АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 61

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Довольно плавное сдутие 2000, более резкое - 2008, резкий, но (относительно)неглубокий провал 2020 и совершенно устрашающий рост после. "Всё это добром не кончится." :)

 
JRandomTrader #:

Довольно плавное сдутие 2000, более резкое - 2008, резкий, но (относительно)неглубокий провал 2020 и совершенно устрашающий рост после. "Всё это добром не кончится." :)

Думаете 29-й год покажется детским маленьким падением ?

т.е.

впереди  кризис 

Миллиардеры  и простые граждане будут выпрыгивать с небоскребов прямо на  мостовую Уолл-Стрит возможно прямо на рога быку ?

 

 
Вот как пойдёт Федя гнуть от трёх углов, так и заве завалится всё.
 
JRandomTrader #:
Вот как пойдёт Федя гнуть от трёх углов, так и заве завалится всё.

Полагаете надо поехать на Уолл-Стрит и погладить яйца быка ( поглядывая в график MetaTrader 5 )   или не поможет ?

p.s.

Кстати уровень где находятся яйца  - неплохая точка входа на BUY

 
Yuriy Zaytsev #:

Полагаете надо поехать на Уолл-Стрит и погладить яйца быка ( поглядывая в график MetaTrader 5 )   или не поможет ?

Это, скорее, Пауэллу надо яйца погладить. :)

 
JRandomTrader #:

Это, скорее, Пауэллу надо яйца погладить. :)

Пауэллу  ? кто это

 
Yuriy Zaytsev #:

Пауэллу  ? кто это

Джером. Нынешний Федин председатель.

 
JRandomTrader #:

Джером. Нынешний Федин председатель.

Ааа, ясно царь фрс,  они там так часто меняются. (тут модератор вмешался немного и удалил текст, дабы сэкономить на вениках)

 
 
Yuriy Zaytsev #:
Ааа, ясно царь фрс,  они там так часто меняются. (тут модератор вмешался немного и удалил текст, дабы сэкономить на вениках)

О спасибо, за отношение! Очень сильно извиняюсь,  занесло чуток на повороте.

Там если вдруг случится  так что цензуру не пройду и не впишусь в поворот,  может шину проколю и в забор врежусь,  буду весьма признателен  если можно будет выбрать веник помягче и что бы сауна была не сильно горяча, в свою очередь обещаю хорошо , качественно помыться.

 

На радио ФМ поговаривают

  • Рынок труда вернулся к до-пандемийным показателям.
  • Главный Дедушка, падающий с трапа то ли от старости то ли от деменции , еще пытается кого то развести , что кое кто собираются на стрелку , но по факту рынок  игнорит старичка уже пару дней.
  • Сообщили что "ученики" вернулась домой после об-учений. ( тут хороша была бы в качестве заставки песня Студента - " вот стою держу весло " )
  • В Кемской волости население ободрилось от хороших новостей
  • Вассал с Царем перетерли и вроде как все в + зашло , ( вероятно осетра подаваемые к дипломатическому столу зашли хорошо )

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