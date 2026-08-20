АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 28
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https://www.youtube.com/watch?v=JlEGU2ypr1Q
Пока по ФАКТУ на Д1 сохраняется приоритет на SP500 в Бай
Но факту отыграли более 50% от снижения.
Когда то должен развернуться и сходить на 2-3 года вниз.
По тех анализу в классике удар в 50% и по идее разворот и пробой лова т е ниже 4222 но 50% уже прошли.
Фондовый часто ломает теханализ , примерно как сабля самурая с легкостью на лету режет папирус.
Число 02.02.2022 открылось с сильным гепом вверх. Геп на тренде это обычно разгон.
Мы не знаем, как это будет, но это будет.
Так как выше на скрине вполне вполне допускаю, конечно не знаем.
Сходить вниз рано или поздно придется и судя по прошлому, которое не всегда повторяется, возможно на 2-3 года.
Кстати две попытки уже были , там вверху наблюдается мелкая, смешная детская рябь, это кризис 2020 - та самая 2-я попытка.
Но его то и кризисом называть смешно, глядя на 2000-2002 и 2007-2009
Мы не знаем, как это будет, но это будет.
Не знаем но пожалуй поверю дядьке Jeremy Grantham окончательно, когда увижу его позицию по фьючерсу SP500 в шорте.
Денег много залили, только потому держимся. Но, долларовая инфляция сравнялась с российской... Всё на лезвии бритвы.
Кстати да , у них сейчас сильная инфляция. Надо наблюдать ее.
Но пока в бай по акциям и стоп у входа в безубыток.
Кстати да , у них сейчас сильная инфляция. Надо наблюдать ее.
Но пока в бай по акциям и стоп у входа в безубыток.
Тактика имеет право на жизнь, но и требует непрерывного контроля. Ночки бессонные, ну и всё такое. Потому, как вот-вот.
Тактика имеет право на жизнь, но и требует непрерывного контроля. Ночки бессонные, ну и всё такое. Потому, как вот-вот.
да нет - валидол на столе не стоит - сон крепкий- просто в безубыток входы через пару дней да и все.
при работе удаленке сон бывает и дневной :-) ваще пофиг путь идет куда хочет - там плеча все равно нет и портфель аккуратно размазан. А выбьет стоп обождем - когда Open Close D1 закрываться начнет выше 8-й EMA ( либо еще лучше на фундаменте) и войдем еще раз
Просто беда работы ИТ в том что ночью базы свободны и ни я пользователям не мешаю ни они мне.
да нет - валидол на столе не стоит - сон крепкий- просто в безубыток входы через пару дней да и все.
при работе удаленке сон бывает и дневной :-) ваще пофиг путь идет куда хочет - там плеча все равно нет и портфель аккуратно размазан. А выбьет обождем - когда EMA 8 начнет закрываться ниже OPen Cloise D1 и войдем еще раз
Просто беда работы ИТ в том что ночью базы свободны и ни я пользователям не мешаю ни они мне.
Специфика )