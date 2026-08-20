АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 49

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Yuriy Zaytsev #:

ДА ее понижают - но это не спасает - т к кредиты дорогие  все равно - 

 получается выгодней вложить в акции при высокой ставке ЦБ , а не брать кредит

ЦБ ставку снижает, а коммерческие банки уже не хотят снижать свой процент.
Пляя, везде схема одинаковая, жажды наживы.
Всё зло в коммерческих банках!

 
Yuriy Zaytsev #:

Но рынок на большой ставке  развернулся и веерх - а не камнем вниз



ДА ее понижают - но это не спасает - т к кредиты дорогие  все равно - 

 получается выгодней вложить в акции при высокой ставке ЦБ , а не брать кредит

На большой ставке котировки пошли вниз. Частично отыграли они на следующий день.

Чем выше ставка ЦБ - тем выше ставка по депозитам и кредитам.

Если ставка низкая - выгодно брать кредиты и вкладывать их в покупку акций, потому что кредиты стоят дешево.

Просто поверь.

Ну, я мог бы еще долго рассказывать о коэффициенте корреляции, но там все еще сложнее

 
Roman #:

ЦБ ставку снижает, а коммерческие банки уже не хотят снижать свой процент.
Пляя, везде схема одинаковая, жажды наживы.
Всё зло в коммерческих банках!

не думаю что все зло в банках - ( как бывший работник ИТ банка - принимавший участие в запуске зарплатных проектов - переход на пластик  - и вообще принимавшего активное участие в автоматизации банков )

   Попробуйте проанализировать период 2000-2022 

Лично я не ношу наличку в кошельке ВООБЩЕ НЕТ!!! просто нет. Карточкой пользуюсь с 1996 года,  да , тогда на меня смотрели как на больного, если задавал вопрос , а можно ли  расплатится пластиком ?

В далекие нулевые , был один магазин возле дома - хозяин - милый Азербойджанец - упорно не хотел ставить терминал, я периодически заходил смотрел , редко что то покупал, в те годы еще приходилось иметь наличку.

И основная моя фраза была хочу купить , но нет налички  , тут в соседнем магазине есть терминал пойду туда - Извините.

  Прошло  года 2-3 и  и хозяин магазина вылечился :)) терминал поставил! Просто такая фраза стала звучать не только от меня.

 Сейчас скорее всего на любого кто достанет чемодан с наличкой при покупке недвижимости или авто , посмотрят с недоверием и возможно даже позвонят в отдел по борьбе с коррупцией. 

  НЕеее , ну есть вариант когда  посмотрят с уважением  - во первых салону по продаже авто возможно легче уйти от налога )))  - во вторых - коррупционеры имеющих яхты заводы пароходы - люди весьма уважаемые в некоторых кругах ) 

Стало офигенно удобно платить в магазинах,  и в интернете все мигрировало в он-лайн платежи.

Банки сильно упростили - лично мою жизнь - точно. Коммуналку я плачу исключительно он лайн - дукмаю что многие тоже - банкам за это респект - за это не плачу даже комиссий.

Налоги я плачу прямо с карты , без появления в налоговой  или в банке ,  к слову в налоговой последний раз был в 2008,  все делаю в он-лайне и Банки в этом процессе тоже принимали участие.

Так что банки точно не самое большое зло в этом мире.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

На большой ставке котировки пошли вниз. Частично отыграли они на следующий день.

Чем выше ставка ЦБ - тем выше ставка по депозитам и кредитам.

Если ставка низкая - выгодно брать кредиты и вкладывать их в покупку акций, потому что кредиты стоят дешево.

Просто поверь.

Ну, я мог бы еще долго рассказывать о коэффициенте корреляции, но там все еще сложнее

я просто посмотрел на график образца конца 2014 года  и что произошло в ближайший год  и потом - пока  ставка была сильно высокой.

ее конечно снижали  но не сильно помогает

в фондовый деньги поступают с нарастающими темпами


 
Yuriy Zaytsev #:

У меня первый , BUY  , на небольшой объем.

Расчет по приличному более менее откату + RTS открывается и закрывается на Д1 выше 8-й ема - т е тренд бай  пока сохраняется , а значит все сделки только по тренду без ловли откатов.

Пойдет ниже , будет легкое усреднение.


понятно...

 

RTS в зоне покупок  - поэтому только бай - руками.

Сижу дома , работаю на удаленке , как настоящий ИТшник образца 2021, хотя так работаю задолго до 2020

Сигналы не буянят , когда пикают , спокойно не спеша обратил внимание , посмотрел  , выставил от объема отложку  и продолжил писать коды  для основной работы.


 
Yuriy Zaytsev #:

не думаю что все зло в банках - ( как бывший работник ИТ банка - принимавший участие в запуске зарплатных проектов - переход на пластик  - и вообще принимавшего активное участие в автоматизации банков )

   Попробуйте проанализировать период 2000-2022 

Лично я не ношу наличку в кошельке ВООБЩЕ НЕТ!!! просто нет. Карточкой пользуюсь с 1996 года,  да , тогда на меня смотрели как на больного, если задавал вопрос , а можно ли  расплатится пластиком ?

В далекие нулевые , был один магазин возле дома - хозяин - милый Азербойджанец - упорно не хотел ставить терминал, я периодически заходил смотрел , редко что то покупал, в те годы еще приходилось иметь наличку.

И основная моя фраза была хочу купить , но нет налички  , тут в соседнем магазине есть терминал пойду туда - Извините.

  Прошло  года 2-3 и  и хозяин магазина вылечился :)) терминал поставил! Просто такая фраза стала звучать не только от меня.

 Сейчас скорее всего на любого кто достанет чемодан с наличкой при покупке недвижимости или авто , посмотрят с недоверием и возможно даже позвонят в отдел по борьбе с коррупцией. 

  НЕеее , ну есть вариант когда  посмотрят с уважением  - во первых салону по продаже авто возможно легче уйти от налога )))  - во вторых - коррупционеры имеющих яхты заводы пароходы - люди весьма уважаемые в некоторых кругах ) 

Стало офигенно удобно платить в магазинах,  и в интернете все мигрировало в он-лайн платежи.

Банки сильно упростили - лично мою жизнь - точно. Коммуналку я плачу исключительно он лайн - дукмаю что многие тоже - банкам за это респект - за это не плачу даже комиссий.

Налоги я плачу прямо с карты , без появления в налоговой  или в банке ,  к слову в налоговой последний раз был в 2008,  все делаю в он-лайне и Банки в этом процессе тоже принимали участие.

Так что банки точно не самое большое зло в этом мире.

Ну здравствуй коллега ))
Я тоже работал в Сбере и Россельхозе. И супруга в Сбере в отделе автоматизации всех филиалов. У нас был головной банк.
Потом в Россельхоз ушёл после того, как у нашего отделения отобрали головное управление, и отдали в другой город, где был не возврат очень крупного займа ))
Нонсенс?

Всё то, что ты написал верно, но это касается автоматизации расчётов по пластику, и уход от оборота с наличкой.
Только надо не забывать, что на транзакции не относящиеся к социалке, банк накладывает свой процент на операцию. )) 
А речь была о другом зле, о ссудном проценте и его последствиях. Вот о чём была речь.
В сети есть старенький документальный мультик часа на два, "Деньги пирамида долгов" называется.
Можно залипнуть ))

И да. я помню Сбер по 60  ))

 
Roman #:

Ну здравствуй коллега ))
Я тоже работал в Сбере и Россельхозе. И супруга в Сбере в отделе автоматизации всех филиалов. У нас был головной банк.
Потом в Россельхоз ушёл после того, как у нашего отделения отобрали головное управление, и отдали в другой город, где был не возврат очень крупного займа ))
Нонсенс?

Всё то, что ты написал верно, но это касается автоматизации расчётов по пластику, и уход от оборота с наличкой.
Только надо не забывать, что на транзакции не относящиеся к социалке, банк накладывает свой процент на операцию. )) 
А речь была о другом зле, о ссудном проценте и его последствиях. Вот о чём была речь.
В сети есть старенький документальный мультик часа на два, "Деньги пирамида долгов" называется.
Можно залипнуть ))

И да. я помню Сбер по 60  ))

Я тоже когда-то в банке админил :)

Вот с тех пор и на рынке.

 

ROSN-3.22 График D1

Вход по обычным критериям , D1 открылась выше EMA8 + RTS в зоне покупок

сигнал дивергенции + тренд восходящий  - т е только покупки 

пока цели нет - мечтательно выставлена встречная позиция  на такой же объем   ,если вдруг резкий рывок  то закроется высоко :) 

Уже в безубытке - унесет вверх = хорошо , уйдет  по стопу = плевать



 
Roman #:

Ну здравствуй коллега ))
Я тоже работал в Сбере и Россельхозе. И супруга в Сбере в отделе автоматизации всех филиалов. У нас был головной банк.
Потом в Россельхоз ушёл после того, как у нашего отделения отобрали головное управление, и отдали в другой город, где был не возврат очень крупного займа ))
Нонсенс?

Всё то, что ты написал верно, но это касается автоматизации расчётов по пластику, и уход от оборота с наличкой.
Только надо не забывать, что на транзакции не относящиеся к социалке, банк накладывает свой процент на операцию. )) 
А речь была о другом зле, о ссудном проценте и его последствиях. Вот о чём была речь.
В сети есть старенький документальный мультик часа на два, "Деньги пирамида долгов" называется.
Можно залипнуть ))

И да. я помню Сбер по 60  ))

ООооо ! Наши многие тоже на фонду подсели.

В моих задачах кстати   была задача по  начисление дивидендов + бухгалтерия по обработке акций.

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