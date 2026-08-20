АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 34
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Давайте на этом тормознём с этим фейком.
Прошу прощения, что затронул политику. В российском рынке во всех популярных акциях много нерезидентов и геополитика оказывает сильное влияние на курс акций.
Прошу прощения, что затронул политику. В российском рынке во всех популярных акциях много нерезидентов и геополитика оказывает сильное влияние на курс акций.
Это все прекрасно понимают. В то же время нужно быть гибче, чтобы избегать явно политических изречений.
На тот момент когда писал пост как то ни чего другого не придумал. :)
На тот момент когда писал пост как то ни чего другого не придумал. :)
Сбер в пятницу не пробил лов трех последних откатных дней.
RTS в моем понимании на текущий момент в зоне с приоритетом покупок,
пробит хай четверга не пробил лов четверга.
Western union закрывает с 1 апреля направление внутрироссийских переводов, по причине малого объема.
Все просто, есть масса способов сделать внутри РФ перевод вообще без комиссий.
Вся причина в том что РФ банки достаточно технологичны в сравнении с устаревшими банками запада и переводы чаще всего совершаются вообще без накладных расходов для банков.
( Будучи в США просто попробуйте купить то то в магазине через приложение в смартфоне, например заправится бензином , далеко не везде можно расплатится)
Обмен банка с РКЦ давно автоматизирован еще в 90х, т. е. между собой банки общаются в автомате , обмен клиента с банком идет через приложения в среднем с 20ХХ годов , нет причин задействовать персонал банка, а значит нет расходов.
Система Вестерн как динозавр должна умереть в 21 веке, похоже они это не поняли еще.
ИТ рулит ! СБЕРБАНК ,ТИНЬКОВВ передовики в этом направлении. В Тиньке переводы 24/7 , когда все банки дотянутся до уровня тинька , в гроб динозавров типа Wester Union заколотят последний гвоздь.
Можно тут у вас, дать прогноз?!
Сбербанк [Price] двинет к 303,64
Друзья , коллеги по увлечению!
ФЬЮЧЕРС по золоту кто то торгует ?