АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 16
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там еще нарастили объем в Китай и Азию - так что легко компенсируется, тоже безопасность , диверсификация.
Посмотри данные о мощности СС и сколько она реально прокачивает за год.
А потом почитай вот это
Власти США не могут помочь Европе снизить цены на газ
Заявление американского Госдепа
И?
И?
ну как бы это заявление госдепа , у меня особых комментариев нет, тут наверно у них надо спросить.
p.s.
ну разве что откомментировать можно так - на политику сморю только через призму экономики
Дедушка Джо кое что сказал и рынок пошел.
особо не договорились - вроде обговорили следующую встречу
рынок слегка обиделся - на несколько пипсов , свеча на M1 слишком маленькая :-)
затем обрадовался
Состояние RTS показывает падение если не остановилось - то как минимум тормознуло.
а вообще когда смотришь на график - видишь куда более крутые свечи - в общем все как обычно.
.
а технологический сектор-то как шмякнулся (у англосаксов)..... теперь вопрос в том как дальше жить и когда его выкупать
Выкупать перед заседанием ФРС, на котором могут решить срочно поднять ставку?
Молодец, чё.....
а технологический сектор-то как шмякнулся (у англосаксов)..... теперь вопрос в том как дальше жить и когда его выкупать
это очередной подарок
если не котлетить то APPLE MSFT всегда только покупать причем в любой точке - можно даже не смотреть на график - ну это как бы с одной стороны шутка конечно
но в ней 99% правды