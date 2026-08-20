АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 85
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Банкротство я думаю не допустят, а вот выплатят ли дивиденды вот это под вопросом.
Отсортировал по дивидендной привлекательности
посмотрим - конечно.
Например сбер 2021 год рекорд по прибыли.
Конечно , если вдруг отменят выплату 24.03 на акцию будет несколько неприятно.
А прикупить по низкой цене бумагу которая к маю с большой долей вероятности вырастет , очень даже интересно.
А можно кстати просто войти в хедж :) получить дивиденды и выйти.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/sanktsii-kommentarii-rossiiskikh-bankov
Санкции уже очевидны понятны и приняты, т. е. случилось то что обещали , ФАКТ отработал.
Рынок все видимо учел и зачем то пошел с утра вверх.
USDRUB резко вниз - похоже интервенция ЦБ.
RTS +28%
Санкции уже очевидны понятны и приняты, т. е. случилось то что обещали , ФАКТ отработал.
Рынок все видимо учел и зачем то пошел с утра вверх.
USDRUB резко вниз - похоже интервенция ЦБ.
Еще не вечер. Время играет против и стоит дорого. Шансы токсичных развитий пока к сожалению остаются.
Еще не вечер. Время играет против и стоит дорого. Шансы токсичных развитий пока к сожалению остаются.
+++
Да, рынок на рост он тонкий и медленный, значительно медленней медвежьего в разы.
( если поднимать на рога , в условиях риска вывод в бу желательно достаточно быстрый - лучше пусть снесет с маленьким плюсом )
Кстати на фоне сильных колебаний рост RTS в 28% считается детским.
Верно, шансы остаются, но они рынку уже понятны и известны.
--
Очень дешево поднял с текущего дна СОФКОМФЛОТ ( бумага не супер дивиденды 7% примерно ), посмотрим.
И СБЕР зацепил вчера снизу почти у дна в моменте уже 20% ,теперь в БУ и жать либо сноса по стопу либо майских дивидендов.
Ожидаемые события уже практически отыграны, все уже известно.
От Дмитрия Федосеева , интересные уровни.
СБЕР пытается пробить 152.89
MSFT чудно оттолкнулась от 270