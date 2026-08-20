АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 186
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Можно сказать, что и Китай примерно так поступал, забив на патентное право тупо копировал все что хотел. Сейчас Китай одна из крупных экономик мира и их продукция имет довольно неплохое качество. Помню ранее сам лично смеялся над китайскими подделками сейчас уже нет. Помню на Российском рынке появилось довольно много китайских аналогов бренда "Панасоник" но с немного измененным названием: Патисоник, Пакасоник ...и и др. просто в названии менялась одна или несколько букв так что бы было созвучно с оригинальным брендом.
В самом китае кстати тока около 40 нм процессы. Меньше им не дают сделать.
В самом китае кстати тока около 40 нм процессы. Меньше им не дают сделать.
Вот эти аргументы - "не дают" - не более, чем попытка найти крайних. Кто "даёт" тем, которые "не дают"?
это факт. и не более. А анализ уже за струждущами)))
Вот эти аргументы - "не дают" - не более, чем попытка найти крайних. Кто "даёт" тем, которые "не дают"?
Выстроить правила для развития это очень сложно. И достаточно случайно, что бы они сложились. Поэтому предсказать судьбу ребенка....
К вопросу роли личности в развитии общества. Оно случайно достаточно. Так же как и развитие локального общества. НО создание рыночных условий, случайно, или по умышленно, не играет роли, дает преимущество.
Большинство азиатских рынков акций торгуется в плюсе
59 минут назад (16.05.2022 09:22)
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Европейские рынки акций завершили торги в пятницу уверенным ростом
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p.s.
Cегодня бычки пробуют расстелить медвежьи шкуры в прихожей.
В четверг на прошлой неделе индекс посетил уровень 3858 , но испугался и отскочил. В пятницу рост продолжился
Будет ли текущая неделя бычьей или на фоне дорожающих ресурсов и достаточно сложной обстановке в мире индекс пойдет туда где его вероятно хотят видеть сторонники слива пузыря образца 2020-2021, этих как выяснилось чудесных лет.
Казалось что пандемия ЭТО ужасно плохо. Как выяснилось бывает в разы хуже.
ну если вы к курсе
например знаменитая серия 155 микросхем просто тупо копировалась :) с аналогов
как это делалось - достаточно крутые по тем временам шлифовальные станки помогали.
микросхему крепили на станке и снимали с зарубежных аналогов - слой за слоем - далее снимали копию - делались фотографии слоя - затем производили микросхемы 155-й серии с лейблом сделано в СССР
но случилась проблема когда в мире перешли на еще более сильную минитиарюзацию - станки уже не способны были снимать копии :)
и копирование ( плагиат ) остановился.
p,s.
в начале 80х я был инженером электронщиком - после того как я ednltk первую одноплптную ЭВМ ( уже не ремонтно пригодную) - я понял что профессия инженер электронщик по ремонту ЭВМ) умерла - и подался в программисты :)
Что я знаю точно - наши микросхемы к174ха11 у нас скупали корейцы и ставили их в свои телевизоры. А потом поставляли уже готовую продукцию. Причём скупали даже на наших радиорынках. А я в то время приторговывал на радиорынке - 90-е, все дела, каждый мог как мог... И видел лично всех этих скупщиков наших микросхем.
Аналоги: TDA2593, TDA2591, A291D, A255D
На счет "скупали и ставили ... даже на рынках" - больше на байку похоже.
Аналоги: TDA2593, TDA2591, A291D, A255D
На счет "скупали и ставили ... даже на рынках" - больше на байку похоже.
Часть моей жизни - байка? Ладно...
Часть моей жизни - байка? Ладно...
Я не особо понимаю, зачем им надо было скупать на рынках то, у чего много аналогов.
К тому же, когда я занимался электроникой, а было это в конце 80-х и в 90-х, процент бракованных чипов на рынке был высок. По крайней мере у нас в городе.