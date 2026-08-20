АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Немного информации о 1929
Давно говорилось, что это не новый 2008 или 2020, а новый 1929.
-----------------------
2022 совершенно не 1929 , нет сходства
Для начала необходимо не плавное снижение СП500 а дикое падение к нулю!
Безработным должен стать каждый 4й либо каждый 3й , экономика должна уйти к нулю.
Ничего подобного не наблюдается.
----------------
Самоубийцы с Уолл-стрит. Правда и мифы о «черном четверге»
24 октября 1929 года вошел в историю как «Черный четверг». Вокруг этой даты со временем сложилось множество мифов - самый популярный из них - массовые самоубийства биржевых клерков
С 1922 года по 1929 промышленный индекс Dow Jones вырос более чем в 6 раз, с 63,90 пунктов до 381,17 пунктов. Эйфория от этого бурного роста затронула в США практически всех - простые американцы вкладывали свои накопления в акции, ожидая как в ближайшем будущем они станут миллионерами. Однако финансовый пузырь должен был лопнуть.
Это случилось 24 октября 1929 года - акции обвалились, а этот день вошел в историю как «черный четверг». Эти события описал в своей книге «Великий крах 1929 года» экономист Джон Кеннет Гелбрейт: «В тот день было продано 12 894 650 акций, причем большинство из них за бесценок. Из всех тайн биржи самой непостижимой является то, что в период массовой продажи кто-то еще надеется найти покупателей. 24 октября 1929 года покупатели находились с большим трудом, и то только после того, как цена снижалась до минимума».
За «Черным четвергом» пришли «Черный понедельник» и «Черный вторник». За два октябрьских дня 1929 года индекс Dow Jones обрушился на 69 пунктов (–23%), до уровня 230 пунктов. Вслед за биржами лопнула ипотека, потом банки, производство, под конец — сфера услуг. Потребление сошло на нет, наступил голод, каждый четвертый американец оказался без работы. Наступила Великая депрессия.
Самый популярный миф того времени: массовые самоубийства биржевых брокеров и обычных граждан разорившихся на бирже. Эта легенда родилась практически сразу.
Первыми миф начали раскручивать не в Америке, а в Англии. Лондонская бульварная пресса уже на следующий день после «черного вторника» рапортовала о том, что прохожим с трудом удается пробираться по тротуарам Уолл-стрит, на которой повсюду валяются трупы выбросившихся из окон финансистов.
Масла в огонь подлил и сэр Уинстон Черчилль, описавший в интервью The Daily Telegraph свое проживание в Нью-Йорке аккурат в дни биржевого обвала: «Прямо под моим окном раздался шлепок. Оказалось, что джентльмен выбросился из окна 15-го этажа и буквально размазался по мостовой».
Вскоре выключились и американская пресса. «Нью-Йорк тайме» сообщила о «диких и ложных» слухах, в том числе о якобы одиннадцати биржевых дельцах, покончивших с собой, и о том, как на Уолл-стрит перед небоскребом собралась большая толпа, приняв рабочего на крыше за готового спрыгнуть вниз финансиста. В игру оперативно включились комики: одна за другой сыпались остроты о мнимых прыгунах, а Уилл Роджерс даже отметил, что «на Уолл-стрит не осталось свободных окон — желающим прыгнуть приходится занимать очередь с вечера».
Все эти «факты» ложись на благодатную почву мифа о биржевых рыцарях, чье утонченное благородство самым естественным образом подсказывало добровольный уход из жизни. Отсюда и родились истории о «биржевых прыгунах», который благополучно дожил до наших дней.
/Трейдер Уолтер Тортон пытается продать люксовую машину после биржевого краха 1929
На деле все было не так. Спустя две недели после краха главный санитарный врач Нью-Йорка доложил, что число самоубийств на самом деле снизилось по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономист Джон Кеннет Гэлбрейт подтвердил его доклад в своем авторитетном труде «Великая депрессия». «Волна самоубийств, последовавшая за биржевым крахом 1929 г., — еще одна легенда тех лет. В действительности ничего подобного не было», - писал он в 1954 году.
Проведенное в 1980-х гг. детальное исследование архивных документов, связанных со случаями самоубийств, полностью подтверждает заявление Гэлбрейта.
Между «черным четвергом» и концом 1929 г. было зарегистрировано сто попыток самоубийства — как со смертельным исходом, так и без. Из них лишь четыре были связаны с биржевым крахом и всего две произошли на Уолл-стрит. Двое действительно выпрыгнули на мостовую Уоллстрит — в ноябре. Гульда Боровский, мелкий биржевой клерк, прослуживший на Нью-Йоркской фондовой бирже 28 лет, спрыгнул с сорокового этажа, будучи «на грани нервного срыва от переутомления». Джордж Катлер, успешный оптовый продавец фруктов и овощей, не выдержал, когда ему сообщили, что его юрист не сможет встретиться с ним, выбрался на карниз восьмого этажа здания, в котором находился офис юриста, и сиганул вниз.
Хотя конечно нельзя отрицать, что кризис привел к росту самоубийств. Так, в годы последовавшей за биржевым крахом 1929 г. Великой депрессии в США и Британии был зарегистрирован тридцатипроцентный рост числа суицидов. Подобная тенденция прослеживается и в периоды более поздних экономических спадов.
По данным социологов из University of Oxford экономические кризис стал причиной самоубийства как минимум 10 тысяч американцев и европейцев за период с 2007 по 2010 год. Согласно статистическим данным, до 2007 года в Европе и Северной Америке наблюдалось снижение числа самоубийств. Однако в 2008 во время начала кризиса и последующей рецессии был отмечен рост числа случаев суицида на 6,5%. Рост числа суицидов дал более 10.000 дополнительных случаев. Основными факторами риска являются безработица, потеря ипотечного жилья и задолженность по кредитам. Безработица увеличивает риск самоубийства в 2,5 раза чаще, проблемы с невыплатой ипотечных кредитов в 1,6 раза.
Эксперт Дроздов посоветовал покупать наличные доллары до начала валютных интервенций
p.s.
Означает ли призыв покупать доллары как сигнал продолжать их продавать ?
Объем поставок товаров из Китая в Россию резко рухнул
В США считают, что Китай помогает России обходить санкции
p.s.
похоже причина в этом
p.s.
? Как отреагирует фондовый рынок.
В США считают, что санкции приземлят до 70% коммерческого авиапарка России
p.s.
Или стоит ли держать акции AFLT ?
В моем портфеле с момента объявления пандемии 2020 нет акций авиакомпаний, до этого слегка баловался акциями боинга.
Эксперт Дроздов посоветовал покупать наличные доллары до начала валютных интервенций
p.s.
Означает ли призыв покупать доллары как сигнал продолжать их продавать ?
Купить то их можно. Вот только зачем. Держать под подушкой. Деньги должны работать или хотя бы компенсировать инфляцию. Сейчас многие банки вводят комиссию или отрицательную ставку на депозиты в долларах, так как инвестировать эти доллары они ни куда не могут. По идее доллары нужны импортерам, но налаженные цепочки сейчас порушены нужно строить новые. А в этих новых цепочках может быть доллар и не являться средством платежа а им может быть например юань. То что импортировали напрямую с запада можно импортировать через Китай но на за доллары, а за юани или через Индию за рупии. Кроме того многие западные производства находятся в Китае. И эти товары шли из Китая на запад там на них клеили наклейку "майде ин запад" и от туда уже с наценкой "за бренд" экспортировалось в другие страны. Даже наши чудики ухитрялись процессоры "эльбрус" делать на Тайване. Помню у нас в России была (может и сейчас есть) фирма название не помню. Импортировала ксероксы и прочую офисную технику из Китая в России клеила на них свой фирменный лейбл и продавала уже здесь под своей торговой маркой но гораздо дороже.
Я так думаю, что физ. лицу доллар сейчас не нужен. Даже за границу на отдых где в ходу расчеты в долларах сейчас ехать не желательно.
Купить то их можно. Вот только зачем. Держать под подушкой. Деньги должны работать или хотя бы компенсировать инфляцию. Сейчас многие банки вводят комиссию или отрицательную ставку на депозиты в долларах, так как инвестировать эти доллары они ни куда не могут. По идее доллары нужны импортерам, но налаженные цепочки сейчас порушены нужно строить новые. А в этих новых цепочках может быть доллар и не являться средством платежа а им может быть например юань. То что импортировали напрямую с запада можно импортировать через Китай но на за доллары, а за юани или через Индию за рупии. Кроме того многие западные производства находятся в Китае. И эти товары ишли из Китая на запад там на них клеили наклейку "майде ин запад" и от туда уже с наценкой "за бренд" экспортировалось в другие страны. Даже наши чудики ухитрялись процессоры "эльбрус" делать на Тайване. Помню у нас в России была (может и сейчас есть) фирма название не помню. Импортировала ксероксы и прочую офисную технику из Китая в России клеила на ных свой фирменный лейбл и продавала уже здесь под своей торговой маркой но гораздо дороже.
Я так думаю, что физ. лицу доллар сейчас не нужен. Даже за границу на отдых где в ходу расчеты в долларах сейчас ехать не желательно.
Вот судя по тому доллар и падает.
Правда можно купить на брокерский счет, ( не наличный) , при подъеме курса продать.
Но тут могут быть сюрпризы , например снова введут комиссию в 12% или 30%
Доллар просто воспринимается как инструмент а не средство оплаты за товары и услуги , но тогда обычные акции ничем не хуже.
....
Правда можно купить на брокерский счет, ( не наличный) , при подъеме курса продать.
Но тут могут быть сюрпризы , например снова введут комиссию в 12% или 30%
...
На брокерский счет по идее можно купить в расчете на рост доллара чисто ради спекуляции. Но покупать наличные как советует этот эксперт я бы не стал. Комиссию вряд ли введут для сырьевых экспортеров выгоден дорогой доллар. Главе ЦБ тоже почему то нынешний курс не нравится.
https://www.rbc.ru/economics/29/06/2022/62bc14a99a794700ff57d637
Вот тут пишут результаты опроса населения куда вложить деньги. https://realty.rbc.ru/news/62bb4b619a7947c8e5a212a7
Большинство считает, что надо вкладываться в бетон. У меня теща прикупила себе несколько гектаров земельки хочет что то типа фермерского хозяйства организовать. Вот только эта земелька ей уже 2 года генерирует только расходы. Все что было да еще и плюс кредит вбухала на покупку земли, а на все остальное уже денег нет :) Откусила кусок, а переварить его не может :)
...
Если прочитать эту статью до конца, то большинство кто хочет купить бетон собираются его использовать для проживания, а не для перепродажи или сдачи в аренду. То есть по сути это не инвестиции. Так что получается что самые популярные инвестиции у населения это банковские вклады.
Немного информации о 1929
-----------------------
2022 совершенно не 1929 , нет сходства
Для начала необходимо не плавное снижение СП500 а дикое падение к нулю!
Безработным должен стать каждый 4й либо каждый 3й , экономика должна уйти к нулю.
Ничего подобного не наблюдается.
Про 1929 - даже не про обвал и самоубийства, а про последовавшую Великую депрессию.
А обвал вполне ещё может быть, когда кто-то из крупняка повалится.
Вот тут пишут результаты опроса населения куда вложить деньги. https://realty.rbc.ru/news/62bb4b619a7947c8e5a212a7
Большинство считает, что надо вкладываться в бетон. У меня теща прикупила себе несколько гектаров земельки хочет что то типа фермерского хозяйства организовать. Вот только эта земелька ей уже 2 года генерирует только расходы. Все что было да еще и плюс кредит вбухала на покупку земли, а на все остальное уже денег нет :) Откусила кусок, а переварить его не может :)
...
Если прочитать эту статью до конца, то большинство кто хочет купить бетон собираются его использовать для проживания, а не для перепродажи или сдачи в аренду. То есть по сути это не инвестиции. Так что получается что самые популярные инвестиции у населения это банковские вклады.
Недвижимость всегда была самым надежным вложением! Опасно только в случаях "спец операций" , "землетрясений" , "потопов".
Земля под бизнес идеальна если в земле будет найдена нефть.