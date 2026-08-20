АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 279
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ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных компаний России по версии Forbes
что они еще могли написать, не дружественной стране, по их версиитем более именно этому банку
что они еще могли написать, не дружественной стране, по их версиитем более именно этому банку
значит надо подкупить акции ВТБ
RTS смотрит вниз на дневных ТФ, по теханализу вполне может прогулятся ниже,
интересен уровень 1060 - удержится или нет.
RTS пробив 1060 продолжает искать дно
Есть ощущение , что нефть хочет пробить 70 и уйти ниже.
Если нефть достигнет цены 15$ или ниже и постоит там с два три десятка лет , будет весьма сложно.
вполне может
С открытием нового года.
Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год.
2024 будет?
2024 будет?
жаль не могу подправить топик ветки - убрал бы текст "2023 год"
может попросить поправить название ветки тех кто имеет права ?