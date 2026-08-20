АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 241

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Yuriy Zaytsev #:
Сегодня снова упадет резко вниз весь рынок. 

Тоже так думаю. В связи с утренними событиями плюс еще вчерашние новости. Сегодня будут панические распродажи.

 
Vitalii Ananev #:

Тоже так думаю. В связи с утренними событиями плюс еще вчерашние новости. Сегодня будут панические распродажи.

Остановят скорее всего.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Остановят скорее всего.

Сразу не остановят. Есть регламент биржи. Если быстро падать будет введут дискретный аукцион сначала. Если не поможет то тогда возможно остановят торги.

 

уже ушло в откатный откок вверх 

USD хороший индикатор, уже вернулся 

 
Yuriy Zaytsev #:

уже ушло в откатный откок вверх 

USD хороший индикатор, уже вернулся 

Газпром вчера до 200 падал но кто то все выкупил. Наверно и сейчас выкупают все распродажи.

 

Сделка по акции DIS-The Walt Disney Company, также известна как Disney — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по акции DIS-The Walt Disney Company, также известна как Disney — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире


SP500 идет вниз, как хороший индикатор. Очень хорошие сделки, в основном SELL, что логично.

 
Yuriy Zaytsev #:

SP500 идет вниз, как хороший индикатор. Очень хорошие сделки, в основном SELL, что логично.

Да сейчас по фондовому рынку только продажи.

 

Сделка по акции RACE- Ferrari —  «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили.


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по VIX , кто за кто против почему?


Отработка анализа по VIX


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