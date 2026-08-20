АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 202

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Цены на газ в Европе пошли вверх после решения "Газпрома" по "Северному потоку"


Цена газа в Европе выросла на 3% после решения "Газпрома" по "Северному потоку"
Цена газа в Европе выросла на 3% после решения "Газпрома" по "Северному потоку"
  • life.ru
Биржевая цена на газ в Европе выросла более чем на 3% после сообщения "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 

Ну вот и 125 - еще каких то 25 и будет очень весело.


 

Июньский опрос BofA мировых управляющих:  ожидания по стагфляции в мировой экономике = макс с июня 2008


 

Бизнес ФМ: Возник дефицит высокоскоростных лифтов для элитной недвижимости.

p.s.

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Valeriy Yastremskiy #:

То, что здесь запрещено к обсуждению)))

Именно политические события являются сильнейшим драйвером Фондового рынка!

 
prostotrader #:

Именно политические события являются сильнейшим драйвером Фондового рынка!

+++


Смотрю упал сильно фьючер по нефти и по газу! ( но это цены в США), ждем возвращение цены в стойло.

В ЕС как раз газ не падает, ГАЗПРОМ снизил тариф и цена на на бумаги полетела вверх - и практически вышла на довоенный уровень! 

( я бы не снижал  - хотя если это экономическая война -  возможно это  просто маневры)

--

Отмечаю стабильное летнее падение цена на коммуналку по всей свой недвижке.

Что интересно цена за Июнь ниже прошлого года.

 
Valeriy Yastremskiy #:

То, что здесь запрещено к обсуждению)))

Единственная ветка на форуме, в которой сделано послабление для политических новостей, так как это всё неразрывно связано. Но стоит понимать, что данное послабление касается только сухого изложения фактов и вероятного их следствия. Никаких политических вбросов, фейков, оскорблений и прочих обсуждений личностного отношения к событиям здесь быть не может, и не должно. Это нужно понимать.

 
Artyom Trishkin #:

Единственная ветка на форуме, в которой сделано послабление для политических новостей, так как это всё неразрывно связано. Но стоит понимать, что данное послабление касается только сухого изложения фактов и вероятного их следствия. Никаких политических вбросов, фейков, оскорблений и прочих обсуждений личностного отношения к событиям здесь быть не может, и не должно. Это нужно понимать.

Так вброс был до того сообщения.
 
Sergey Gridnev #:
Так вброс был до того сообщения.

Спасибо

 

Добыча "Газпрома" за 5,5 месяцев сократилась на 6,4%, экспорт в дальнее зарубежье уменьшился на 28,9%

p.s.

Цена на бумаги GAZP газпром  вышла на уровень до 21.02  -  24.02

Будет ли расти дальше ?  вопрос.


Добыча "Газпрома" за 5,5 месяцев сократилась на 6,4%, экспорт в дальнее зарубежье уменьшился на 28,9% От IFX
Добыча "Газпрома" за 5,5 месяцев сократилась на 6,4%, экспорт в дальнее зарубежье уменьшился на 28,9% От IFX
  • ru.investing.com
Добыча "Газпрома" за 5,5 месяцев сократилась на 6,4%, экспорт в дальнее зарубежье уменьшился на 28,9%
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