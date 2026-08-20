АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 66

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transcendreamer #:


Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?

Тут как раз все зависит от нюансов развития полит ситуации - насколько далеко, глубоко, кроваво. К чему приведут перебранки в СБ ООН. Одно понятно, что трясти росактивы туда-сюда обратно, будет очень бодро. 
 
sibirqk #:
Тут как раз все зависит от нюансов развития полит ситуации - насколько далеко, глубоко, кроваво. К чему приведут перебранки в СБ ООН. Одно понятно, что трясти росактивы туда-сюда обратно, будет очень бодро. 

Cходил бы ты с Ахмадеевым в ветку Юмор. Ну, зачем оно все тебе - ты ж в этом полный 0....

 

Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 февраля снизилась на 2,43% и составила 58557,540 млрд руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58557,540 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1460,022 млрд руб., или на 2,43%.

 
Sergey Gridnev #:
В понедельник выяснится, что всё как и было и российские акции вверх!
;)
PS. Забыл совсем: самое время глянуть в MetaTrader5 и прикупить российских акций!

Сергей, думаете пора ?

Ой даже не знаю. А если Кемская волость повторит сценарий образца августа 2008 ?

Ведь тогда ковбои достанут экономический томагавк

И все уйдет вниз причем надолго.

 
transcendreamer #:

Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.

Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?

В политике три развития, благоприятный, не благоприятный, критический. В критическом в 2 раза ухудшение, далее прогноз бесполезен. Согласен с ними, либо выдержат падение в половину, либо не  сохранят единство. Инком недвижимость пример удачный))) И сколько кадров создал. Мир прахом.....

 
transcendreamer #:

Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.

Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?

Наверное, можно придумать какие-нибудь регрессионные модели для риска. В качестве предикторов - например, кредитные рейтинги и их приращения для страны и крупных корпораций.

Наверняка всё уже давно придумано и кому как не аналитику должно знать о подобных штуках)

 
transcendreamer #:

Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.

Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?

на W1 MN1 наметилось движение медвежье.  если смотреть недельки и месяцы то приоритет в селл , причем разворот произошел в октябре 2021  еще до геополитики.

При таком раскладе на старших ТФ , если говорить о спекуляциях то внутри дня лучше искать входы на sell 

А вот для инвестора , мечта любого войти  в бай на ЛОВ и стоять пару тройку лет а иногда и больше - но тогда бумагу приятно взять очень дивидендную.

И инвесторам быкам сейчас нелегко в отличии от радостных профессиональных спекулятивных наглых и дерзких медведях.


W1 свечки отрываются и закрываются под 8-й EMA 

 
Aleksey Nikolayev #:

Наверное, можно придумать какие-нибудь регрессионные модели для риска. В качестве предикторов - например, кредитные рейтинги и их приращения для страны и крупных корпораций.

Наверняка всё уже давно придумано и кому как не аналитику должно знать о подобных штуках)

Критерии разумности сложны по сути) Линейные показатели внешние и внутренние с обратной связью и не одной.... сложно.

 
США заявляют, что санкции, которые готовят США и их союзники, не затронут возможности России по экспорту энергоносителей. Но отрежут Россию от глобальных рынков капитала и технологий. Но отключение России от SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в санкционном пакете США. Байден: "Цена будет огромна". 
P.s.

Сейчас заплачу. 
Айфоны, процессоры,   новые версии windows, ms sql.

Ну ладно , новые версии windows и ms sql тут не беда ,   Роскомнадзор быстренько разблокирует пиратские  торренты.
   К слову , в советское время, не без помощи  КГБ , самое современное  программное обеспечение прекрасно поступало в СССР. Сотрудники КГБ по тихому  вбрасывали  магнитные ленты с софтом из США  в научные институты. Лично в руках держал когда то магнитную ленту для СМ-4  с исходниками из США  выпущенными неделю назад.
  Сейчас роскомнадзору будет достаточно разблокировать пиратские  торренты. 
   
     Но высокотехнологичное железо где брать ? 
А может китайцы ?
Земля же круглая и клубника давно в магазинах уже в 6 утра.
     Эх дедушка Байден,  сначала землю нужно  сделать плоской, а эта задача сложна в реализации.



 
Yuriy Zaytsev #:
США заявляют, что санкции, которые готовят США и их союзники, не затронут возможности России по экспорту энергоносителей. Но отрежут Россию от глобальных рынков капитала и технологий. Но отключение России от SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в санкционном пакете США. Байден: "Цена будет огромна". 
P.s.

Сейчас заплачу. 
Айфоны, процессоры,   новые версии windows, ms sql.

Ну ладно , новые версии windows и ms sql тут не беда ,   Роскомнадзор быстренько разблокирует пиратские  торренты.
   К слову , в советское время, не без помощи  КГБ , самое современное  программное обеспечение прекрасно поступало в СССР. Сотрудники КГБ по тихому  вбрасывали  магнитные ленты с софтом из США  в научные институты. Лично в руках держал когда то магнитную ленту для СМ-4  с исходниками из США  выпущенными неделю назад.
  Сейчас роскомнадзору будет достаточно разблокировать пиратские  торренты. 
   
     Но высокотехнологичное железо где брать ? 
А может китайцы ?
Земля же круглая и клубника давно в магазинах уже в 6 утра.
     Эх дедушка Байден,  сначала землю нужно  сделать плоской, а эта задача сложна в реализации.



А в конце 80-х Земля все еще была круглой или уже плоской? 

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