АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 103
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О! пора брать...
за 1 цент - точно надо брать
если рынок откроется с ценой в 1 рубль, то это будет бомба, закупаться не глядя, это круче крипты. Естественно с рисками 100%, но какой потенциал!!!
Веселье продолжается...
Есть ли смысл покупать акции сбербанка?
По рублю за акцию да) риск оправдан. Да и по 10 и даже 50. Если акции потом не отберут и ничего не обанкротят, то все отрастет на фоне дикой инфляции. Пусть на это и уйдет 10 лет. Тут уже не трейдинг, неизвестна мотивация и к чему в конечном итоге хотя придти.
Спасибо за мнение
https://www.kommersant.ru/doc/5239689
С моей стороны диванного эксперта :) видится, что те кто тариться сейчас зеленой бумагой в конце концов потом сильно пожалеют. США уже не первый раз своими действиями сигнализируют миру, что хранение активов Центробанков в долларах рискованное мероприятие. Средства любой неугодной страны могут быть заморожены и даже присвоены себе.
Цены на Алюминий
( фьючерсы на ресурсы рулят)
Есть ли смысл покупать акции сбербанка?
Судя по всему правильно было прикупить фьючерсы на ресурсы
нефть газ алюминий титан никель золото алмазы
( с некоторой вероятностью эти ресурсы скоро будут у Китая )
Есть ли смысл покупать акции сбербанка?
Я так думаю.
Фин сектор сильнее всего пострадал. Я до того как Северсталь отказалась от поставок в европу планировал покупать ее после открытия рынков. Но сейчас мне видится что лучше купить ММК у него выручка по большей части с внутреннего рынка, а Северстали потребуется время для переориентации своего экспорта. Фин. сектору восстанавливаться придется дольше всех. Это не рекомендации, просто мои размышления.