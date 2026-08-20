АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 103

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Yuriy Zaytsev #:

О! пора брать...

за 1 цент - точно надо брать

если рынок откроется с ценой в 1 рубль, то это будет бомба, закупаться не глядя, это круче крипты. Естественно с рисками 100%, но какой потенциал!!!

 
transcendreamer #:

Веселье продолжается...




А объем торгов по такой цене каков? Вообще это не торгуются, а малая сделка для фиксации унижения, для истории.... Типа ниже никто не был)))
 
Есть ли смысл покупать акции сбербанка? 
 
Ivan Butko #:
Есть ли смысл покупать акции сбербанка? 
По рублю за акцию да) риск оправдан. Да и по 10 и даже 50. Если акции потом не отберут и ничего не обанкротят, то все отрастет на фоне дикой инфляции. Пусть на это и уйдет 10 лет. Тут уже не трейдинг, неизвестна мотивация и к чему в конечном итоге хотя придти.

Судя по тому что сбер дает по вкладам ставку выше ставки рефинансирования, дела идут у него очень не очень.
 
Maxim Romanov #:
По рублю за акцию да) риск оправдан. Да и по 10 и даже 50. Если акции потом не отберут и ничего не обанкротят, то все отрастет на фоне дикой инфляции. Пусть на это и уйдет 10 лет. Тут уже не трейдинг, неизвестна мотивация и к чему в конечном итоге хотя придти.

Судя по тому что сбер дает по вкладам ставку выше ставки рефинансирования, дела идут у него очень не очень.

Спасибо за мнение

 

https://www.kommersant.ru/doc/5239689


С моей стороны диванного эксперта :) видится, что те кто тариться сейчас зеленой бумагой в конце концов потом сильно пожалеют. США уже не первый раз своими действиями сигнализируют миру, что хранение активов Центробанков в долларах рискованное мероприятие. Средства любой неугодной страны могут быть заморожены и даже присвоены себе. 

ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже
  • 2022.03.03
  • Коммерсантъ
  • www.kommersant.ru
Банк России предписал с 9:00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, сообщила пресс-служба ЦБ «РИА Новости» и ТАСС. «Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты —...
 

Цены на Алюминий

( фьючерсы на ресурсы  рулят)

 
Ivan Butko #:
Есть ли смысл покупать акции сбербанка? 

Судя по всему правильно  было  прикупить фьючерсы на ресурсы

нефть газ алюминий титан никель золото алмазы

( с некоторой вероятностью эти ресурсы скоро будут у Китая )

 
Ivan Butko #:
Есть ли смысл покупать акции сбербанка? 

Я так думаю.

Фин сектор сильнее всего пострадал. Я до того как Северсталь отказалась от поставок в европу планировал покупать ее после открытия рынков. Но сейчас мне видится что лучше купить ММК у него выручка по большей части с внутреннего рынка, а Северстали потребуется время для переориентации своего экспорта. Фин. сектору восстанавливаться придется дольше всех. Это не рекомендации, просто мои размышления.

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