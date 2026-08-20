АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 56

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Vitaly Muzichenko #:

Точно.

И предупредить, что если в каждом сообщении не будет хотя-бы одного слова МетаТрейдер, то сразу в бан. Допускается в одном сообщении на менее одного упоминания, и чем больше - тем лучше.

Хорошо тогда :)  если администрация еще разрешит мне в каждом моем сообщении на MQL5 вставлять  ссылку на тему https://www.mql5.com/ru/forum/385255  

Насколько я помню MQ хотели поднять интерес к MetaTrader 5  MT5  и MQL5 , перетащив  аудиторию  в сторону 5-го терминала.

Cопровождать два проекта MT4 и MT5 сложно.

Сейчас  MT5 полностью перекрыл функционал MT4  c тех пор как в  MetaTrader 5 появился  и хедж помимо неттинга.

Как бы MetaTrader 4 остается рудиментом. Хвосту пора отвалится.

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
  • 2022.01.01
  • www.mql5.com
С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год...
 

неплохая новость.

"Роснефть" рассчитывает на дальнейший рост добычи газа на "Роспане"

"Роснефть (MCX:ROSN)" рассчитывает на дальнейший рост добычи газа на "Роспане". "В целом добыча на проекте "Роспан" в 2021 году выросла практически вдвое - до 11 млрд кубометров с 6 миллиардов. В ближайшее время мы планируем начать получать газ со второго пускового комплекса - в настоящий момент завершаются пусконаладочные работы. И в целом в 2022 году тренд на рост добычи продолжится", - сообщил представитель компании в ходе телеконференции.

"По итогам года мы ожидаем объем добычи на проекте на уровне 17 млрд кубометров газа, в 2023 году - уже более 20 млрд", - добавил он.

"В целом это позволит нам продолжить тот тренд роста добычи газа, который у нас наблюдается в последнее время. Как вы можете видеть из отчетности, добыча газа выросла с 62,8 млрд кб. м до 64,7 млрд куб. м. Но если мы уберем те низкорентабельные активы, которые были реализованы, то мы увидим значительно больший рост - порядка 8 млрд куб. м прирост по газу составил в 2021 году", - пояснил представитель НК.

"В 2022 году в результате дальнейшего запуска проекта "Роспан" и запуска проекта "Харампур" мы рассчитываем увеличить добычу газа еще примерно на 10 миллиардов кубов. И в будущем это позволит нам значительно увеличить долю газа в добыче и выйти на те показатели, которые мы обозначали в новой стратегии - более 25% в общем объеме добычи углеводородов", - резюмировал он.

p.s.

Жду когда в MetaTrader 5 появится возможность получать новости с различных источников

Акции Роснефть (ROSN) — Investing.com
Акции Роснефть (ROSN) — Investing.com
  • 2022.02.11
  • ru.investing.com
Акции Роснефть (ROSN): курс сегодня, актуальная цена онлайн, графики, мнения, технический анализ, отчеты и другое о Роснефть.
 

Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,43%





p.s.

Жду когда в MetaTrader 5 появится возможность отслеживать индексы вне зависимости от Брокера



 

Вероятно в понедельник добавятся  медведи которые не успели в пятницу выйти из спячки , думаю будет много хорошего стейка из телятины.

 
Yuriy Zaytsev #:

Вероятно в понедельник добавятся  медведи которые не успели в пятницу выйти из спячки , думаю будет много хорошего стейка из телятины.

Исправил, а то снова возникнут замечания

Вероятно в понедельник в МетаТрейдере 5 добавятся  медведи которые не успели в пятницу выйти из спячки , думаю будет много хорошего стейка из телятины.
 
Yuriy Zaytsev #:

Вероятно в понедельник добавятся  медведи которые не успели в пятницу выйти из спячки , думаю будет много хорошего стейка из телятины.

Я вот полагаю, что если вдруг, то рубль улетит за 100

Разве не имеет смысл сейчас вывести рубли и сменить их на доллары, а через пару недель снова обменять и залить на биржу?

Профит в разы больше. Не?

P.S. в МетаТрейдер 5.

 
Vitaly Muzichenko #:

Я вот полагаю, что если вдруг, то рубль улетит за 100

Разве не имеет смысл сейчас вывести рубли и сменить их на доллары, а через пару недель снова обменять и залить на биржу?

Профит в разы больше. Не?

когда  руб упрется в 100 можно будет продать USD  , а когда горячие головы остынут, медведи объедятся стейками 

и все нырнет вниз - можно  будут снова закупить USD , расстелив предварительно  шкуру медведя в прихожей.

p.s.

Думаю что в MetaTrader 5 мы увидим это на графиках, и не факт что в других  биржевых терминалах  это будет очевидно. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Я вот полагаю, что если вдруг, то рубль улетит за 100

Разве не имеет смысл сейчас вывести рубли и сменить их на доллары, а через пару недель снова обменять и залить на биржу?

Профит в разы больше. Не?

P.S. в МетаТрейдер 5.

Тогда уж перевести на валютную секцию, конвертнуть, а потом в обратном порядке. Но в МТ5 это сделать редко где возможно, если вообще, в отличие от квика.

Зато можно взять Si на всю котлету.

Если твёрдо верить.

 

Риторика и новости   на Бизнес ФМ  и действия некоторых авиакомпаний пока предполагает то что уже сказали в пятницу и нет никакой радости в голосах дикторов. 

Тем самым предположение что USBRUB продолжит восходящий полет, а фондовый похоже продолжить бодро спускаться вниз.

Медвежий рынок это реально крутая динамика больше для молодых, дерзких, наглых.

Пенсионерам , привыкшим к спокойному медленному росту пожалуй стоит вечером в воскресенье сходить в аптеку за корвалолом, на перспективу пожалуй стоит точить и натирать до блеска  бычьи рога.

А молодым медведям потирая ладошки приготовить в пятницу  только одну любимую позицию и заранее разогреть мангал для стейков из телятины.

p.s.

Обязательно открыть Metarader 5 и окинуть взглядом  тренды D1 W1 MN1 

Завтра кстати день любви, подумалось,  если трейдер закажет для любимой ресторан , то стейк из мраморной телятины будет особенно к месту.

 
 
Yuriy Zaytsev #:

...

Завтра кстати день любви, подумалось,  если трейдер закажет для любимой ресторан , то стейк из мраморной телятины будет особенно к месту.

 

И это всё в одно рыло? :)

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