АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 16

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Yuriy Zaytsev #:

там еще нарастили объем в Китай  и Азию - так что легко компенсируется, тоже безопасность , диверсификация.

Посмотри данные о мощности СС и сколько она реально прокачивает за год.

А потом почитай вот это

Китай поставил уже третий подряд рекорд по импорту СПГ
  • neftegaz.ru
Китай покупает газ у России (Газпром﻿), Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.
 
Yuriy Zaytsev #:

Власти США не могут помочь Европе снизить цены на газ

Заявление американского Госдепа

И?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

И?

ну как бы это заявление госдепа , у меня особых комментариев нет, тут наверно у них надо спросить.

p.s.

ну разве что откомментировать можно так -  на политику сморю только через призму экономики 

 

Дедушка Джо кое что сказал  и рынок пошел. 

 
Шатать пошатает, но все устаканится. Китайское направление тяжелого занавеса не предусматривает. Сам период к этому направлению чреват, но это неизбежно, риски изменений всегда выше рисков стабильности. Особые риски здесь у кампаний не согласных с направлением, или у кого руководство не согласно) 
 

особо не договорились - вроде обговорили следующую встречу

рынок слегка обиделся - на несколько пипсов , свеча на M1 слишком маленькая  :-) 

затем обрадовался

 

Состояние RTS  показывает падение если не остановилось - то как минимум тормознуло.

а вообще когда смотришь на график - видишь куда более крутые свечи - в общем все как обычно.

.

 
а технологический сектор-то как шмякнулся (у англосаксов)..... теперь вопрос в том как дальше жить и когда его выкупать
 
transcendreamer #:
а технологический сектор-то как шмякнулся (у англосаксов)..... теперь вопрос в том как дальше жить и когда его выкупать

Выкупать перед заседанием ФРС, на котором могут решить срочно поднять ставку?

Молодец, чё.....

 
transcendreamer #:
а технологический сектор-то как шмякнулся (у англосаксов)..... теперь вопрос в том как дальше жить и когда его выкупать

это очередной подарок 

 если не котлетить то APPLE MSFT всегда только покупать причем в любой точке - можно даже не смотреть на график - ну это как бы с одной стороны шутка конечно

 но в ней 99% правды

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