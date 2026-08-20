АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 272

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prostotrader #:

Думается, что к 70 вернется скоро

Все возможно, но все инструменты не рыночного воздействия на курс в некотором плане токсичны для экономики в долгосроке, но как временное лекарство должны выписываться своевременно)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Все возможно, но все инструменты не рыночного воздействия на курс в некотором плане токсичны для экономики в долгосроке, но как временное лекарство должны выписываться своевременно)))

Где ты видел рыночную экономику?

Рыночной экономики давно уже нету.

В последнее время, всё основывается на личных договорённостях и с позиции силы.

У кого больше денег тот и прав, тот и сильнее(

 

Классика входа от разворота , отложка дальняя , внутри дня важно поправить к уровню с объемами.

Остается найти красивую точку выхода.

 
Sergey Chalyshev #:

Где ты видел рыночную экономику?

Рыночной экономики давно уже нету.

В последнее время, всё основывается на личных договорённостях и с позиции силы.

У кого больше денег тот и прав, тот и сильнее(

Наша экономика как ... у гномика ?


1) где Российская посудомойка о которой будет мечтать домохозяйка из Германии, и будет плакать глядя на немецкий "примитивный" ширпотреб  кухонной техники.  

2) где Российская микроволновка о которой японец будет мечтать с детства, попутно мечая приобрести Российскую радиотехнику

   ( вспомним 70-80 годы и комиссионки  со стоимостю  кассетного Японского магнитофона по цене автомобиля жигули )

3) где наш автомобиль, глядя на который Илон Маск будет нервно курить в сторонке , а весь мир будет стремится купить не у него , а с нашего завода.


экнономики нет, продали газ - купили все по п3  ( естесесвенно не Российского производства) ну еще может  съездили в Турцию, вот и вся экономика.


Да именно с позиции личной договоренности в  сауне. 


Японский магнитофон

 
Sergey Chalyshev #:

Где ты видел рыночную экономику?

Рыночной экономики давно уже нету.

В последнее время, всё основывается на личных договорённостях и с позиции силы.

У кого больше денег тот и прав, тот и сильнее(

О рыночной экономике речи не было.
 
Yuriy Zaytsev #:

Наша экономика как ... у гномика ?


1) где Российская посудомойка о которой будет мечтать домохозяйка из Германии, и будет плакать глядя на немецкий "примитивный" ширпотреб  кухонной техники.  

2) где Российская микроволновка о которой японец будет мечтать с детства, попутно мечая приобрести Российскую радиотехнику

   ( вспомним 70-80 годы и комиссионки  со стоимостю  кассетного Японского магнитофона по цене автомобиля жигули )

3) где наш автомобиль, глядя на который Илон Маск будет нервно курить в сторонке , а весь мир будет стремится купить не у него , а с нашего завода.


экнономики нет, продали газ - купили все по п3  ( естесесвенно не Российского производства) ну еще может  съездили в Турцию, вот и вся экономика.


Да именно с позиции личной договоренности в  сауне. 


Юрий, вся проблема в том, что все российские изобретатели зациклились на подражании чему-то уже готовому. И так будет продолжаться до тех пор, пока не найдётся человек который сможет разорвать эту пагубную цепочку…

Анекдот на эту тему:

Послали одного русского в Японию продать радиоприёмники «Яуза». Через месяц он вернулся и попросил произвести ещё партию.

— «Как тебе удалось всё это продать?»

— «Я им сказал, что это реликвия 16го века»

 
mixail789 mixajlof #:

По PEP: ожидаю движения в short от зоны 196.00-194,00, к зоне 177.00-175.00. Кто за, кто против, почему?


 Отработка анализа по акциям PEP, первая сделка закрылась по S/L , вторая сделка закрылась по T/P.


 
mixail789 mixajlof #:

 Отработка анализа по акциям PEP, первая сделка закрылась по S/L , вторая сделка закрылась по T/P.


Красивый трейд!

 

--

ИНТЕРФАКС - Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди нефтяных компаний на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость - 8750 

--

Хорошая цена!!!

Как думаете, может накупить фьючерсов на всю котлету?

 
Sergey Chalyshev #:

--

ИНТЕРФАКС - Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди нефтяных компаний на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость - 8750 

--

Хорошая цена!!!

Как думаете, может накупить фьючерсов на всю котлету?

На всю не стоит - но прикупить можно

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