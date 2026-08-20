АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 77
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AngloGold Ashanti — южноафриканская горнодобывающая компания, занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining
p.s.
Россия начала эвакуацию сотрудников всех диппредставительств на Украине из-за возможных провокаций. Как отъезд российских дипломатов расценивают на Украине?
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ЭТО КРАЙНЕ ЧЕТКИЙ SELL
На максимуме стоимость топлива превысила 1012 долларов. По состоянию на 15:30 по московскому времени цена на мартовский фьючерс скорректировалась до 1010 долларов.
еще информация на погружение.
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ЭТО КРАЙНЕ ЧЕТКИЙ SELL
Юрий, для темы ветки, на мой взгляд, достаточно и такой информации, сколько я оставил… Всё остальное, кому нужны подробности сами могут найти.
SP500 выходит в пикирование - на очереди уровень 4222.85 ( дно 2022 года по индексу SP500) , который с большой долей вероятности будет прошит.
Надо. Умение держать эмоции присуще мужчинам.
Но сейчас же мода на транвеститов :)
Но сейчас же мода на транвеститов :)
Это новость, прогноз и ожидание?
Это новость, прогноз и ожидание?
:):):)
Приятно встретить человека с отменным чувством юмора
SP500 выходит в пикирование - на очереди уровень 4222.85 ( дно 2022 года по индексу SP500) , который с большой долей вероятности будет прошит.
Думаю SP 500 легко может упасть на 4000