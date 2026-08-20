АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 72
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Если так и дальше пойдёт, и по триллиону капитализации улетать в день (или больше?) то мы вскоре увидим очень интересные цены для закупок...
Если так и дальше пойдёт, и по триллиону капитализации улетать в день (или больше?) то мы вскоре увидим очень интересные цены для закупок...
Полагаете будем сбер подбирать от 189 - 170 160 150 140 130 120 100, 50 ?
просто информационно:
Министерство финансов имеет Сбер от уровня 189.44 на 2,4 триллиона что более 50%
На лове сбер был сегодня 184.30
Рынок российских акций рухнул на 10,5-13%Рынок акций РФ в понедельник обвалился к уровням конца ноября 2020 года по индексам МосБиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжаются обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Падение индикаторов на пике распродаж стало максимальным с марта 2020 года, при этом объемы торгов близки к рекордным.
В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), в красной зоне торговалась Европа, минусовали американские фондовые фьючерсы. Рынки США сегодня закрыты в связи с праздником (День президентов).
Нефтяной рынок к вечеру вернулся к росту.
Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.
Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.
Индекс МосБиржи рухнул на 10,5% и по состоянию на 18:50 мск составил 3036,88 пункта.
Индекс РТС обвалился на 13,21% - до 1207,50 пункта.
>>> Рынок российских акций рухнул на 10,5-13%
Это сильно!
Завтра либо на забор и наблюдать, либо дружно с кем то и в одну сторону - а вот с кем - пока вопрос.
Полагаете будем сбер подбирать от 189 - 170 ?
просто информационно:
Министерство финансов имеет Сбер от уровня 189.44 на 2,4 триллиона что более 50%
На лове сбер был сегодня 184.30
Учитывая кое-какие известные события... которые открывают путь к повторению кое-каких сценариев кое-каких годов... вполне можно представить что и по 150... в перспективе даже по 100 не удивлюсь... вопрос лишь в тайминге событий как будет разворачиваться конфликт и какова будет степень инвазивности... вроде бы теперь уже нет сомнений что будет обострение и новые санкции...
вход сразу на открытии ( сигнал очевиден) + 2 доливки с еще большим лотом + вечерний вход + еще самым малым и выброс по стопу
и тут практически все движение дня
Математикой наверное такие вещи не просчитываются 🤔 и наверное можно только сравнивать с сопоставимыми событиями прошлого и реакцией рынков на них...
Вот например как можно было заложить в упомянутую ранее квантильную регрессию событийный фактор? Это помимо того что нужно еще иметь адекватную модель справедливой стоимости которая сама по себе целый отдельный челлендж.
Если брать худшее историческое падение по Сберу будет около 85% по краешкам, то сейчас на сегодня мы имеет около 50% (с исторического максимума) но так напрямую делать наверное не очень правильно потому что максимум был в октябре и еще надо учитывать поток прибыли эмитента, а 2008 год был вообще глобально тяжелым, то есть другие факторы примешиваются.
+++
Верно - тут никакие дивергенции не работают , никакие треугольники и всякие технические штуки , они работает на обычном рынке.
Сейчас простой анализ новостей и их правильное понимание. И желательно уметь предугадывать события.
Следующий шаг очевиден и по логике должен произойти и он c огромной вероятностью должен привести в еще одному походу вниз. ( шаг еще не сделан )
После него может быть такой шаг V2 , после которого сбер по 50 может показаться желанным хаем ( я утрирую , но возможно )
Вместо шага два - может быть конечно шаг V2.1 релиз 1 , но он по логике тоже поведет вниз.
Не знаю , удалось ли зачитать эту шифровку :) , совершенно нет желание брать веник и такзик.
Да сейчас уже наверное ни у кого нет сомнений что так называемый следующий шаг случится, вопрос в тайминге.... мой конфидент (точнее конфидент моего конфидента) сообщал что на днях будет кое-какое интересное и очень неприятное для экономики локальных домохозяйств, мол не даже и не думай вылезать из валюты или покупать любых эмитентов региона Северной Евразии... с другой стороны уже было видно что долларовый ажиотаж есть, и панические продажи есть, а толпа как мы знаем чаще всего проигрывает в общей массе... продолжаю эту линию мысли, а также то что рынки имеют обыкновение быть нервными и переоценивать значимость событий, можно предположить что вскоре будет какой-то откат... а вот в перспективе дальнейшего уже может быть новый накат 😁 но этого мы пока не знаем... есть конечно еще гипотеза что рынки уже учли в ценах будущие санкции, но это неточно...
Залезть в голову политиков математическим путем будет сложно - это верно.
А вот разобрать события из недалекого прошлого, это тоже верная мысль и согласно знаний истории настроение больше медвежье.
Входы при такой волатильности на бай , это тогда с очень коротким стопом.. и сразу в БУ... но скорее всего будет сносить.
Входы на селл - ну скажем просто так без событий снесет скорее всего так же, ибо быки могут качать вверх, при отсутствии событий.
Полагаю (ихмо) тех анализ заработает позже , когда устаканится.
(ихмо) ждать ответа, на то что было озвучено сегодня и попытаться верно понять.
Не-не-не, слишком нервно, к чёрту такую пипсовку, просто нужно определить уровень днища, и прочертить линии для закупок с общим лимитом риска.