АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 246

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Сделка по акции ZM-Zoom Video Communications, Inc. — американская компания коммуникационных технологий которая предоставляет услуги удалённой конференц-связи с использованием облачных вычислений.


 

Сделка по акции V-Visa Inc. — американская многонациональная корпорация, предоставляющая финансовые услуги.


 

Новый вид заявки на Фондовом

https://www.moex.com/n52315

Московская Биржа - Новый тип ввода заявки на рынке акций
Московская Биржа - Новый тип ввода заявки на рынке акций
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
prostotrader #:

Новый вид заявки на Фондовом

https://www.moex.com/n52315

В чем смысл, я так понял это для маркетмейкеров.

Скорее всего в МТ5 таких заявок не дождешься.

Ты еще не маркетмейкер?
 
Sergey Chalyshev #:

В чем смысл, я так понял это для маркетмейкеров.

Скорее всего в МТ5 таких заявок не дождешься.

Ты еще не маркетмейкер?

Нет, да мне и не надо... :)

 
prostotrader #:

Новый вид заявки на Фондовом

https://www.moex.com/n52315

Заявка хрен с ней...
позже исправил

Комиссию в 3 раза увеличат на фонде,  вот это беда...

https://www.moex.com/a8240

Московская Биржа - Тарифы на рынке акций 01.11.2022
Московская Биржа - Тарифы на рынке акций 01.11.2022
  • www.moex.com
Действуют с 01.11.2022 Тарифы, действующие до 01.11.2022 Тарифы по сделкам с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ИСУ: Материалы Об изменении тарифов на рынке акций 1Мейкер - пассивная сторона сделки, предоставляющая ликвидность, тейкер - активная сторона сделки, забирающая ликвидность. Минимальная оборотная комиссия (для симметричных моделей тарификации, а также для тейкерских сделок в ассиметричной модели тарификации) взимается от суммы сделки в дату заключения сделки, не менее 0,02 рубля (0,01 рубля - за организацию торгов, 0,01 рубля - за клиринговое обслуживание).
 
Sergey Chalyshev #:

В чем смысл, я так понял это для маркетмейкеров.

Скорее всего в МТ5 таких заявок не дождешься.

Ты еще не маркетмейкер?

Смысл её, как я понял, как раз связан с изменением правила взятия комиссии с участников. Теперь (с 1 ноября) на фонде будет тоже правило, что и на срочном рынке - тейкер платит всю комиссию.

Соответственно если ты хочешь поставить лимитник близко к цене, но со 100% вероятностью, что не станешь тейкером - нужна такая заявка (если встречные заявки есть/появились - мой лимитник просто не будет исполнен).

Если её не добавят в МТ5 - будет катастрофа (для меня)...

 
Andrey Miguzov #:

Заявка хрен с ней...
позже исправил

Комиссию в 3 раза увеличат на фонде,  вот это беда...

https://www.moex.com/a8240

Сволочи....

 
Andrey Miguzov #:

Смысл её, как я понял, как раз связан с изменением правила взятия комиссии с участников. Теперь (с 1 ноября) на фонде будет тоже правило, что и на срочном рынке - тейкер платит всю комиссию.

Соответственно если ты хочешь поставить лимитник близко к цене, но со 100% вероятностью, что не станешь тейкером - нужна такая заявка (если встречные заявки есть/появились - мой лимитник просто не будет исполнен).

Если её не добавят в МТ5 - будет катастрофа (для меня)...

Вечная путаница с лимитными ордерами.

Вы имеете ввиду лимитник - это отложенный ордер, который стоит в стакане?

request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

или

request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC; (FOK)

 
prostotrader #:

Вечная путаница с лимитными ордерами.

Вы имеете ввиду лимитник - это отложенный ордер, который стоит в стакане?

Да. Это отложенный ордер, который я хочу поставить в стакан.

prostotrader #:

request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

или

request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC; (FOK)

в том то и дело - вводят новый тип политики заполнения объема  (ORDER_TYPE_FILLING). В МТ5 такого сейчас нет:

ордер будет выставлен (в стакан) только в том случае, если нет встречных заявок, т.е. его установка не должна приводить к сделке. Если в ордере указана цена, которая приведет к заключению сделки - ордер не выставляется

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