АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 138
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https://www.forbes.ru/finansy/460395-tin-koff-spisal-s-klientov-milliony-rublej-iz-za-obogasenia-na-obmene-valut
Банк Тиньков обули, теперь он пытается вернуть все в зад. Некоторые хитрецы смогли обменять рубли на доллары через кросс курс к фунту. Как оказалось, что когда доллар к рублю был 150 путем обмена рубля на фунт а потом фунта на доллар получилось что доллар стоил 88 рублей. Все это из за ошибок в ПО самого банка, а банк теперь обвиняет клиентов, что это они виноваты и незаконно обогатились.
Интересно что скажет регулятор и суд...
Позиция Тинькова какая-то слишком уж резкая и анти-клиентская...
Интересно что скажет регулятор и суд...
Позиция Тинькова какая-то слишком уж резкая и анти-клиентская...
Не знаю посмотрим. Некоторые клиенты,как пишут в этой статье, провернули это действие не один раз. То есть рубли на фунты, фунты на доллары потом доллары обратно на рубли и далее по кругу.
Не знаю посмотрим. Некоторые клиенты,как пишут в этой статье, провернули это действие не один раз. То есть рубли на фунты, фунты на доллары потом доллары обратно на рубли и далее по кругу.
Формально они всего лишь пользовались сервисом, предоставленным банком, не взламывали ничего.
Интересный прецедент будет.
Формально они всего лишь пользовались сервисом, предоставленным банком, не взламывали ничего.
Интересный прецедент будет.
Есть такое понятие как "злоупотребление правом", может быть его как-то притянут, хотя злоупотребление правом относится к несколько иным ситуациям.
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Бывал в Турции , легко и без проблем рассчитывался любой валютой.
Немного не в тему, но бывал в Эстоонии в горбачёвское время - то же самое (в непродуктовом магазине).
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p.s.
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