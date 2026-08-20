АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 82
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К сож. хвосты нереально ловить, а некоторые брокеры даже запретили маркет-заявки LOL 😫.
дак и не надо
+++
Росбюджет сильно чувствителен к цене бочки в рублях - вполне комфортный диапазон 4000-6000. Даже на одних сообщениях о начале ударов, нефть полезла к 100$. В ответ на очевидные жесткие эконом.рестрикции в отношении РФ, естественно последуют ответные меры - самая очевидная, ограничения в экспорте энергоносителей. Цена бочки улетит на этом скорее всего выше 120$, соответственно при 100 руб/$ бочка в рублях - 12000.
Судя по истории Набиулина - перестраховщица, при малейшей угрозе срыва в инфляцию - поднимает ставки опережающими темпами, соответственно неризиденты будут сидеть в ОФЗ-шках всеми правдами и неправдами, тем более их не так уж и много в процентном отношении.
У РФ накоплена солидная подушка, чтобы какоето время жить на внутренних резервах. Резюмируя: вряд ли доллар уйдет выше 100, если только очень краткосрочно на волне паникселл.
В общем, соглашусь, эти факторы имеют место, кроме может быть ОФЗ, я лишь спроецировал прошлое движение в процентах в предположении что плюс-минус будет такая же сила воздействия на рынок и степень санкционного-изоляционного ответа (точно мы не знаем) на самом деле всё будет зависеть от степени геополитических амбиций и личных решений Того-Чьё-Имя-Нельзя-Называть, плюс надо понимать что для экспортеров очень выгодно падение нац.валюты так как в отличие от населения и локального бизнеса, их доходы не падают, а наоборот растут.
Росбюджет сильно чувствителен к цене бочки в рублях - вполне комфортный диапазон 4000-6000. Даже на одних сообщениях о начале ударов, нефть полезла к 100$. В ответ на очевидные жесткие эконом.рестрикции в отношении РФ, естественно последуют ответные меры - самая очевидная, ограничения в экспорте энергоносителей. Цена бочки улетит на этом скорее всего выше 120$, соответственно при 100 руб/$ бочка в рублях - 12000.
Судя по истории Набиулина - перестраховщица, при малейшей угрозе срыва в инфляцию - поднимает ставки опережающими темпами, соответственно неризиденты будут сидеть в ОФЗ-шках всеми правдами и неправдами, тем более их не так уж и много в процентном отношении.
У РФ накоплена солидная подушка, чтобы какоето время жить на внутренних резервах. Резюмируя: вряд ли доллар уйдет выше 100, если только очень краткосрочно на волне паникселл.
+++
с большой долей вероятности на следующем заседании ставка будет повышена
p.s.
Ждем следующего заседания ЦБ ( проверим )
К сож. хвосты нереально ловить, а некоторые брокеры даже запретили маркет-заявки LOL 😫.
Но лимитные исполняются без проблем, капитализм работает, живём!
Но лимитные исполняются без проблем, капитализм работает, живём!
на ФЬЮЧЕРСАХ все чудесно работает
кстати MetaTrader 5 офигенный инструмент!
p.s.
Ребята из MQ просто красавцы!
Проснулся, заглянул в Метатрейдер 5 и ...
А чем торговать?
Золото блин, прям умчалось без меня, с бумагами вообще непонятное.
На заборе?
P.S. Двор атаковали пчёлки - летают, жужжат, февраль, а их так много. Страшно, как-бы за пазуху не упала :)
К вопросу о степени воздействия на рынок: сейчас уже по факту просадка складывается больше чем в прошлый раз, и надо полагать это еще не дно, так как отложенный эффект будет сильнее сказываться в последующих отчетных периодах, когда пойдет новая отчетность, вот тогда будет истинное дно, закупки станут в среднем дороже, плюс снижение покупательной способности тоже может совокупно сказаться на доходах бизнеса и это в итоге будет влиять на earnings, на EPS и на цены... в общем весело... но если посмотреть внимательно на прошлые разы в истории, графики индексов и крупных эмитентов, то можно заметить что в прошлые разы всегда отрастало на 100-200% после пика кризиса в относительно короткие горизонты год-два, так что вопрос следует поставить следующим образом: - не является ли происходящее началом беспрецедентной цепочки кризисных событий - или же это всё ещё типичное характерное предсказуемое и сопоставимое... вопрос оставляем риторическим ибо это лучше обсуждать не здесь...
Учитывая кое-какие известные события... которые открывают путь к повторению кое-каких сценариев кое-каких годов... вполне можно представить что и по 150... в перспективе даже по 100 не удивлюсь... вопрос лишь в тайминге событий как будет разворачиваться конфликт и какова будет степень инвазивности... вроде бы теперь уже нет сомнений что будет обострение и новые санкции...
Ну типа два уровня уже чекнули, нагло цитирую сам себя, сберчик уже ниже 100 сходил-зацепил...
Продолжаю рассматривать уровень 50 как временно-вероятно-максимально дно, если могущественные деды не начнут никаких безумств...
Проснулся, заглянул в Метатрейдер 5 и ...
А чем торговать?
..
Стою в позиции по группе ФЬЮ на селл - все в БУ - жду факт.
Тоже смотрю именно в MT5 ,
Шикарный терминал MetaTrader 5 и скорость исполнения дико большая.
Стою в позиции по группе ФЬЮ на селл - все в БУ - жду факт.
Тоже смотрю именно в MT5 ,
Шикарный терминал MetaTrader 5 и скорость исполнения дико большая.
Шикарный для ФОРЕКСа, и если руками торгуешь, а для роботов не очень.
Много не сделано для Срочного рынка.