АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 107
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Совсем у Америкосов крыша потекла.
Индексы падают, цена нефти растет, газ уже 3900,
а они рубль на форексе "нагибают" :)
Мало им, что в Лондоне мы 20 миллиардов отгрызли... пока.
Совсем у Америкосов крыша потекла.
Индексы падают, цена нефти растет, газ уже 3900,
а они рубль на форексе "нагибают" :)
Мало им, что в Лондоне мы 20 миллиардов отгрызли... пока.
Уточните пожалуйста, если московская биржа закрыта, то откуда котировки USDRUB и откуда они могут закупать газ? Может это торговля между собой? Типа у меня есть, могу продать, хочешь купи…? А когда откроется московская биржа что вы лично ожидаете? Какие предположения?
добавлено: Хотя да. Газ они могут закупать и у других поставщиков. Они есть… Вот отсюда наверное и такой рост цен, от отсутствия российского газа на рынке.
Да, еще надо иметь в виду, что сейчас сверхвысокие цены на сырье могут быть эмоциональным перегревом, и вероятно можно ожидать откат, профучастники сырьевого рынка сейчас даже избегают контрактоваться, и надеются на лучшие цены, в итоге есть такое мнение что санкции пока недостаточны (кто-то заявлял публично, не помню кто) потому что эффект от санкций смягчается высокими ценами на сырьё, следовательно по логике повествования следует ожидать дополнительных санкций с целью усиления ущерба.
На практике это может значить что не следует сразу рваться в бой и закупать на всю сумму как откроют торги, особенно нефтегазовых, так как возможно рынок еще не учел потенциал новых санкций.
Математическую модель наверное тут сложно какую-то предложить, только если закупать по уровням сетки, но в любом случае, даже если средняя цена не будет самая выгодная то на перспективе нескольких лет это будет очень хороший вход....
Если конечно не дойдет до самого страшного, хехе...
Та ладно, даже из соседней страны не больно-то бежали. Впереди много работы и прибыли.
Вообще-то там бежали и много... Но главное-то да, профиты, от них отказаться никак нельзя, такого случая еще лет 20 не представиться...
Главное чтобы потом можно было выводить в [куда нужно]
Профиты забрать это святое!
😊
Уточните пожалуйста, если московская биржа закрыта, то откуда котировки USDRUB ...
Я же написал ФОРЕКСные, этот рынок никогда не спит....
Добавлено
Им что фантики печатать, что котировки двигать, - один черт.
Теперь и до своей основы добрались - ЧАСТНУЮ собственность отбирать собрались!
Чисто для пруфов что падение рубля не вызвано "нагибанием" со стороны каких-то мифических заокеанских злодеев капиталистов спекулянтов (как считают некоторые граждане с пробелами в образовании) :
объемы спекулятивных позиций сейчас наоборот даже заметно снижаются...
Второй пруф: "It has become very difficult to trade the rouble after the sanctions," said Aaron Hurd, senior portfolio manager, currency, at State Street (NYSE:STT) Global Advisors. "Liquidity has vanished and markets have become very volatile."
Если разрешили здесь публиковать важные новости, то это не означает, что Ваше личное мнение является важной новостью или фундаментальным анализом.
Тем более, что Ваше личное мнение оказалось попыткой разжечь.
Понимаю, что может быть Вы это так не считали, но, увы, люди могут не удержаться от выражения своей точки зрения в ответ на Вашу.
Это приведёт к горячим политдискуссиям, здесь запрещённым.
Поэтому, в соответствии с правилами насчёт разжигания - бан на неделю. Это правило никто не отменял.upd. Сообщение Ваше удалено.
Я же написал ФОРЕКСные,
Ну так я читал-то с закрытыми глазами…)))