АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 272
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Думается, что к 70 вернется скоро
Все возможно, но все инструменты не рыночного воздействия на курс в некотором плане токсичны для экономики в долгосроке, но как временное лекарство должны выписываться своевременно)))
Все возможно, но все инструменты не рыночного воздействия на курс в некотором плане токсичны для экономики в долгосроке, но как временное лекарство должны выписываться своевременно)))
Где ты видел рыночную экономику?
Рыночной экономики давно уже нету.
В последнее время, всё основывается на личных договорённостях и с позиции силы.
У кого больше денег тот и прав, тот и сильнее(
Классика входа от разворота , отложка дальняя , внутри дня важно поправить к уровню с объемами.
Остается найти красивую точку выхода.
Где ты видел рыночную экономику?
Рыночной экономики давно уже нету.
В последнее время, всё основывается на личных договорённостях и с позиции силы.
У кого больше денег тот и прав, тот и сильнее(
Наша экономика как ... у гномика ?
1) где Российская посудомойка о которой будет мечтать домохозяйка из Германии, и будет плакать глядя на немецкий "примитивный" ширпотреб кухонной техники.
2) где Российская микроволновка о которой японец будет мечтать с детства, попутно мечая приобрести Российскую радиотехнику
( вспомним 70-80 годы и комиссионки со стоимостю кассетного Японского магнитофона по цене автомобиля жигули )
3) где наш автомобиль, глядя на который Илон Маск будет нервно курить в сторонке , а весь мир будет стремится купить не у него , а с нашего завода.
экнономики нет, продали газ - купили все по п3 ( естесесвенно не Российского производства) ну еще может съездили в Турцию, вот и вся экономика.
Да именно с позиции личной договоренности в сауне.
Где ты видел рыночную экономику?
Рыночной экономики давно уже нету.
В последнее время, всё основывается на личных договорённостях и с позиции силы.
У кого больше денег тот и прав, тот и сильнее(
Наша экономика как ... у гномика ?
1) где Российская посудомойка о которой будет мечтать домохозяйка из Германии, и будет плакать глядя на немецкий "примитивный" ширпотреб кухонной техники.
2) где Российская микроволновка о которой японец будет мечтать с детства, попутно мечая приобрести Российскую радиотехнику
( вспомним 70-80 годы и комиссионки со стоимостю кассетного Японского магнитофона по цене автомобиля жигули )
3) где наш автомобиль, глядя на который Илон Маск будет нервно курить в сторонке , а весь мир будет стремится купить не у него , а с нашего завода.
экнономики нет, продали газ - купили все по п3 ( естесесвенно не Российского производства) ну еще может съездили в Турцию, вот и вся экономика.
Да именно с позиции личной договоренности в сауне.
Юрий, вся проблема в том, что все российские изобретатели зациклились на подражании чему-то уже готовому. И так будет продолжаться до тех пор, пока не найдётся человек который сможет разорвать эту пагубную цепочку…
Анекдот на эту тему:
Послали одного русского в Японию продать радиоприёмники «Яуза». Через месяц он вернулся и попросил произвести ещё партию.
— «Как тебе удалось всё это продать?»
— «Я им сказал, что это реликвия 16го века»
По PEP: ожидаю движения в short от зоны 196.00-194,00, к зоне 177.00-175.00. Кто за, кто против, почему?
Отработка анализа по акциям PEP, первая сделка закрылась по S/L , вторая сделка закрылась по T/P.
Отработка анализа по акциям PEP, первая сделка закрылась по S/L , вторая сделка закрылась по T/P.
Красивый трейд!
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ИНТЕРФАКС - Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди нефтяных компаний на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость - 8750
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Хорошая цена!!!
Как думаете, может накупить фьючерсов на всю котлету?
--
ИНТЕРФАКС - Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди нефтяных компаний на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость - 8750
--
Хорошая цена!!!
Как думаете, может накупить фьючерсов на всю котлету?
На всю не стоит - но прикупить можно