АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 49
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ДА ее понижают - но это не спасает - т к кредиты дорогие все равно -
получается выгодней вложить в акции при высокой ставке ЦБ , а не брать кредит
ЦБ ставку снижает, а коммерческие банки уже не хотят снижать свой процент.
Пляя, везде схема одинаковая, жажды наживы.
Всё зло в коммерческих банках!
Но рынок на большой ставке развернулся и веерх - а не камнем вниз
ДА ее понижают - но это не спасает - т к кредиты дорогие все равно -
получается выгодней вложить в акции при высокой ставке ЦБ , а не брать кредит
На большой ставке котировки пошли вниз. Частично отыграли они на следующий день.
Чем выше ставка ЦБ - тем выше ставка по депозитам и кредитам.
Если ставка низкая - выгодно брать кредиты и вкладывать их в покупку акций, потому что кредиты стоят дешево.
Просто поверь.
Ну, я мог бы еще долго рассказывать о коэффициенте корреляции, но там все еще сложнее
ЦБ ставку снижает, а коммерческие банки уже не хотят снижать свой процент.
Пляя, везде схема одинаковая, жажды наживы.
Всё зло в коммерческих банках!
не думаю что все зло в банках - ( как бывший работник ИТ банка - принимавший участие в запуске зарплатных проектов - переход на пластик - и вообще принимавшего активное участие в автоматизации банков )
Попробуйте проанализировать период 2000-2022
Лично я не ношу наличку в кошельке ВООБЩЕ НЕТ!!! просто нет. Карточкой пользуюсь с 1996 года, да , тогда на меня смотрели как на больного, если задавал вопрос , а можно ли расплатится пластиком ?
В далекие нулевые , был один магазин возле дома - хозяин - милый Азербойджанец - упорно не хотел ставить терминал, я периодически заходил смотрел , редко что то покупал, в те годы еще приходилось иметь наличку.
И основная моя фраза была хочу купить , но нет налички , тут в соседнем магазине есть терминал пойду туда - Извините.
Прошло года 2-3 и и хозяин магазина вылечился :)) терминал поставил! Просто такая фраза стала звучать не только от меня.
Сейчас скорее всего на любого кто достанет чемодан с наличкой при покупке недвижимости или авто , посмотрят с недоверием и возможно даже позвонят в отдел по борьбе с коррупцией.
НЕеее , ну есть вариант когда посмотрят с уважением - во первых салону по продаже авто возможно легче уйти от налога ))) - во вторых - коррупционеры имеющих яхты заводы пароходы - люди весьма уважаемые в некоторых кругах )
Стало офигенно удобно платить в магазинах, и в интернете все мигрировало в он-лайн платежи.
Банки сильно упростили - лично мою жизнь - точно. Коммуналку я плачу исключительно он лайн - дукмаю что многие тоже - банкам за это респект - за это не плачу даже комиссий.
Налоги я плачу прямо с карты , без появления в налоговой или в банке , к слову в налоговой последний раз был в 2008, все делаю в он-лайне и Банки в этом процессе тоже принимали участие.
Так что банки точно не самое большое зло в этом мире.
На большой ставке котировки пошли вниз. Частично отыграли они на следующий день.
Чем выше ставка ЦБ - тем выше ставка по депозитам и кредитам.
Если ставка низкая - выгодно брать кредиты и вкладывать их в покупку акций, потому что кредиты стоят дешево.
Просто поверь.
Ну, я мог бы еще долго рассказывать о коэффициенте корреляции, но там все еще сложнее
я просто посмотрел на график образца конца 2014 года и что произошло в ближайший год и потом - пока ставка была сильно высокой.
ее конечно снижали но не сильно помогает
в фондовый деньги поступают с нарастающими темпами
У меня первый , BUY , на небольшой объем.
Расчет по приличному более менее откату + RTS открывается и закрывается на Д1 выше 8-й ема - т е тренд бай пока сохраняется , а значит все сделки только по тренду без ловли откатов.
Пойдет ниже , будет легкое усреднение.
понятно...
RTS в зоне покупок - поэтому только бай - руками.
Сижу дома , работаю на удаленке , как настоящий ИТшник образца 2021, хотя так работаю задолго до 2020
Сигналы не буянят , когда пикают , спокойно не спеша обратил внимание , посмотрел , выставил от объема отложку и продолжил писать коды для основной работы.
не думаю что все зло в банках - ( как бывший работник ИТ банка - принимавший участие в запуске зарплатных проектов - переход на пластик - и вообще принимавшего активное участие в автоматизации банков )
Попробуйте проанализировать период 2000-2022
Лично я не ношу наличку в кошельке ВООБЩЕ НЕТ!!! просто нет. Карточкой пользуюсь с 1996 года, да , тогда на меня смотрели как на больного, если задавал вопрос , а можно ли расплатится пластиком ?
В далекие нулевые , был один магазин возле дома - хозяин - милый Азербойджанец - упорно не хотел ставить терминал, я периодически заходил смотрел , редко что то покупал, в те годы еще приходилось иметь наличку.
И основная моя фраза была хочу купить , но нет налички , тут в соседнем магазине есть терминал пойду туда - Извините.
Прошло года 2-3 и и хозяин магазина вылечился :)) терминал поставил! Просто такая фраза стала звучать не только от меня.
Сейчас скорее всего на любого кто достанет чемодан с наличкой при покупке недвижимости или авто , посмотрят с недоверием и возможно даже позвонят в отдел по борьбе с коррупцией.
НЕеее , ну есть вариант когда посмотрят с уважением - во первых салону по продаже авто возможно легче уйти от налога ))) - во вторых - коррупционеры имеющих яхты заводы пароходы - люди весьма уважаемые в некоторых кругах )
Стало офигенно удобно платить в магазинах, и в интернете все мигрировало в он-лайн платежи.
Банки сильно упростили - лично мою жизнь - точно. Коммуналку я плачу исключительно он лайн - дукмаю что многие тоже - банкам за это респект - за это не плачу даже комиссий.
Налоги я плачу прямо с карты , без появления в налоговой или в банке , к слову в налоговой последний раз был в 2008, все делаю в он-лайне и Банки в этом процессе тоже принимали участие.
Так что банки точно не самое большое зло в этом мире.
Ну здравствуй коллега ))
Я тоже работал в Сбере и Россельхозе. И супруга в Сбере в отделе автоматизации всех филиалов. У нас был головной банк.
Потом в Россельхоз ушёл после того, как у нашего отделения отобрали головное управление, и отдали в другой город, где был не возврат очень крупного займа ))
Нонсенс?
Всё то, что ты написал верно, но это касается автоматизации расчётов по пластику, и уход от оборота с наличкой.
Только надо не забывать, что на транзакции не относящиеся к социалке, банк накладывает свой процент на операцию. ))
А речь была о другом зле, о ссудном проценте и его последствиях. Вот о чём была речь.
В сети есть старенький документальный мультик часа на два, "Деньги пирамида долгов" называется.
Можно залипнуть ))
И да. я помню Сбер по 60 ))
Ну здравствуй коллега ))
Я тоже работал в Сбере и Россельхозе. И супруга в Сбере в отделе автоматизации всех филиалов. У нас был головной банк.
Потом в Россельхоз ушёл после того, как у нашего отделения отобрали головное управление, и отдали в другой город, где был не возврат очень крупного займа ))
Нонсенс?
Всё то, что ты написал верно, но это касается автоматизации расчётов по пластику, и уход от оборота с наличкой.
Только надо не забывать, что на транзакции не относящиеся к социалке, банк накладывает свой процент на операцию. ))
А речь была о другом зле, о ссудном проценте и его последствиях. Вот о чём была речь.
В сети есть старенький документальный мультик часа на два, "Деньги пирамида долгов" называется.
Можно залипнуть ))
И да. я помню Сбер по 60 ))
Я тоже когда-то в банке админил :)
Вот с тех пор и на рынке.
ROSN-3.22 График D1
Вход по обычным критериям , D1 открылась выше EMA8 + RTS в зоне покупок
сигнал дивергенции + тренд восходящий - т е только покупки
пока цели нет - мечтательно выставлена встречная позиция на такой же объем ,если вдруг резкий рывок то закроется высоко :)
Уже в безубытке - унесет вверх = хорошо , уйдет по стопу = плевать
Ну здравствуй коллега ))
Я тоже работал в Сбере и Россельхозе. И супруга в Сбере в отделе автоматизации всех филиалов. У нас был головной банк.
Потом в Россельхоз ушёл после того, как у нашего отделения отобрали головное управление, и отдали в другой город, где был не возврат очень крупного займа ))
Нонсенс?
Всё то, что ты написал верно, но это касается автоматизации расчётов по пластику, и уход от оборота с наличкой.
Только надо не забывать, что на транзакции не относящиеся к социалке, банк накладывает свой процент на операцию. ))
А речь была о другом зле, о ссудном проценте и его последствиях. Вот о чём была речь.
В сети есть старенький документальный мультик часа на два, "Деньги пирамида долгов" называется.
Можно залипнуть ))
И да. я помню Сбер по 60 ))
ООооо ! Наши многие тоже на фонду подсели.
В моих задачах кстати была задача по начисление дивидендов + бухгалтерия по обработке акций.