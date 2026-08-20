АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 163

Новый комментарий
 
Dmitriy Skub #:

"Встрять" не боитесь, Юрий?

Из убыточных сделок быстро выхожу

  • и ордера ведь дальние.
  • и не на всю котлету входы.
  • и не по одному инструменту.
 

Т к это фьючерс , цена открытия ордера изменяется при  клиринге.

Реальный вход был 8го в начале дня,  не закрыл на выходной по простой причине - был хороший толчок внутри дня пятницы и потенциал для роста с некоторой долей вероятности еще  есть.

 

выход

 

Если у кого-то был перевод из Открывашки в Инвестпалату, то скажите,

прогрузились ли лимиты у Вас в Квик?

 
Yuriy Zaytsev #:

Пример какого то товара можете привести ?
Я смотрю резкий скачек в рублях вниз по электронике. По некоторым позициям 
просто в разы улетела цена вниз.
Купил например флешку за 400руб , в пике была 2500, мне нужна была одна штучка, если бы не нужна то и не покупал бы.

Пожалуйста дайте товар , по которому цена руб в отношении доллара 400.
Нужна цена товара по состоянию на 20.02.2022 в руб и долларах 
И цена товара в руб и долларах сегодня.
Реально интересно какой товар даст 400 руб. за доллар.



Этот товар - наличный доллар и наличный евро. Если из рук в руки у менял. 

 
Алексей Тарабанов #:

Этот товар - наличный доллар и наличный евро. Если из рук в руки у менял. 


А менялы меняют сейчас лучше чем обменник на бирже или в банке ?

Можно у менял на улице сегодня с утра  купить по  79 ?

Уверен что нет , а на бирже можно.
Если на первом тике , не будет Гепа с утра , купите по 79

Обменниками  в банках и услугами  уличных менял  не пользуюсь, там курсы хуже. Покупаю на бирже ,  если нужны наличные можно  просто выводить на долларовый счёт, далее  к банкомату и снимать  без комиссий.
   Если купить сейчас по 79 , он так и выйдет по 79

Поэтому по факту если рассматривать доллар как товар , то легко можно приобрести по  курсу 79 , прямо сейчас  и  не больше и не меньше.

Я не зря спросил у вас , по товарный курс , он всегда выше был , даже в спокойное время , 
Например, я сравнивал стоимость телевизора 8к , в 2020 он стоил в магазине 80тыс ,  в евро на тот момент получалась цена  61 тыс, если смотреть его стоимость на импортных сайтах.
  Сейчас я вижу у разных магазинов выбросы до 200 тыс 
У более адекватных цена уже около 100, а если хорошо поискать то можно и за 80 купить.
При этом в евро он как был так и остался , даже скорее всего упал , так как модель 2020 года.
    И тут надо понимать , что в такие времена  телевизоры 
Мало кому нужны. Более того , они даже вредят здоровью :) 

Вообще товарный курс он ближе к истине.
 
В общем как ни крути, получается курс USD 79 , с утра. 
А если купить телевизор то курс USD можно смело  умножить на 5 , либо на 1.5 в зависимости от магазина.





 
Бизнес фм ожидаемая инфляция США более 8%, связывают с ростом цен на энергоресурсы 
 
Yuriy Zaytsev #:

А менялы меняют сейчас лучше чем обменник на бирже или в банке ?

Можно у менял на улице сегодня с утра  купить по  79 ?

Уверен что нет , а на бирже можно.
Если на первом тике , не будет Гепа с утра , купите по 79

Обменниками  в банках и услугами  уличных менял  не пользуюсь, там курсы хуже. Покупаю на бирже ,  если нужны наличные можно  просто выводить на долларовый счёт, далее  к банкомату и снимать  без комиссий.
   Если купить сейчас по 79 , он так и выйдет по 79

Поэтому по факту если рассматривать доллар как товар , то легко можно приобрести по  курсу 79 , прямо сейчас  и  не больше и не меньше.

Я не зря спросил у вас , по товарный курс , он всегда выше был , даже в спокойное время , 
Например, я сравнивал стоимость телевизора 8к , в 2020 он стоил в магазине 80тыс ,  в евро на тот момент получалась цена  61 тыс, если смотреть его стоимость на импортных сайтах.
  Сейчас я вижу у разных магазинов выбросы до 200 тыс 
У более адекватных цена уже около 100, а если хорошо поискать то можно и за 80 купить.
При этом в евро он как был так и остался , даже скорее всего упал , так как модель 2020 года.
    И тут надо понимать , что в такие времена  телевизоры 
Мало кому нужны. Более того , они даже вредят здоровью :) 

Вообще товарный курс он ближе к истине.
 
В общем как ни крути, получается курс USD 79 , с утра. 
А если купить телевизор то курс USD можно смело  умножить на 5 , либо на 1.5 в зависимости от магазина.





У машин видимо самый большой курс.
 
Valeriy Yastremskiy #:
У машин видимо самый большой курс.
Видимо да.

 
Фондовый РФ очень похоже начинает  искать второе дно.

1...156157158159160161162163164165166167168169170...294
Новый комментарий