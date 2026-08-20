АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 61
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Довольно плавное сдутие 2000, более резкое - 2008, резкий, но (относительно)неглубокий провал 2020 и совершенно устрашающий рост после. "Всё это добром не кончится." :)
Довольно плавное сдутие 2000, более резкое - 2008, резкий, но (относительно)неглубокий провал 2020 и совершенно устрашающий рост после. "Всё это добром не кончится." :)
Думаете 29-й год покажется детским маленьким падением ?
т.е.
впереди кризис
Миллиардеры и простые граждане будут выпрыгивать с небоскребов прямо на мостовую Уолл-Стрит возможно прямо на рога быку ?
Вот как пойдёт Федя гнуть от трёх углов, так и заве завалится всё.
Полагаете надо поехать на Уолл-Стрит и погладить яйца быка ( поглядывая в график MetaTrader 5 ) или не поможет ?
p.s.
Кстати уровень где находятся яйца - неплохая точка входа на BUY
Полагаете надо поехать на Уолл-Стрит и погладить яйца быка ( поглядывая в график MetaTrader 5 ) или не поможет ?
Это, скорее, Пауэллу надо яйца погладить. :)
Это, скорее, Пауэллу надо яйца погладить. :)
Пауэллу ? кто это
Пауэллу ? кто это
Джером. Нынешний Федин председатель.
Джером. Нынешний Федин председатель.
Ааа, ясно царь фрс, они там так часто меняются. (тут модератор вмешался немного и удалил текст, дабы сэкономить на вениках)
О спасибо, за отношение! Очень сильно извиняюсь, занесло чуток на повороте.
Там если вдруг случится так что цензуру не пройду и не впишусь в поворот, может шину проколю и в забор врежусь, буду весьма признателен если можно будет выбрать веник помягче и что бы сауна была не сильно горяча, в свою очередь обещаю хорошо , качественно помыться.
На радио ФМ поговаривают