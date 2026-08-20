АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 186

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Vitalii Ananev #:

Можно сказать, что и Китай примерно так поступал, забив на патентное право тупо копировал все что хотел. Сейчас Китай одна из крупных экономик мира и их продукция имет довольно неплохое качество. Помню ранее сам лично смеялся над китайскими подделками сейчас уже нет. Помню на Российском рынке появилось довольно много китайских аналогов бренда "Панасоник" но с немного измененным названием: Патисоник, Пакасоник ...и и др. просто в названии менялась одна или несколько букв так что бы было созвучно с оригинальным брендом.

В самом китае кстати тока около 40 нм процессы. Меньше им не дают сделать.

 
Valeriy Yastremskiy #:

В самом китае кстати тока около 40 нм процессы. Меньше им не дают сделать.

Вот эти аргументы - "не дают" - не более, чем попытка найти крайних. Кто "даёт" тем, которые "не дают"?
 
Sergey Gridnev #:
Вот эти аргументы - "не дают" - не более, чем попытка найти крайних. Кто "даёт" тем, которые "не дают"?

это факт. и не более. А  анализ уже за струждущами)))

 
Sergey Gridnev #:
Вот эти аргументы - "не дают" - не более, чем попытка найти крайних. Кто "даёт" тем, которые "не дают"?

Выстроить правила для развития это очень сложно. И достаточно случайно, что бы они сложились. Поэтому предсказать судьбу ребенка....

К вопросу роли личности в развитии общества. Оно случайно достаточно. Так же как и развитие локального общества. НО создание рыночных условий, случайно, или по умышленно, не играет роли, дает преимущество.

 

Большинство азиатских рынков акций торгуется в плюсе

59 минут назад (16.05.2022 09:22)

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Европейские рынки акций завершили торги в пятницу уверенным ростом

2 часа назад (16.05.2022 08:22)

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p.s.

Cегодня бычки пробуют расстелить медвежьи шкуры в прихожей.

Большинство азиатских рынков акций торгуется в плюсе От IFX
Большинство азиатских рынков акций торгуется в плюсе От IFX
  • ru.investing.com
Большинство азиатских рынков акций торгуется в плюсе
 

В четверг на прошлой неделе индекс посетил уровень 3858 , но испугался и отскочил.  В пятницу рост продолжился

Будет ли текущая неделя бычьей или на фоне дорожающих ресурсов и достаточно сложной обстановке в мире индекс пойдет туда где его вероятно хотят видеть сторонники слива пузыря образца 2020-2021, этих как выяснилось чудесных лет.

Казалось что пандемия ЭТО ужасно плохо. Как выяснилось бывает в разы хуже. 

 

 
Yuriy Zaytsev #:

ну если вы к курсе

например знаменитая серия 155 микросхем просто тупо копировалась :) с аналогов

как это делалось - достаточно крутые по тем временам шлифовальные станки помогали.

микросхему крепили  на станке   и  снимали с зарубежных аналогов - слой за слоем - далее снимали копию  - делались фотографии слоя - затем производили микросхемы 155-й серии с лейблом сделано в СССР

но случилась проблема когда в мире перешли на еще более сильную минитиарюзацию - станки уже не способны были снимать копии :)

и копирование ( плагиат ) остановился.

p,s.

в начале 80х я был инженером электронщиком - после того как я ednltk первую одноплптную ЭВМ ( уже не ремонтно пригодную) - я понял что профессия инженер электронщик   по ремонту ЭВМ)  умерла - и подался в программисты :)

Что я знаю точно - наши микросхемы к174ха11 у нас скупали корейцы и ставили их в свои телевизоры. А потом поставляли уже готовую продукцию. Причём скупали даже на наших радиорынках. А я в то время приторговывал на радиорынке - 90-е, все дела, каждый мог как мог... И видел лично всех этих скупщиков наших микросхем.
 
Artyom Trishkin #:
Что я знаю точно - наши микросхемы к174ха11 у нас скупали корейцы и ставили их в свои телевизоры. А потом поставляли уже готовую продукцию. Причём скупали даже на наших радиорынках. А я в то время приторговывал на радиорынке - 90-е, все дела, каждый мог как мог... И видел лично всех этих скупщиков наших микросхем.

Аналоги: TDA2593, TDA2591, A291D, A255D

На счет "скупали и ставили ... даже на рынках" - больше на байку похоже.

 
PapaYozh #:

Аналоги: TDA2593, TDA2591, A291D, A255D

На счет "скупали и ставили ... даже на рынках" - больше на байку похоже.

Часть моей жизни - байка? Ладно...

 
Artyom Trishkin #:

Часть моей жизни - байка? Ладно...

Я не особо понимаю, зачем им надо было скупать на рынках то, у чего много аналогов.

К тому же, когда я занимался электроникой, а было это в конце 80-х и в 90-х, процент бракованных чипов на рынке был высок. По крайней мере у нас в городе.

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