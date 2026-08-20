АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 279

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Sergey Chalyshev #:

ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных компаний России по версии Forbes

что они еще могли написать, не дружественной стране, по их версии

тем более именно этому банку
 
lynxntech #:

что они еще могли написать, не дружественной стране, по их версии

тем более именно этому банку

значит надо подкупить акции ВТБ

 

RTS  смотрит вниз на дневных ТФ, по теханализу вполне может прогулятся ниже,

интересен уровень 1060 - удержится или нет.


 

RTS пробив 1060 продолжает искать дно

 

Есть ощущение , что нефть хочет пробить 70 и уйти ниже.


Если нефть достигнет цены 15$ или ниже и постоит там с два три десятка лет , будет весьма сложно.

 
Всех с наступающим Новым Годом!!! Пусть в следующем году доходы вырастут в два раза больше не лучше в три ли четыре :) И здоровья побольше.
 
Yuriy Zaytsev #:

 вполне может


А може и "не может"
;)
 
Yuriy Zaytsev:

С открытием нового года.

Что бы не открывать тему  каждый месяц тему, сделал сразу на год.

2024 будет?

 
Всех вменяемых форумчан - с Новым Годом!!! по России есть кто шортит?
Если да - то куда шортить???
По символьно и по ценам.....
Можно с инд ртс начать.....
Нефть....
Сбер....
Газпром продавец есть сильный.....
Лукойл.....
Вообще бы обзорчик не большой не помешал бы......

Юрииийййййй!!!!!! Нужны - мнения   . ..... можно на пол-года...... типа среднесрок - долгосрок..... чтоб часто не переворачивать позы. ;-)
 
Vitaliy Kuznetsov #:

2024 будет?

жаль не могу подправить топик ветки - убрал бы текст  "2023 год"

может попросить поправить название ветки тех кто имеет права ?

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