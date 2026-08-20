АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 71

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одна из 7 сделок,  состоящая из 2 входов. 

фиксация - по данному инструменту пошел откат. 

 
Aleksey Nikolayev #:

Боюсь, из этой книги сейчас наиболее актуальна история про Воронью слободку, которая не могла не сгореть.

Действительно, идеальная литературная аналогия, самоисполняющееся пророчество!

 

решение о признании будет принято

с точки зрения рынка - скорее сигнал вниз

 
Yuriy Zaytsev #:

решение о признании будет принято

с точки зрения рынка - скорее сигнал вниз

Сигнал вниз, но с точки зрения патриотизма нужно покупать на всю катушку прямо щас!

Я ж просил с самого утра! 

А то ты скоро будешь как Ахмадеев - он за Родину, а вкладывается в акции американского ВПК...

 

..

как то так - еще один фьючерс -  все движение дня.


 
Yuriy Zaytsev #:

..

как то так - еще один фьючерс -  все движение дня.

А стопы были?

За день почти на 10% сходило.

Восторг, конечно, поздравляю с профитами.

 
transcendreamer #:

А стопы были?

За день почти на 10% сходило.

Восторг, конечно, поздравляю с профитами.

Спасибо

На медвежьем пробитии в районе 10 часов  и позже долился по объемам , ибо сигнал сильнейший и вполне понятный.

Риск после пробития поднял - доливкой.

В БУ увел как только пробило вход  и до вечера не дергался, днем просто не смотрел на график :) , честно, просто был занят.

--

До пробития стояли ОООЧЕНЬ дальние отложки  на хаях  пятницы на усреднение.

как только все ушло вниз - все  в БУ и убрал усредняющие отложки. 

ушел в КЭШ - жадность плохой попутчик.

 

Другой инструмент, так же весь день 


 

По новостной риторике пока нет предпосылок на бай.

Предположение  рубль скорее и вероятней в сторону 100

RTS скорее всего ( вероятней ) еще ниже.

 

по - завершению выступления откат 

грех было не зайти конечно 

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