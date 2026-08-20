АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 204
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⚡️⚡️⚡️В ЯНАО горит крупнейшее в России газовое месторождение
p.s.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПРИКУПИТЬ фьючерс по природному газу.
⚡️⚡️⚡️В ЯНАО горит крупнейшее в России газовое месторождение
p.s.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПРИКУПИТЬ фьючерс по природному газу.
На самом деле этот пожар не может сильно сказаться на количестве перерабатываемого и поставляемого газа. Ну остановили один ГП и что? В России есть «Военизированные части по предупреждению и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов». Для них это привычное дело. Но на ценах это конечно скажется, только не на долго.
На самом деле этот пожар не может сильно сказаться на количестве перерабатываемого и поставляемого газа. Ну остановили один ГП и что? В России есть «Военизированные части по предупреждению и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов». Для них это привычное дело. Но на ценах это конечно скажется, только не на долго.
вполне возможно!
да - разумеется не на долго. - так и вход по фьючерсу не надолго! возможно на один два дня или на 15 минут
p.s.
В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Это тогда вызвало взлет цен на европейском рынке на 6%.
вполне возможно!
да - разумеется не на долго. - так и вход по фьючерсу не надолго! возможно на один два дня или на 15 минут
p.s.
В августе прошлого года из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Это тогда вызвало взлет цен на европейском рынке на 6%.
Юрий, не надо путать Газохимический комплекс и ГП. Комплекс или завод это переработка, очистка и поставка. Остановка поставок больше влияет на цену, чем остановка одного ГП, на котором происходит первичная обработка, по сути частичное отделение воды от газоконденсатной смеси и более ничего. Затем с множества ГП ГКС поступает на переработку.
В общем будьте внимательны. Будет откат, но это не на долго. ИМХО.
Говорят, что европа уже заначку на зиму начала расходовать.
https://www.rbc.ru/politics/18/06/2022/62ad16b99a7947f33601d892
В народе болтают, что ВТБ может обменять ОФЗ находящиеся на его балансе и балансе БМ-банка на банк Открытие которым после санации владеет ЦБ.
https://frankrg.com/74235
Если это реально произойдет то капитализации ВТБ вырастет в разы. И пропадет необходимость в докапитализации ВТБ. Можно рискнуть и купить акции ВТБ сейчас практически за копейки примерно 0,018 руб. за штуку.
Выступая на ПМЭФ глава ЦБ сказала, что ЦБ намерен продать Открытие «сейчас» даже при плохой конъюнктуре, потому что дальше быть регулятором и владеть банком не может.
https://frankrg.com/70124
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/06/2022-06-03-vtb-soobshchaet-o-prekrashchenii-programmy-depozitarnykh-raspisok/?id=1
"Прайм": Россия может отнять у США место на рынке нефти в Китае
ИТ сектор USA сегодня зажигает.
не все так плохо, даже СП500 в рост вышел.