АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 246
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Новый вид заявки на Фондовом
https://www.moex.com/n52315
Новый вид заявки на Фондовом
https://www.moex.com/n52315
В чем смысл, я так понял это для маркетмейкеров.
Скорее всего в МТ5 таких заявок не дождешься.Ты еще не маркетмейкер?
В чем смысл, я так понял это для маркетмейкеров.
Скорее всего в МТ5 таких заявок не дождешься.Ты еще не маркетмейкер?
Нет, да мне и не надо... :)
Новый вид заявки на Фондовом
https://www.moex.com/n52315
Заявка хрен с ней...
позже исправил
Комиссию в 3 раза увеличат на фонде, вот это беда...
https://www.moex.com/a8240
В чем смысл, я так понял это для маркетмейкеров.
Скорее всего в МТ5 таких заявок не дождешься.Ты еще не маркетмейкер?
Смысл её, как я понял, как раз связан с изменением правила взятия комиссии с участников. Теперь (с 1 ноября) на фонде будет тоже правило, что и на срочном рынке - тейкер платит всю комиссию.
Соответственно если ты хочешь поставить лимитник близко к цене, но со 100% вероятностью, что не станешь тейкером - нужна такая заявка (если встречные заявки есть/появились - мой лимитник просто не будет исполнен).
Если её не добавят в МТ5 - будет катастрофа (для меня)...
Заявка хрен с ней...
позже исправил
Комиссию в 3 раза увеличат на фонде, вот это беда...
https://www.moex.com/a8240
Сволочи....
Смысл её, как я понял, как раз связан с изменением правила взятия комиссии с участников. Теперь (с 1 ноября) на фонде будет тоже правило, что и на срочном рынке - тейкер платит всю комиссию.
Соответственно если ты хочешь поставить лимитник близко к цене, но со 100% вероятностью, что не станешь тейкером - нужна такая заявка (если встречные заявки есть/появились - мой лимитник просто не будет исполнен).
Если её не добавят в МТ5 - будет катастрофа (для меня)...
Вечная путаница с лимитными ордерами.
Вы имеете ввиду лимитник - это отложенный ордер, который стоит в стакане?
request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
или
request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC; (FOK)
Вечная путаница с лимитными ордерами.
Вы имеете ввиду лимитник - это отложенный ордер, который стоит в стакане?
Да. Это отложенный ордер, который я хочу поставить в стакан.
request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
или
request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC; (FOK)
в том то и дело - вводят новый тип политики заполнения объема (ORDER_TYPE_FILLING). В МТ5 такого сейчас нет:
ордер будет выставлен (в стакан) только в том случае, если нет встречных заявок, т.е. его установка не должна приводить к сделке. Если в ордере указана цена, которая приведет к заключению сделки - ордер не выставляется