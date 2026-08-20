АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 241
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Сегодня снова упадет резко вниз весь рынок.
Тоже так думаю. В связи с утренними событиями плюс еще вчерашние новости. Сегодня будут панические распродажи.
Тоже так думаю. В связи с утренними событиями плюс еще вчерашние новости. Сегодня будут панические распродажи.
Остановят скорее всего.
Сразу не остановят. Есть регламент биржи. Если быстро падать будет введут дискретный аукцион сначала. Если не поможет то тогда возможно остановят торги.
уже ушло в откатный откок вверх
USD хороший индикатор, уже вернулся
уже ушло в откатный откок вверх
USD хороший индикатор, уже вернулся
Газпром вчера до 200 падал но кто то все выкупил. Наверно и сейчас выкупают все распродажи.
Сделка по акции DIS-The Walt Disney Company, также известна как Disney — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире
Сделка по акции DIS-The Walt Disney Company, также известна как Disney — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире
SP500 идет вниз, как хороший индикатор. Очень хорошие сделки, в основном SELL, что логично.
SP500 идет вниз, как хороший индикатор. Очень хорошие сделки, в основном SELL, что логично.
Да сейчас по фондовому рынку только продажи.
Сделка по акции RACE- Ferrari — «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили.
Мои мысли по VIX , кто за кто против почему?
Отработка анализа по VIX