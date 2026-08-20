АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 153
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Интересная информация видно кто сколько производит и сколько потребляет.
изменить прошлое конечно не получится - но в прошлом заложена ситуация - с которой можно спрогнозировать что может произойти в будущем.
+++
Реальное - конечно не изменить.
Но как показывает практика с тем - как пишут учебники истории ,как работает прописывание населения на нужную прошивку через TV, Газеты , Радио , Интернет - то делается легко.
Например бывают утверждают что курс рубля 200 , и вы даже не представляете - ВЕРЯТ ЖЕ :) - и всем запомнится что курс рубля был 200 )
Например бывают утверждают что курс рубля 200 , и вы даже не представляете - ВЕРЯТ ЖЕ :) - и всем запомнится что курс рубля был 200 )
Эт Альцгеймер перепутал. Он не доллар имел в виду, а литр бензина :)
Эт Альцгеймер перепутал. Он не доллар имел в виду, а литр бензина :)
Может даже деменция, но я не психиатр и не невропатолог и даже не патологоанатом.
Не могу утверждать.
p.s.
Хотя наверно не надо быть большим медицинским специалистом , что бы не заметить как человек забывает имена коллег , путает географию.
Немного о растущем биржевом рынке РФ ( только бай )
Немного о растущем биржевом рынке РФ ( только бай )
Я своих ботов на RTS-6.22 и MIX-6.22 ещё даже не выпустил. Думаю, старых оставить, или более новых, полу-экспериментальных, запустить. Да ещё эта чехарда с сессиями - они у меня на такое не рассчитаны.
Вот что газ животворящий делает.
https://www.vesti.ru/finance/article/2697713
Оригинал статьи.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-01/how-much-will-gas-and-electricity-bills-go-up-as-energy-price-cap-rises-in-u-k?srnd=premium-europe
Я своих ботов на RTS-6.22 и MIX-6.22 ещё даже не выпустил. Думаю, старых оставить, или более новых, полу-экспериментальных, запустить. Да ещё эта чехарда с сессиями - они у меня на такое не рассчитаны.
думаю что ботам надо дать указание только в бай и тейк ! и все будет супер - КАКОЕ ТО ВРЕМЯ
именно по этому предпочитаю руки голову и анализ информации политической и экономической