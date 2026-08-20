АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 28

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Алексей Тарабанов #:
https://www.youtube.com/watch?v=JlEGU2ypr1Q

Пока по ФАКТУ на Д1 сохраняется приоритет на  SP500 в Бай

Но факту отыграли более 50% от снижения.

Когда то должен развернуться и сходить на 2-3 года вниз.

По тех анализу в классике  удар в 50% и по идее разворот и пробой лова т е ниже 4222  но 50% уже прошли.

Фондовый часто ломает теханализ , примерно как сабля самурая с легкостью на лету режет папирус.

Число 02.02.2022 открылось с сильным гепом вверх. Геп на тренде это обычно разгон.

 
А так? 
 
Мы не знаем, как это будет, но это будет. 
 
Алексей Тарабанов #:
Мы не знаем, как это будет, но это будет. 

Так как выше на скрине вполне вполне допускаю, конечно не знаем. 

Сходить вниз рано или поздно придется и судя по прошлому, которое не всегда повторяется, возможно  на 2-3 года.

Кстати две попытки уже были , там вверху наблюдается мелкая, смешная детская рябь, это кризис 2020 - та самая 2-я попытка.

Но его то и кризисом называть смешно, глядя на 2000-2002  и 2007-2009



 
Алексей Тарабанов #:
Мы не знаем, как это будет, но это будет. 

Не знаем но пожалуй поверю дядьке  Jeremy Grantham окончательно, когда увижу его позицию  по фьючерсу SP500 в шорте.

 
Денег много залили, только потому держимся. Но, долларовая инфляция сравнялась с российской... Всё на лезвии бритвы. 
 
Алексей Тарабанов #:
Денег много залили, только потому держимся. Но, долларовая инфляция сравнялась с российской... Всё на лезвии бритвы. 

Кстати да , у них сейчас  сильная инфляция. Надо наблюдать ее.

Но пока в бай по акциям и стоп у входа в безубыток. 

 
Yuriy Zaytsev #:

Кстати да , у них сейчас  сильная инфляция. Надо наблюдать ее.

Но пока в бай по акциям и стоп у входа в безубыток. 

Тактика имеет право на жизнь, но и требует непрерывного контроля. Ночки бессонные, ну и всё такое. Потому, как вот-вот. 

 
Алексей Тарабанов #:

Тактика имеет право на жизнь, но и требует непрерывного контроля. Ночки бессонные, ну и всё такое. Потому, как вот-вот. 

да нет - валидол на столе не стоит - сон крепкий-  просто в безубыток входы через пару дней да и все.

при работе удаленке сон бывает и дневной :-) ваще пофиг путь идет куда хочет - там плеча все равно нет и портфель аккуратно размазан. А выбьет стоп обождем - когда Open Close D1   закрываться  начнет  выше 8-й  EMA ( либо еще лучше на фундаменте)  и войдем еще раз

Просто беда работы ИТ в том что ночью базы свободны и ни я пользователям не мешаю ни они мне.

 
Yuriy Zaytsev #:

да нет - валидол на столе не стоит - сон крепкий-  просто в безубыток входы через пару дней да и все.

при работе удаленке сон бывает и дневной :-) ваще пофиг путь идет куда хочет - там плеча все равно нет и портфель аккуратно размазан. А выбьет обождем  - когда EMA 8 начнет закрываться ниже OPen Cloise D1 и войдем еще раз

Просто беда работы ИТ в том что ночью базы свободны и ни я пользователям не мешаю ни они мне.

Специфика ) 

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