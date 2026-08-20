АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 85

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Vitalii Ananev #:

Банкротство я думаю не допустят, а вот выплатят ли дивиденды вот это под вопросом. 

Отсортировал по дивидендной привлекательности

посмотрим - конечно.

 

Например сбер  2021 год рекорд по прибыли.

Конечно , если вдруг отменят выплату 24.03 на акцию будет несколько неприятно.

А прикупить по низкой цене бумагу которая к маю  с большой долей вероятности вырастет , очень даже интересно.

А можно кстати просто войти в хедж :)  получить дивиденды и выйти.



 
Банк ВТБ продолжит обслуживать брокерские счета. Часть операций, касающаяся расчетов в валюте, временно недоступна. «Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления данного функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру. Менеджеры ВТБ помогут оформить поручение», — говорится в заявлении банка.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/sanktsii-kommentarii-rossiiskikh-bankov

Санкции: комментарии российских банков
Санкции: комментарии российских банков
  • bcs-express.ru
В четверг президент США Джо Байден анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Ограничения, в первую очередь, коснулись финансового сектора и охватили почти 80% всех банковских активов в стране. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала новый пакет санкций в отношении России, санкции затронут 70% банковского сектора РФ...
 

Санкции уже очевидны  понятны и приняты, т. е. случилось то что обещали , ФАКТ отработал.  

Рынок все видимо учел и зачем то пошел с утра вверх.

USDRUB резко вниз - похоже интервенция ЦБ.

 

RTS +28%

 
Yuriy Zaytsev #:

Санкции уже очевидны  понятны и приняты, т. е. случилось то что обещали , ФАКТ отработал.  

Рынок все видимо учел и зачем то пошел с утра вверх.

USDRUB резко вниз - похоже интервенция ЦБ.

Еще не вечер. Время играет против и стоит дорого. Шансы токсичных развитий пока к сожалению остаются.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Еще не вечер. Время играет против и стоит дорого. Шансы токсичных развитий пока к сожалению остаются.

+++

Да,  рынок на рост он тонкий и медленный, значительно медленней медвежьего в разы.

( если поднимать на рога , в условиях риска вывод в бу желательно достаточно быстрый - лучше пусть снесет с маленьким плюсом  )

Кстати на фоне сильных колебаний рост RTS в 28% считается детским.

Верно, шансы остаются, но они рынку уже понятны и известны. 

--

Очень дешево поднял с текущего дна  СОФКОМФЛОТ ( бумага не супер дивиденды 7% примерно ), посмотрим.

И СБЕР зацепил вчера снизу почти у дна в моменте уже 20% ,теперь в БУ и жать либо сноса по стопу либо майских дивидендов.

Ожидаемые события уже практически отыграны, все уже известно.

 

От Дмитрия Федосеева , интересные уровни.

 

 

СБЕР  пытается пробить 152.89

 

MSFT чудно оттолкнулась от 270


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