АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 208

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Немного  информации о 1929


JRandomTrader #:

Давно говорилось, что это не новый 2008 или 2020, а новый 1929.

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2022 совершенно не 1929 , нет сходства 

Для начала необходимо не плавное снижение СП500 а дикое падение к нулю!

Безработным должен стать каждый 4й либо каждый 3й , экономика должна уйти к нулю.

Ничего подобного не наблюдается.

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Самоубийцы с Уолл-стрит. Правда и мифы о «черном четверге»

25 октября 2018
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24 октября 1929 года вошел в историю как «Черный четверг». Вокруг этой даты со временем сложилось множество мифов - самый популярный из них - массовые самоубийства биржевых клерков

С 1922 года по 1929 промышленный индекс Dow Jones вырос более чем в 6 раз, с 63,90 пунктов до 381,17 пунктов. Эйфория от этого бурного роста затронула в США практически всех - простые американцы вкладывали свои накопления в акции, ожидая как в ближайшем будущем они станут миллионерами. Однако финансовый пузырь должен был лопнуть.

Это случилось 24 октября 1929 года - акции обвалились, а этот день вошел в историю как «черный четверг». Эти события описал в своей книге «Великий крах 1929 года» экономист Джон Кеннет Гелбрейт: «В тот день было продано 12 894 650 акций, причем большинство из них за бесценок. Из всех тайн биржи самой непостижимой является то, что в период массовой продажи кто-то еще надеется найти покупателей. 24 октября 1929 года покупатели находились с большим трудом, и то только после того, как цена снижалась до минимума».


 


За «Черным четвергом» пришли «Черный понедельник» и «Черный вторник». За два октябрьских дня 1929 года индекс Dow Jones обрушился на 69 пунктов (–23%), до уровня 230 пунктов. Вслед за биржами лопнула ипотека, потом банки, производство, под конец — сфера услуг. Потребление сошло на нет, наступил голод, каждый четвертый американец оказался без работы. Наступила Великая депрессия.

Самый популярный миф того времени: массовые самоубийства биржевых брокеров и обычных граждан разорившихся на бирже. Эта легенда родилась практически сразу.




Первыми миф начали раскручивать не в Америке, а в Англии. Лондонская бульварная пресса уже на следующий день после «черного вторника» рапортовала о том, что прохожим с трудом удается пробираться по тротуарам Уолл-стрит, на которой повсюду валяются трупы выбросившихся из окон финансистов.

Масла в огонь подлил и сэр Уинстон Черчилль, описавший в интервью The Daily Telegraph свое проживание в Нью-Йорке аккурат в дни биржевого обвала: «Прямо под моим окном раздался шлепок. Оказалось, что джентльмен выбросился из окна 15-го этажа и буквально размазался по мостовой».

 

Вскоре выключились и американская пресса. «Нью-Йорк тайме» сообщила о «диких и ложных» слухах, в том числе о якобы одиннадцати биржевых дельцах, покончивших с собой, и о том, как на Уолл-стрит перед небоскребом собралась большая толпа, приняв рабочего на крыше за готового спрыгнуть вниз финансиста. В игру оперативно включились комики: одна за другой сыпались остроты о мнимых прыгунах, а Уилл Роджерс даже отметил, что «на Уолл-стрит не осталось свободных окон — желающим прыгнуть приходится занимать оче­редь с вечера».

Все эти «факты» ложись на благодатную почву мифа о биржевых рыцарях, чье утонченное благородство самым естественным образом подсказывало добровольный уход из жизни. Отсюда и родились истории о «биржевых прыгунах», который благополучно дожил до наших дней.


 


/Трейдер Уолтер Тортон пытается продать люксовую машину после биржевого краха 1929

На деле все было не так. Спустя две недели после краха главный санитарный врач Нью-Йорка доложил, что число самоубийств на самом деле снизилось по сравне­нию с тем же периодом предыдущего года. Экономист Джон Кеннет Гэлбрейт подтвердил его доклад в своем авторитетном труде «Великая депрессия». «Волна самоубийств, последовав­шая за биржевым крахом 1929 г., — еще одна легенда тех лет. В действительности ничего подобного не было», - писал он в 1954 году.

Проведенное в 1980-х гг. детальное исследование архив­ных документов, связанных со случаями самоубийств, полностью подтверждает заявление Гэлбрейта.

 


Между «черным четвергом» и концом 1929 г. было зарегистрировано сто попыток самоубийства — как со смертельным исходом, так и без. Из них лишь четыре были связаны с биржевым крахом и всего две произошли на Уолл-стрит. Двое действительно выпрыгнули на мостовую Уолл­стрит — в ноябре. Гульда Боровский, мелкий бирже­вой клерк, прослуживший на Нью-Йоркской фондовой бирже 28 лет, спрыгнул с сорокового этажа, будучи «на грани нервного срыва от переутомления». Джордж Катлер, успешный оптовый продавец фруктов и овощей, не выдер­жал, когда ему сообщили, что его юрист не сможет встре­титься с ним, выбрался на карниз восьмого этажа здания, в котором находился офис юриста, и сиганул вниз.


 

Хотя конечно нельзя отрицать, что кризис привел к росту самоубийств. Так, в годы последовавшей за биржевым крахом 1929 г. Вели­кой депрессии в США и Британии был зарегистрирован тридцатипроцентный рост числа суицидов. Подобная тен­денция прослеживается и в периоды более поздних эко­номических спадов.

По данным социологов из University of Oxford экономические кризис стал причиной самоубийства как минимум 10 тысяч американцев и европейцев за период с 2007 по 2010 год. Согласно статистическим данным, до 2007 года в Европе и Северной Америке наблюдалось снижение числа самоубийств. Однако в 2008 во время начала кризиса и последующей рецессии был отмечен рост числа случаев суицида на 6,5%. Рост числа суицидов дал более 10.000 дополнительных случаев. Основными факторами риска являются безработица, потеря ипотечного жилья и задолженность по кредитам. Безработица увеличивает риск самоубийства в 2,5 раза чаще, проблемы с невыплатой ипотечных кредитов в 1,6 раза.

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  • schema.org
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Эксперт Дроздов посоветовал покупать наличные доллары до начала валютных интервенций

p.s.

Означает ли призыв покупать доллары  как сигнал продолжать их продавать ?

 
Эксперт посоветовал покупать доллары до начала валютных интервенций
Эксперт посоветовал покупать доллары до начала валютных интервенций
  • голосов: 96
  • 2022.06.30
  • Россия
  • 1prime.ru
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россиянам выгодно купить наличный доллар в банках до того, как правительство начнет валютные интервенции и курс вернется к уровням начала года, сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные...
 

Объем поставок товаров из Китая в Россию резко рухнул

В США считают, что Китай помогает России обходить санкции

p.s.

похоже причина в этом

p.s.

? Как отреагирует фондовый рынок.

Объем поставок товаров из Китая в Россию резко рухнул
Объем поставок товаров из Китая в Россию резко рухнул
  • profile.ru
Объем китайского экспорта в Россию в период с конца февраля по конец мая рухнул на 38% по сравнению с показателями второй половины прошлого года. Подобная
 

В США считают, что санкции приземлят до 70% коммерческого авиапарка России

p.s.

Или стоит ли держать акции AFLT ?

В моем портфеле с момента объявления пандемии 2020 нет акций авиакомпаний, до этого  слегка баловался акциями боинга.


В США считают, что санкции приземлят до 70% коммерческого авиапарка России
В США считают, что санкции приземлят до 70% коммерческого авиапарка России
  • profile.ru
Россия откажется от эксплуатации до двух третей своего коммерческого авиационного парка к 2025 году. На такой шаг Москву вынудят пойти антироссийские санкции,
 
Yuriy Zaytsev #:

Эксперт Дроздов посоветовал покупать наличные доллары до начала валютных интервенций

p.s.

Означает ли призыв покупать доллары  как сигнал продолжать их продавать ?

 

Купить то их можно. Вот только зачем. Держать под подушкой. Деньги должны работать или хотя бы компенсировать инфляцию. Сейчас многие банки вводят комиссию или отрицательную ставку на депозиты в долларах, так как инвестировать эти доллары они ни куда не могут. По идее доллары нужны импортерам, но налаженные цепочки сейчас порушены нужно строить новые. А в этих новых цепочках может быть доллар и не являться средством платежа а им может быть например юань. То что импортировали напрямую с запада можно импортировать через Китай но на за доллары, а за юани или через Индию за рупии. Кроме того многие западные производства находятся в Китае. И эти товары шли из Китая на запад там на них клеили наклейку "майде ин запад" и от туда уже с наценкой "за бренд" экспортировалось в другие страны. Даже наши чудики ухитрялись процессоры "эльбрус" делать на Тайване. Помню у нас в России была (может и сейчас есть) фирма название не помню. Импортировала ксероксы и прочую офисную технику из Китая в России клеила на них свой фирменный лейбл и продавала уже здесь под своей торговой маркой но гораздо дороже. 

Я так думаю, что физ. лицу доллар сейчас не нужен. Даже за границу на отдых где в ходу расчеты в долларах сейчас ехать не желательно.

 
Vitalii Ananev #:

Купить то их можно. Вот только зачем. Держать под подушкой. Деньги должны работать или хотя бы компенсировать инфляцию. Сейчас многие банки вводят комиссию или отрицательную ставку на депозиты в долларах, так как инвестировать эти доллары они ни куда не могут. По идее доллары нужны импортерам, но налаженные цепочки сейчас порушены нужно строить новые. А в этих новых цепочках может быть доллар и не являться средством платежа а им может быть например юань. То что импортировали напрямую с запада можно импортировать через Китай но на за доллары, а за юани или через Индию за рупии. Кроме того многие западные производства находятся в Китае. И эти товары ишли из Китая на запад там на них клеили наклейку "майде ин запад" и от туда уже с наценкой "за бренд" экспортировалось в другие страны. Даже наши чудики ухитрялись процессоры "эльбрус" делать на Тайване. Помню у нас в России была (может и сейчас есть) фирма название не помню. Импортировала ксероксы и прочую офисную технику из Китая в России клеила на ных свой фирменный лейбл и продавала уже здесь под своей торговой маркой но гораздо дороже. 

Я так думаю, что физ. лицу доллар сейчас не нужен. Даже за границу на отдых где в ходу расчеты в долларах сейчас ехать не желательно.

Вот судя по тому доллар и падает.

Правда можно купить на брокерский счет, ( не наличный) , при подъеме курса продать.

Но тут могут быть сюрпризы , например снова введут комиссию в 12% или 30%

Доллар просто воспринимается как инструмент а не средство оплаты за товары и услуги ,  но тогда обычные акции ничем не хуже.

 
Yuriy Zaytsev #:

....

Правда можно купить на брокерский счет, ( не наличный) , при подъеме курса продать.

Но тут могут быть сюрпризы , например снова введут комиссию в 12% или 30%

...

На брокерский счет по идее можно купить в расчете на рост доллара чисто ради спекуляции. Но покупать наличные как советует этот эксперт я бы не стал. Комиссию вряд ли введут для сырьевых экспортеров выгоден дорогой доллар. Главе ЦБ тоже почему то нынешний курс не нравится.

https://www.rbc.ru/economics/29/06/2022/62bc14a99a794700ff57d637 

 

Вот тут пишут результаты опроса населения куда вложить деньги.  https://realty.rbc.ru/news/62bb4b619a7947c8e5a212a7

Большинство считает, что надо вкладываться в бетон. У меня теща прикупила себе несколько гектаров земельки хочет что то типа фермерского хозяйства организовать. Вот только эта земелька ей уже 2 года генерирует только расходы. Все что было да еще и плюс кредит вбухала на покупку земли, а на все остальное уже денег нет :) Откусила кусок, а переварить его не может :)

...

Если прочитать эту статью до конца, то большинство кто хочет купить бетон собираются его использовать для проживания, а не для перепродажи или сдачи в аренду. То есть по сути это не инвестиции. Так что получается что самые популярные инвестиции у населения это банковские вклады.

Россияне назвали жилье наиболее выгодным способом вложения денег
Россияне назвали жилье наиболее выгодным способом вложения денег
  • 2022.06.29
  • Георгий Трушин
  • realty.rbc.ru
Самым популярным способом вложения денег у россиян стали инвестиции в недвижимость. Почти половина опрошенных россиян вложила бы крупную денежную сумму в покупку жилья, 21% — в приобретение земельного участка, 15% — в ремонт уже имеющегося жилья, а 7% — в приобретение коммерческой недвижимости. Об этом говорится в поступившем в редакцию...
 
Yuriy Zaytsev #:

Немного  информации о 1929


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2022 совершенно не 1929 , нет сходства 

Для начала необходимо не плавное снижение СП500 а дикое падение к нулю!

Безработным должен стать каждый 4й либо каждый 3й , экономика должна уйти к нулю.

Ничего подобного не наблюдается.

Про 1929 - даже не про обвал и самоубийства, а про последовавшую Великую депрессию.

А обвал вполне ещё может быть, когда кто-то из крупняка повалится.

 
Vitalii Ananev #:

Вот тут пишут результаты опроса населения куда вложить деньги.  https://realty.rbc.ru/news/62bb4b619a7947c8e5a212a7

Большинство считает, что надо вкладываться в бетон. У меня теща прикупила себе несколько гектаров земельки хочет что то типа фермерского хозяйства организовать. Вот только эта земелька ей уже 2 года генерирует только расходы. Все что было да еще и плюс кредит вбухала на покупку земли, а на все остальное уже денег нет :) Откусила кусок, а переварить его не может :)

...

Если прочитать эту статью до конца, то большинство кто хочет купить бетон собираются его использовать для проживания, а не для перепродажи или сдачи в аренду. То есть по сути это не инвестиции. Так что получается что самые популярные инвестиции у населения это банковские вклады.

Недвижимость всегда была самым надежным вложением! Опасно только в случаях "спец операций" ,  "землетрясений"  , "потопов".

Земля под бизнес идеальна если в земле будет найдена нефть.

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