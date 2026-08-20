АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 34

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Давайте на этом тормознём с этим фейком.
 
Artyom Trishkin #:
Давайте на этом тормознём с этим фейком.

Прошу прощения, что затронул политику. В российском рынке во всех популярных акциях много нерезидентов и геополитика оказывает сильное влияние на курс акций.

 
Vitalii Ananev #:

Прошу прощения, что затронул политику. В российском рынке во всех популярных акциях много нерезидентов и геополитика оказывает сильное влияние на курс акций.

Это все прекрасно понимают. В то же время нужно быть гибче, чтобы избегать явно политических изречений.
 
Artyom Trishkin #:
Это все прекрасно понимают. В то же время нужно быть гибче, чтобы избегать явно политических изречений.

На тот момент когда писал пост как то ни чего другого не придумал. :)

 
Vitalii Ananev #:

На тот момент когда писал пост как то ни чего другого не придумал. :)

Мы же не продолжаем обсуждать этот фейк. Для этого есть иные ресурсы.
 

Сбер в пятницу не пробил лов  трех последних откатных дней. 

 

RTS в моем понимании на текущий момент в зоне с приоритетом покупок,

пробит хай четверга не пробил лов четверга.


 

Western union закрывает с 1 апреля направление внутрироссийских переводов, по причине малого объема.

Все просто, есть масса способов сделать внутри РФ перевод вообще без комиссий. 

Вся причина в том что РФ банки достаточно технологичны в сравнении с устаревшими банками запада и переводы чаще всего совершаются вообще  без накладных расходов для банков.

( Будучи в США просто попробуйте купить то то в магазине через приложение в смартфоне, например заправится бензином , далеко не везде можно расплатится) 

Обмен банка с РКЦ давно автоматизирован  еще в 90х, т. е. между собой банки общаются в автомате , обмен клиента с банком идет через приложения в среднем с 20ХХ годов , нет причин задействовать  персонал банка, а значит нет расходов.

Система Вестерн как динозавр должна умереть в 21 веке, похоже  они это не поняли еще.

ИТ рулит ! СБЕРБАНК ,ТИНЬКОВВ передовики в этом направлении. В Тиньке переводы 24/7 , когда все банки дотянутся до уровня тинька , в гроб динозавров  типа Wester Union  заколотят последний гвоздь.

[Удален]  

Можно тут у вас, дать прогноз?! 

Сбербанк [Price] двинет к 303,64

Сбербанк [2022-02-07 124341]

 

Друзья , коллеги по увлечению! 

ФЬЮЧЕРС по золоту кто то торгует ?

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