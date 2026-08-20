АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 77

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 AngloGold Ashanti — южноафриканская горнодобывающая компания, занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining


 
Некоторые выловленные из сети новости.

⚠️🇷🇺🇺🇦#украина #россия #геополитика #донбасс #запад
Решение о вводе войск РФ в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик -  Песков - ТАСС

⚠️🇷🇺#санкции #запад #россия 
Москва даст сильный ответ на новые санкции США -  МИД РФ

🛢#нефть #прогноз 
JPMorgan: прогноз по средней на нефть во 2кв 2022г = $110

⚠️🇺🇦🇷🇺#украина #россия #геополитика #запад
российские дипломаты покинули посольство России в Киеве. Флаги спущены

⚠️🇷🇺🇺🇦#запад #украина #геополитика #россия 
США говорят, что силы РФ у границ с Украиной максимально готовы

RUSSIAN FORCES ARRAYED AROUND UKRAINE ARE AS READY AS THEY CAN BE, 80 PERCENT IN FORWARD POSITIONS, READY TO GO - U.S. DEFENSE OFFICIAL

Представитель Минобороны США: оценка такова, что Путин хорошо подготовлен к крупномасштабному вторжению, и это наиболее вероятный сценарий

US DEFENCE OFFICIAL: THE ASSESSMENT IS THAT PUTIN IS WELL PREPARED FOR A LARGE-SCALE INVASION, AND THIS IS THE MOST LIKELY SCENARIO.

Конфликт на востоке Украины далеко не исчерпан, обстрелы со стороны Украины продолжаются -  Небензя - ТАСС

«Либеральничать» с нарушителями перемирия в Донбассе никто не станет -  Небензя - RT

Фон достаточно негативный.

Ихмо: скорее  ожидание следующего рывка вниз.

Новость , которая пройдет явно ближайшее время это ввод войск.
Сейчас только разговоры/слухи.
На этой фазе по идее уже лучше зайти в позицию, вывести в бу  и ждать новость. 

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p.s.

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ЭТО КРАЙНЕ ЧЕТКИЙ SELL


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На фоне отказа Германии от продолжения сертификации газопровода «Северный поток-2» стоимость газа в Европе вновь дошла до тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

На максимуме стоимость топлива превысила 1012 долларов. По состоянию на 15:30 по московскому времени цена на мартовский фьючерс скорректировалась до 1010 долларов.
 

еще информация на погружение.

 
Yuriy Zaytsev #:

Конфликт на востоке Украины далеко не исчерпан, обстрелы со стороны Украины продолжаются…

Фон достаточно негативный.

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    ЭТО КРАЙНЕ ЧЕТКИЙ SELL

    Юрий, для темы ветки, на мой взгляд, достаточно и такой информации, сколько я оставил… Всё остальное, кому нужны подробности сами могут найти.

     

    SP500 выходит в пикирование - на очереди уровень 4222.85 ( дно 2022 года по индексу SP500)  , который с большой долей вероятности будет прошит.

     
    Artyom Trishkin #:
    Надо. Умение держать эмоции присуще мужчинам.

    Но сейчас же мода на транвеститов :)

     
    prostotrader #:

    Но сейчас же мода на транвеститов :)

    Это новость, прогноз и ожидание?

     
    Artyom Trishkin #:

    Это новость, прогноз и ожидание?

    :):):)

    Приятно встретить человека с отменным чувством юмора

     
    Yuriy Zaytsev #:

    SP500 выходит в пикирование - на очереди уровень 4222.85 ( дно 2022 года по индексу SP500)  , который с большой долей вероятности будет прошит.

    Думаю  SP 500 легко может упасть на  4000

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