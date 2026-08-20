АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 166
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Про СеверСталь что думаете?.
Сколько буржуев в ней застряло? Совет директоров решил не платить дивы. Объясняет это тем, что не все инвесторы могут их получить. На их офф. сайте написано, что 77% принадлежит Мордашову. Ему что деньги не нужны?. Или эти деньги сразу как он получит арестуют буржуины так как он под санкциями. Может по этому не хочет платить дивы. Не понимаю, можно же в России счет открыть в рублях и туда дивы перевести. Или Мордашов давно уже не россиянин, и он как любят наши олигархи в лондоне проживает.
Дивиденды в подобной ситуации как сейчас многие компании не смогут выплатить. Особенно те кто поставки производит/производил на экспорт.
Совершенно не удивлюсь если даже сбер не выплатит, хотя он основные доходы получает внутри страны.
Не совсем понятно почему вы решили что дивиденды, которые северсталь выплачивает внутри рф , причем в рублях, могут арестовать ?
Можно проживать хоть в Новой Зеландии , если счет для приема дивидендов открыт в рублях и в банке РФ то дивиденды упадут на счет в любом случае.
прогнозы , пока в прогнозе что 3-третий и 4-й кварталы будут с дивидендами.
В пятницу вышел на ловах. Всю прошедшую неделю работа в SELL
Пока сохраняю медвежий настрой на следующую неделю ( фьючерсы)
Посмотрим как отработает понедельник.
БИЗНС ФМ
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p.s.
Большая проблема для инвесторов!
Очень рискованно входить в бумаги без анализа финансовой отчетности.
Это будет уже ближе к игре на форекс.
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Дивиденды в подобной ситуации как сейчас многие компании не смогут выплатить. Особенно те кто поставки производит/производил на экспорт.
Совершенно не удивлюсь если даже сбер не выплатит, хотя он основные доходы получает внутри страны.
Не совсем понятно почему вы решили что дивиденды, которые северсталь выплачивает внутри рф , причем в рублях, могут арестовать ?
Можно проживать хоть в Новой Зеландии , если счет для приема дивидендов открыт в рублях и в банке РФ то дивиденды упадут на счет в любом случае.
прогнозы , пока в прогнозе что 3-третий и 4-й кварталы будут с дивидендами.
Это просто предположение. Может мажоритарный акционер получает дивы на зарубежные счета в валюте. Иначе почему не хотят платить. За 21 год, в связи с ростом цен, металурги неплохо наварились. Банки это понятно у них риски не возвратов кредитов многократно выросли. А вот с Северсталью непонятно. Ситуация когда нарушился рынок сбыта повлияет только на будущую прибыль, а с уже полученной лично я не вижу ни каких препятствий для выплаты дивидендов за 4 квартал 21 года. Выплату за 1 квартал 22 года можно и отложить. Непонятно почему совет директоров рекомендует на платить еще и за 4 квартал 21 года.
С учетом волатильности ситуации нормальное решение. Лучше позже выплатить больше.
Тут иное, полученную прибыль в 2021 логично пустить на то что бы не загнуться.
Это просто предположение. Может мажоритарный акционер получает дивы на зарубежные счета в валюте. Иначе почему не хотят платить. За 21 год, в связи с ростом цен, металурги неплохо наварились. Банки это понятно у них риски не возвратов кредитов многократно выросли. А вот с Северсталью непонятно. Ситуация когда нарушился рынок сбыта повлияет только на будущую прибыль, а с уже полученной лично я не вижу ни каких препятствий для выплаты дивидендов за 4 квартал 21 года. Выплату за 1 квартал 22 года можно и отложить. Непонятно почему совет директоров рекомендует на платить еще и за 4 квартал 21 года.
что бы выжить!
Тут иное, полученную прибыль в 2021 логично пустить на то что бы не загнуться.
Это так же одно из следствий волатильности ситуации.))) Все как всегда. Лучше пусть будет амбар полным на случай трудностей)))