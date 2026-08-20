АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 204

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⚡️⚡️⚡️В ЯНАО горит крупнейшее в России газовое месторождение


О происшествии сообщают наши источники. Пожар произошел сегодня ночью. По их информации возгорание идет в районе ГП 8, ск 8832. Участок "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм. Подробности выясняются. Напомним, что Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире, уступая по запасам только Северное/Южный Парс (Катар/Иран). Извлекаемые запасы - до 10 трлн м3 газа.

В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Это тогда вызвало взлет цен на европейском рынке на 6%.


p.s.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ  ПРИКУПИТЬ  фьючерс по природному газу.

 
Yuriy Zaytsev #:

⚡️⚡️⚡️В ЯНАО горит крупнейшее в России газовое месторождение


О происшествии сообщают наши источники. Пожар произошел сегодня ночью. По их информации возгорание идет в районе ГП 8, ск 8832. Участок "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм. Подробности выясняются. Напомним, что Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире, уступая по запасам только Северное/Южный Парс (Катар/Иран). Извлекаемые запасы - до 10 трлн м3 газа.

В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Это тогда вызвало взлет цен на европейском рынке на 6%.


p.s.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ  ПРИКУПИТЬ  фьючерс по природному газу.

На самом деле этот пожар не может сильно сказаться на количестве перерабатываемого и поставляемого газа. Ну остановили один ГП и что? В России есть «Военизированные части по предупреждению и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов». Для них это привычное дело. Но на ценах это конечно скажется, только не на долго.

 
Alexey Viktorov #:

На самом деле этот пожар не может сильно сказаться на количестве перерабатываемого и поставляемого газа. Ну остановили один ГП и что? В России есть «Военизированные части по предупреждению и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов». Для них это привычное дело. Но на ценах это конечно скажется, только не на долго.

вполне возможно!

да - разумеется не на долго. - так и вход по фьючерсу  не надолго! возможно на один два дня или на 15 минут

p.s.

В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Это тогда вызвало взлет цен на европейском рынке на 6%.

 
Yuriy Zaytsev #:

вполне возможно!

да - разумеется не на долго. - так и вход по фьючерсу  не надолго! возможно на один два дня или на 15 минут

p.s.

В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Это тогда вызвало взлет цен на европейском рынке на 6%.

Юрий, не надо путать Газохимический комплекс и ГП. Комплекс или завод это переработка, очистка и поставка. Остановка поставок больше влияет на цену, чем остановка одного ГП, на котором происходит первичная обработка, по сути частичное отделение воды от газоконденсатной смеси и более ничего. Затем с множества ГП ГКС поступает на переработку.

В общем будьте внимательны. Будет откат, но это не на долго. ИМХО.

 

Говорят, что европа уже заначку на зиму начала расходовать.

https://www.rbc.ru/politics/18/06/2022/62ad16b99a7947f33601d892

Bloomberg сообщил об использовании Европой зимних запасов газа
Bloomberg сообщил об использовании Европой зимних запасов газа
  • 2022.06.18
  • Михаил Добрунов
  • www.rbc.ru
Данные Gas Infrastructure Europe говорят о снижении запасов газа в европейских хранилищах на фоне сокращения поставок «Газпромом», их используют зимой, пишет Bloomberg. Сокращения коснулись Германию, Францию, Италию и Австрию Коммунальные предприятия европейских государств вынуждены использовать резервы газа на зимний период из-за сокращения...
 

В народе болтают, что ВТБ может обменять ОФЗ находящиеся на его балансе и балансе БМ-банка на банк Открытие которым после санации владеет ЦБ.

https://frankrg.com/74235

Если это реально произойдет то капитализации ВТБ вырастет в разы. И пропадет необходимость в докапитализации ВТБ. Можно рискнуть и купить акции ВТБ сейчас практически за копейки примерно 0,018 руб. за штуку.

Выступая на ПМЭФ глава ЦБ сказала, что ЦБ намерен продать Открытие «сейчас» даже при плохой конъюнктуре, потому что дальше быть регулятором и владеть банком не может.

https://frankrg.com/70124

Костин: "ФК Открытие" может быть куплен с помощью ОФЗ - Frank Media
Костин: "ФК Открытие" может быть куплен с помощью ОФЗ - Frank Media
  • 2022.06.19
  • frankrg.com
Президент ВТБ Андрей Костин подтвердил, что в сделке по покупке банка «ФК Открытие» у ЦБ могут быть задействованы выпуски ОФЗ, заверив, что финальной схемы ещё нет. Об этом он рассказал «Интерфаксу«. «Сделка может включать в себя ценные бумаги, но не обязательно с баланса БМ-банка. У нас портфель ОФЗ на 750 млрд, и еще 100 млрд рублей на...
 
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/06/2022-06-03-vtb-soobshchaet-o-prekrashchenii-programmy-depozitarnykh-raspisok/?id=1
 
steklo rezka #:
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/06/2022-06-03-vtb-soobshchaet-o-prekrashchenii-programmy-depozitarnykh-raspisok/?id=1
Здравствуйте, несколько месяцев через тинькова покупаю акции втб ,у тинькова же нет на втб депозитарных расписок, такие акции с приставкой GDR и ADR ?
 

"Прайм": Россия может отнять у США место на рынке нефти в Китае

Новости сырьевых рынков — Investing.com
Новости сырьевых рынков — Investing.com
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ИТ сектор  USA сегодня зажигает.

не все так плохо,  даже СП500  в рост вышел.


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