АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 218

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во первых, слово брокер, 

тут многие говорят о ДЦ, это слово и понятие .., рекомендую прочитать сперва.

даже у нас на сайте написано что, MQ не является брокером.

 
lynxntech #:

во первых, слово брокер, 

тут многие говорят о ДЦ, это слово и понятие .., рекомендую прочитать сперва.

даже у нас на сайте написано что, MQ не является брокером.

Тут про биржевую, не про форекс.

Поэтому по дефолту подразумевается не ДЦ, а именно брокер (и даже конкретная биржа МБ).

 
JRandomTrader #:

Тут про биржевую, не про форекс.

Поэтому по дефолту подразумевается не ДЦ, а именно брокер (и даже конкретная биржа МБ).

посмотрите вообще откуда слово брокер.

 
Roman Shiredchenko #:


Можно брокера в личку отправить....
Хотя может и здесь можно кинуть...

Форекс клуб

 

Сделка по JNJ


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по JNJ


Вчера на закрытии была такая ситуация


 
ЦБ предлагает  запретить покупать иностранные акции неквалифицированным инвесторам. А  лимит для получения квала , поднять до 30 мл.  Сейчас эта сумма составляет 6 мл. 


P.s.
В чем смысл , не понятно.

 
Yuriy Zaytsev #:
ЦБ предлагает  запретить покупать иностранные акции неквалифицированным инвесторам. А  лимит для получения квала , поднять до 30 мл.  Сейчас эта сумма составляет 6 мл. 


P.s.
В чем смысл , не понятно.

По иностранным неторговые риски больше, а народ их не учитывает.

 
Yuriy Zaytsev #:
ЦБ предлагает  запретить покупать иностранные акции неквалифицированным инвесторам. А  лимит для получения квала , поднять до 30 мл.  Сейчас эта сумма составляет 6 мл. 


P.s.
В чем смысл , не понятно.


Регулятор объяснил это «санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов»,

...
Странная забота.
Возникают  мысли что причина совсем иная.

 

 
Yuriy Zaytsev #:

Регулятор объяснил это «санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов»,

...
Странная забота.
Возникают  мысли что причина совсем иная.

 

Вот у нас в тинькофф тоже, блин, драли деньги за смс-оповещения каждый месяц, которые были отключены. А так, как денег на счёте нету, то они выставляли требования - в долг записывали. Когда я с ними побуянил и сказал, что мы не пользуемся смс-оповещениями, и надо бы вернуть денюшку, то они вернули денюшку, но требование об оплате осталось. Когда спрашиваю их почему осталось требование об оплате того, чем мы не пользуемся, они отвечают примерно так же - мол, всё нормально, и вообще это объясняется возможно «санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов» ...

... Сижу, вот размышляю о точке зрения банальной эрудиции...

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