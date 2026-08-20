АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 66
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Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?
Тут как раз все зависит от нюансов развития полит ситуации - насколько далеко, глубоко, кроваво. К чему приведут перебранки в СБ ООН. Одно понятно, что трясти росактивы туда-сюда обратно, будет очень бодро.
Cходил бы ты с Ахмадеевым в ветку Юмор. Ну, зачем оно все тебе - ты ж в этом полный 0....
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 февраля снизилась на 2,43% и составила 58557,540 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58557,540 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1460,022 млрд руб., или на 2,43%.
В понедельник выяснится, что всё как и было и российские акции вверх!
Сергей, думаете пора ?
Ой даже не знаю. А если Кемская волость повторит сценарий образца августа 2008 ?
Ведь тогда ковбои достанут экономический томагавк
И все уйдет вниз причем надолго.
Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.
Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?
В политике три развития, благоприятный, не благоприятный, критический. В критическом в 2 раза ухудшение, далее прогноз бесполезен. Согласен с ними, либо выдержат падение в половину, либо не сохранят единство. Инком недвижимость пример удачный))) И сколько кадров создал. Мир прахом.....
Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.
Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?
Наверное, можно придумать какие-нибудь регрессионные модели для риска. В качестве предикторов - например, кредитные рейтинги и их приращения для страны и крупных корпораций.
Наверняка всё уже давно придумано и кому как не аналитику должно знать о подобных штуках)
Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.
Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?
на W1 MN1 наметилось движение медвежье. если смотреть недельки и месяцы то приоритет в селл , причем разворот произошел в октябре 2021 еще до геополитики.
При таком раскладе на старших ТФ , если говорить о спекуляциях то внутри дня лучше искать входы на sell
А вот для инвестора , мечта любого войти в бай на ЛОВ и стоять пару тройку лет а иногда и больше - но тогда бумагу приятно взять очень дивидендную.
И инвесторам быкам сейчас нелегко в отличии от радостных профессиональных спекулятивных наглых и дерзких медведях.
W1 свечки отрываются и закрываются под 8-й EMA
Наверное, можно придумать какие-нибудь регрессионные модели для риска. В качестве предикторов - например, кредитные рейтинги и их приращения для страны и крупных корпораций.
Наверняка всё уже давно придумано и кому как не аналитику должно знать о подобных штуках)
Критерии разумности сложны по сути) Линейные показатели внешние и внутренние с обратной связью и не одной.... сложно.
США заявляют, что санкции, которые готовят США и их союзники, не затронут возможности России по экспорту энергоносителей. Но отрежут Россию от глобальных рынков капитала и технологий. Но отключение России от SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в санкционном пакете США. Байден: "Цена будет огромна".
А в конце 80-х Земля все еще была круглой или уже плоской?