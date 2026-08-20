АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 56
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Точно.
И предупредить, что если в каждом сообщении не будет хотя-бы одного слова МетаТрейдер, то сразу в бан. Допускается в одном сообщении на менее одного упоминания, и чем больше - тем лучше.
Хорошо тогда :) если администрация еще разрешит мне в каждом моем сообщении на MQL5 вставлять ссылку на тему https://www.mql5.com/ru/forum/385255
Насколько я помню MQ хотели поднять интерес к MetaTrader 5 MT5 и MQL5 , перетащив аудиторию в сторону 5-го терминала.
Cопровождать два проекта MT4 и MT5 сложно.
Сейчас MT5 полностью перекрыл функционал MT4 c тех пор как в MetaTrader 5 появился и хедж помимо неттинга.
Как бы MetaTrader 4 остается рудиментом. Хвосту пора отвалится.
неплохая новость.
"Роснефть" рассчитывает на дальнейший рост добычи газа на "Роспане""Роснефть (MCX:ROSN)" рассчитывает на дальнейший рост добычи газа на "Роспане". "В целом добыча на проекте "Роспан" в 2021 году выросла практически вдвое - до 11 млрд кубометров с 6 миллиардов. В ближайшее время мы планируем начать получать газ со второго пускового комплекса - в настоящий момент завершаются пусконаладочные работы. И в целом в 2022 году тренд на рост добычи продолжится", - сообщил представитель компании в ходе телеконференции.
"По итогам года мы ожидаем объем добычи на проекте на уровне 17 млрд кубометров газа, в 2023 году - уже более 20 млрд", - добавил он.
"В целом это позволит нам продолжить тот тренд роста добычи газа, который у нас наблюдается в последнее время. Как вы можете видеть из отчетности, добыча газа выросла с 62,8 млрд кб. м до 64,7 млрд куб. м. Но если мы уберем те низкорентабельные активы, которые были реализованы, то мы увидим значительно больший рост - порядка 8 млрд куб. м прирост по газу составил в 2021 году", - пояснил представитель НК.
"В 2022 году в результате дальнейшего запуска проекта "Роспан" и запуска проекта "Харампур" мы рассчитываем увеличить добычу газа еще примерно на 10 миллиардов кубов. И в будущем это позволит нам значительно увеличить долю газа в добыче и выйти на те показатели, которые мы обозначали в новой стратегии - более 25% в общем объеме добычи углеводородов", - резюмировал он.
p.s.
Жду когда в MetaTrader 5 появится возможность получать новости с различных источников
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,43%
p.s.
Жду когда в MetaTrader 5 появится возможность отслеживать индексы вне зависимости от Брокера
Вероятно в понедельник добавятся медведи которые не успели в пятницу выйти из спячки , думаю будет много хорошего стейка из телятины.
Вероятно в понедельник добавятся медведи которые не успели в пятницу выйти из спячки , думаю будет много хорошего стейка из телятины.
Исправил, а то снова возникнут замечания
Вероятно в понедельник добавятся медведи которые не успели в пятницу выйти из спячки , думаю будет много хорошего стейка из телятины.
Я вот полагаю, что если вдруг, то рубль улетит за 100
Разве не имеет смысл сейчас вывести рубли и сменить их на доллары, а через пару недель снова обменять и залить на биржу?
Профит в разы больше. Не?
P.S. в МетаТрейдер 5.
Я вот полагаю, что если вдруг, то рубль улетит за 100
Разве не имеет смысл сейчас вывести рубли и сменить их на доллары, а через пару недель снова обменять и залить на биржу?
Профит в разы больше. Не?
когда руб упрется в 100 можно будет продать USD , а когда горячие головы остынут, медведи объедятся стейками
и все нырнет вниз - можно будут снова закупить USD , расстелив предварительно шкуру медведя в прихожей.
p.s.
Думаю что в MetaTrader 5 мы увидим это на графиках, и не факт что в других биржевых терминалах это будет очевидно.
Я вот полагаю, что если вдруг, то рубль улетит за 100
Разве не имеет смысл сейчас вывести рубли и сменить их на доллары, а через пару недель снова обменять и залить на биржу?
Профит в разы больше. Не?
P.S. в МетаТрейдер 5.
Тогда уж перевести на валютную секцию, конвертнуть, а потом в обратном порядке. Но в МТ5 это сделать редко где возможно, если вообще, в отличие от квика.
Зато можно взять Si на всю котлету.
Если твёрдо верить.
Риторика и новости на Бизнес ФМ и действия некоторых авиакомпаний пока предполагает то что уже сказали в пятницу и нет никакой радости в голосах дикторов.
Тем самым предположение что USBRUB продолжит восходящий полет, а фондовый похоже продолжить бодро спускаться вниз.
Медвежий рынок это реально крутая динамика больше для молодых, дерзких, наглых.
Пенсионерам , привыкшим к спокойному медленному росту пожалуй стоит вечером в воскресенье сходить в аптеку за корвалолом, на перспективу пожалуй стоит точить и натирать до блеска бычьи рога.
А молодым медведям потирая ладошки приготовить в пятницу только одну любимую позицию и заранее разогреть мангал для стейков из телятины.
p.s.
Обязательно открыть Metarader 5 и окинуть взглядом тренды D1 W1 MN1
Завтра кстати день любви, подумалось, если трейдер закажет для любимой ресторан , то стейк из мраморной телятины будет особенно к месту.
...
Завтра кстати день любви, подумалось, если трейдер закажет для любимой ресторан , то стейк из мраморной телятины будет особенно к месту.
И это всё в одно рыло? :)