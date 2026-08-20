АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 163
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"Встрять" не боитесь, Юрий?
Из убыточных сделок быстро выхожу
Т к это фьючерс , цена открытия ордера изменяется при клиринге.
Реальный вход был 8го в начале дня, не закрыл на выходной по простой причине - был хороший толчок внутри дня пятницы и потенциал для роста с некоторой долей вероятности еще есть.
выход
Если у кого-то был перевод из Открывашки в Инвестпалату, то скажите,
прогрузились ли лимиты у Вас в Квик?
Этот товар - наличный доллар и наличный евро. Если из рук в руки у менял.
Этот товар - наличный доллар и наличный евро. Если из рук в руки у менял.
У машин видимо самый большой курс.