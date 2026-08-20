АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 202
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Цены на газ в Европе пошли вверх после решения "Газпрома" по "Северному потоку"
Ну вот и 125 - еще каких то 25 и будет очень весело.
Июньский опрос BofA мировых управляющих: ожидания по стагфляции в мировой экономике = макс с июня 2008
Бизнес ФМ: Возник дефицит высокоскоростных лифтов для элитной недвижимости.
p.s.
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То, что здесь запрещено к обсуждению)))
Именно политические события являются сильнейшим драйвером Фондового рынка!
Именно политические события являются сильнейшим драйвером Фондового рынка!
+++
Смотрю упал сильно фьючер по нефти и по газу! ( но это цены в США), ждем возвращение цены в стойло.
В ЕС как раз газ не падает, ГАЗПРОМ снизил тариф и цена на на бумаги полетела вверх - и практически вышла на довоенный уровень!
( я бы не снижал - хотя если это экономическая война - возможно это просто маневры)
--
Отмечаю стабильное летнее падение цена на коммуналку по всей свой недвижке.
Что интересно цена за Июнь ниже прошлого года.
То, что здесь запрещено к обсуждению)))
Единственная ветка на форуме, в которой сделано послабление для политических новостей, так как это всё неразрывно связано. Но стоит понимать, что данное послабление касается только сухого изложения фактов и вероятного их следствия. Никаких политических вбросов, фейков, оскорблений и прочих обсуждений личностного отношения к событиям здесь быть не может, и не должно. Это нужно понимать.
Единственная ветка на форуме, в которой сделано послабление для политических новостей, так как это всё неразрывно связано. Но стоит понимать, что данное послабление касается только сухого изложения фактов и вероятного их следствия. Никаких политических вбросов, фейков, оскорблений и прочих обсуждений личностного отношения к событиям здесь быть не может, и не должно. Это нужно понимать.
Так вброс был до того сообщения.
Спасибо
Добыча "Газпрома" за 5,5 месяцев сократилась на 6,4%, экспорт в дальнее зарубежье уменьшился на 28,9%
p.s.
Цена на бумаги GAZP газпром вышла на уровень до 21.02 - 24.02
Будет ли расти дальше ? вопрос.