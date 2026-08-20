АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 221
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нужен жесткий Кавказец)
Можно просто алкозамок поставить на компьютер)
Мировые цены на нефть устремились вниз
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличили экспорт нефти в Европу
p.s.
Американские фондовые индексы снизились на 0,4-1,9%
Кто нибудь в курсе почему сейчас в Детский Мир и ФосАгро наблюдается бэквордация. Что решили дивиденды заплатить?
Кто нибудь в курсе почему сейчас в Детский Мир и ФосАгро наблюдается бэквордация. Что решили дивиденды заплатить?
Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле:
F= S*(1+r(n/365)), где
S – это цена базового актива,
r – ставка рефинансирования,
n – число дней до исполнения контракта
-----
Бэквордация
Теперь рассмотрим, ситуацию, когда на рынке наблюдается бэквордация,
Тогда теоретическая стоимость фьючерса выглядит так:
F=S*(1+r(n/365)) – Div, где
Div – выплачиваемые дивиденды по акциям
---
возможно будут дивиденды
Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле:
F= S*(1+r(n/365)), где
S – это цена базового актива,
r – ставка рефинансирования,
n – число дней до исполнения контракта
-----
Бэквордация
Теперь рассмотрим, ситуацию, когда на рынке наблюдается бэквордация,
Тогда теоретическая стоимость фьючерса выглядит так:
F=S*(1+r(n/365)) – Div, где
Div – выплачиваемые дивиденды по акциям
---
Эти формулы я знаю. По ним и расчеты произвожу. Обычно бэквордация когда планируются дивиденды. Но Фосагро и Детский мир дивиденды вроде как отменили. Появилась еще бэквордация по ИнтерРао а у них отсечка уже была по идее должно быть контанго.
...
Пока писал в ИнтерРао бэквордация исчезла.
Эти формулы я знаю. По ним и расчеты произвожу. Обычно бэквордация когда планируются дивиденды. Но Фосагро и Детский мир дивиденды вроде как отменили. Появилась еще бэквордация по ИнтерРао а у них отсечка уже была по идее должно быть контанго.
...
Пока писал в ИнтерРао бэквордация исчезла.
Не сбой ?
Может просто динамическое расхождение между фьючерсом и базовым активом.