терминале не работать? а в мт5 прогнозировать, если ---- в том не удобно?

 
Yuriy Zaytsev #:

Что нравится в биржевых терминалах: При намерении выставить отложенный ордер видны все значения.

В MT5 нужно все считать самостоятельно, что неудобно.

5р с контракта - это брокерская, биржевая или сумма?

 
JRandomTrader #:

5р с контракта - это брокерская, биржевая или сумма?

По тарифам  5р берет тинек.

 
SanAlex #:

а почему в том терминале не работать? а в мт5 прогнозировать, если ---- в том не удобно?

Тут не в прогнозе дело , а в удобстве получения информации перед открытием  сделки.

Есть брокер Отрытие  у него стоит  терминал мт5    ( А скрин я показал от тинькова , на котором очень удобно видны расчеты ) 

т е вводные данные:  ОТРЫТИЕ и ТИНЬКОВ , разные брокеры. 

У тинька не будет  МТ5 и не будет квика - там свой софт - в чем то лучше в чем то хуже

А вопрос о том ,что сделку надо отрывать в Отрытии , при этом нырять в тинек что бы посмотреть  , ну как то не очень удобно.

По идее хороший выход это либо самому писать торговую панель , либо найти готовую и доработать.

MT5  - не очень не заточен под биржевую торговлю, зато хорош для автоматизации.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev #:

Тут не в прогнозе дело , а в удобстве получения информации перед открытием  сделки.

Есть брокер Отрытие  у него стоит  терминал мт5    ( А скрин я показал от тинькова , на котором очень удобно видны расчеты ) 

т е вводные данные:  ОТРЫТИЕ и ТИНЬКОВ , разные брокеры. 

У тинька не будет  МТ5 и не будет квика - там свой софт - в чем то лучше в чем то хуже

А вопрос о том ,что сделку надо отрывать в Отрытии , при этом нырять в тинек что бы посмотреть  , ну как то не очень удобно.

По идее хороший выход это либо самому писать торговую панель , либо найти готовую и доработать.

MT5  - не очень не заточен под биржевую торговлю, зато хорош для автоматизации.

да! мт5 отличный терминал - вот только жаль у сбер его нет.

\\\\\\\\

к мт5 можно любые панельки приделать  

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