АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 221

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нужен жесткий Кавказец)

 
Можно просто алкозамок поставить на компьютер)
[Удален]  
Aleksey Nikolayev #:
Можно просто алкозамок поставить на компьютер)
Ах если бы он помогал ....
 

Мировые цены на нефть устремились вниз





Мировые цены на нефть устремились вниз
Мировые цены на нефть устремились вниз
  • голосов: 96
  • 2022.07.25
  • Россия
  • 1prime.ru
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне неопределенности экономического прогноза, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.39 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,75%, до 97,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 93,97 доллара...
 

Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличили экспорт нефти в Европу

p.s.

Саудиты  приоткрыли нефтяные  задвижки
А вдруг сценарий образца 1979-1991  повторится ?

 
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличили экспорт нефти в Европу - Газета.Ru | Новости
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличили экспорт нефти в Европу - Газета.Ru | Новости
  • 2022.07.23
  • Дарья Дмитрова
  • www.gazeta.ru
Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу, где постепенно отказываются от импорта российских энергоносителей, пишет агентство Bloomberg , проанализировав данные трекинга морских судов. В материале говорится, что танкеры с нефтью Саудовская Аравия направляет в Египет, где топливо попадает в трубопровод Sumed, соединяющий...
 

Американские фондовые индексы снизились на 0,4-1,9%

45 минут назад (25.07.2022 08:44)



Американские фондовые индексы снизились на 0,4-1,9% От IFX
Американские фондовые индексы снизились на 0,4-1,9% От IFX
  • ru.investing.com
Американские фондовые индексы снизились на 0,4-1,9%
 

Кто нибудь в курсе почему сейчас в Детский Мир и ФосАгро наблюдается бэквордация. Что решили дивиденды заплатить?


 
Vitalii Ananev #:

Кто нибудь в курсе почему сейчас в Детский Мир и ФосАгро наблюдается бэквордация. Что решили дивиденды заплатить?


Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле:

F= S*(1+r(n/365)), где

S – это цена базового актива,
r – ставка рефинансирования,
n – число дней до исполнения контракта

-----

Бэквордация

Теперь рассмотрим, ситуацию, когда на рынке наблюдается бэквордация,

Тогда теоретическая стоимость фьючерса выглядит так:

F=S*(1+r(n/365)) – Div, где

Div – выплачиваемые дивиденды по акциям

---

возможно  будут дивиденды

 
Yuriy Zaytsev #:

Теоретически стоимость фьючерса определяют по формуле:

F= S*(1+r(n/365)), где

S – это цена базового актива,
r – ставка рефинансирования,
n – число дней до исполнения контракта

-----

Бэквордация

Теперь рассмотрим, ситуацию, когда на рынке наблюдается бэквордация,

Тогда теоретическая стоимость фьючерса выглядит так:

F=S*(1+r(n/365)) – Div, где

Div – выплачиваемые дивиденды по акциям

---

Эти формулы я знаю. По ним и расчеты произвожу. Обычно бэквордация когда планируются дивиденды. Но Фосагро и Детский мир дивиденды вроде как отменили. Появилась еще бэквордация по ИнтерРао а у них отсечка уже была по идее должно быть контанго.

...

Пока писал в ИнтерРао бэквордация исчезла.

 
Vitalii Ananev #:

Эти формулы я знаю. По ним и расчеты произвожу. Обычно бэквордация когда планируются дивиденды. Но Фосагро и Детский мир дивиденды вроде как отменили. Появилась еще бэквордация по ИнтерРао а у них отсечка уже была по идее должно быть контанго.

...

Пока писал в ИнтерРао бэквордация исчезла.

Не сбой ?

Может просто динамическое расхождение между фьючерсом и базовым активом.

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