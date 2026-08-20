АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 153

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Экспорт газа из России


Интересная информация видно кто сколько производит и сколько потребляет.


Мировой газовый рынок – на карте и в графиках // BP Magazine

 
SanAlex #:

изменить прошлое конечно не получится - но в прошлом заложена ситуация - с которой можно спрогнозировать что может произойти в будущем.

+++

Реальное - конечно не изменить.

Но как показывает практика с тем - как пишут учебники истории ,как работает прописывание населения на нужную прошивку через TV, Газеты , Радио , Интернет - то делается легко.

Например  бывают утверждают что курс рубля 200 , и вы даже не представляете - ВЕРЯТ ЖЕ :)  - и всем запомнится что курс рубля был 200 )

 
Yuriy Zaytsev #:

Например  бывают утверждают что курс рубля 200 , и вы даже не представляете - ВЕРЯТ ЖЕ :)  - и всем запомнится что курс рубля был 200 )

Эт Альцгеймер перепутал. Он не доллар имел в виду, а литр бензина :)

 
JRandomTrader #:

Эт Альцгеймер перепутал. Он не доллар имел в виду, а литр бензина :)

Может даже деменция, но я не психиатр и не невропатолог и даже не патологоанатом.

Не могу утверждать.

p.s.

Хотя наверно не надо быть большим медицинским специалистом , что бы не заметить как  человек забывает имена коллег , путает географию.

 

Немного о растущем биржевом рынке РФ ( только бай )

  









 
Yuriy Zaytsev #:

Немного о растущем биржевом рынке РФ ( только бай )

Я своих ботов на RTS-6.22 и MIX-6.22 ещё даже не выпустил. Думаю, старых оставить, или более новых, полу-экспериментальных, запустить. Да ещё эта чехарда с сессиями - они у меня на такое не рассчитаны.

 

Вот что газ животворящий делает.

https://www.vesti.ru/finance/article/2697713

Оригинал статьи.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-01/how-much-will-gas-and-electricity-bills-go-up-as-energy-price-cap-rises-in-u-k?srnd=premium-europe

Bloomberg: миллионы британцев обнищали за одну ночь
Bloomberg: миллионы британцев обнищали за одну ночь
  • www.vesti.ru
С пятницы 1 апреля цена газа в Великобритании выросла на 81 процент, а цены на электричество – на 36 процентов. Цены обновили рекорд. Миллионы британцев сразу перешли в категорию бедных из-за падения реальных доходов после вычета расходов на отопление, топливо и питание. "Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого...
 
JRandomTrader #:

Я своих ботов на RTS-6.22 и MIX-6.22 ещё даже не выпустил. Думаю, старых оставить, или более новых, полу-экспериментальных, запустить. Да ещё эта чехарда с сессиями - они у меня на такое не рассчитаны.

думаю что ботам надо дать указание только  в бай и тейк ! и все будет супер - КАКОЕ ТО ВРЕМЯ

именно по этому предпочитаю руки голову и анализ информации  политической и экономической

 
Фьючерс прямо сейчас на brent
 Торгуется на 103 ,  и несмотря на распечатку стратегических хранилищ, не спешит падать.
 Возникает ощущение , что хранилища пока распечатаны только в головах у политиков.
  Цена учитывает все, рынок обмануть сложно :) ,  видимо нефтетрейдеры что то  знают. А ведь   по идее должна была уже грохнуться в район 90 или ниже.
 
 
ФРГ продолжает покупать нефть

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