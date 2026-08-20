АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 71
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одна из 7 сделок, состоящая из 2 входов.
фиксация - по данному инструменту пошел откат.
Боюсь, из этой книги сейчас наиболее актуальна история про Воронью слободку, которая не могла не сгореть.
Действительно, идеальная литературная аналогия, самоисполняющееся пророчество!
решение о признании будет принято
с точки зрения рынка - скорее сигнал вниз
решение о признании будет принято
с точки зрения рынка - скорее сигнал вниз
Сигнал вниз, но с точки зрения патриотизма нужно покупать на всю катушку прямо щас!
Я ж просил с самого утра!
А то ты скоро будешь как Ахмадеев - он за Родину, а вкладывается в акции американского ВПК...
..
как то так - еще один фьючерс - все движение дня.
..
как то так - еще один фьючерс - все движение дня.
А стопы были?
За день почти на 10% сходило.
Восторг, конечно, поздравляю с профитами.
А стопы были?
За день почти на 10% сходило.
Восторг, конечно, поздравляю с профитами.
Спасибо
На медвежьем пробитии в районе 10 часов и позже долился по объемам , ибо сигнал сильнейший и вполне понятный.
Риск после пробития поднял - доливкой.
В БУ увел как только пробило вход и до вечера не дергался, днем просто не смотрел на график :) , честно, просто был занят.
--
До пробития стояли ОООЧЕНЬ дальние отложки на хаях пятницы на усреднение.
как только все ушло вниз - все в БУ и убрал усредняющие отложки.
-
ушел в КЭШ - жадность плохой попутчик.
Другой инструмент, так же весь день
По новостной риторике пока нет предпосылок на бай.
Предположение рубль скорее и вероятней в сторону 100
RTS скорее всего ( вероятней ) еще ниже.
по - завершению выступления откат
грех было не зайти конечно