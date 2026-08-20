АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О регламенте работы рынков Московской биржи 2 марта 2022 года
Решением Банка России установлен следующий регламент торгов на рынках Московской биржи 2 марта 2022 года:
В период с 1 по 5 марта не проводятся утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи.
На срочном рынке переносятся даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов в дни, когда торги по базовым активам таких контрактов не проводятся на Московской бирже.
Северсталь прекратила экспорт в европу.
https://www.interfax.ru/business/825644У них где то 50% выручки это экспорт. Сейчас только ММК по большей части ориентированный на внутренний рынок не потеряет в выручке.
Северсталь прекратила экспорт в европу.
https://www.interfax.ru/business/825644У них где то 50% выручки это экспорт. Сейчас только ММК по большей части ориентированный на внутренний рынок не потеряет в выручке.
А платину не прекратили поставлять?
А платину не прекратили поставлять?
Не в курсе. В новостях ни чего такого не попадалось.
РБК - цена на нефть превысила 110$
И это не потолок.
По поводу экспирации фьючерсных контрактов.
Согласно предписанию Банка России, если торги базовым активом на Московской бирже в день экспирации не проводятся, тогда исполнение контрактов переносится на другой день. О дате исполнения мы сообщим дополнительно.
Если базовые активы торгуются, экспирация деривативов проходит в обычном режиме.
Нефть
В свете этих новостей целесообразно ли сейчас скачивать обновлении и для андроида и вообще пользоваться приложениями для трейдинга и мобильного банка банков попавших под санкции. Как бы гугл какую нибудь подлянку не подкинул?
Скачивайте с сайта банка. Они точно проверены.
Очень хорошая но очень дорогая продукция, при наличии альтернативы совершенно не актуальна для массового потребления.
Очень качественный софт, но...
Один чел писал примерно так: iOS похож на евнуха - сильного, красивого, чистого, надушенного, богато одетого, но кастрированного.
На мой взгляд Андроид везде подпёрт костылями, не всегда удобен и красив, но очень функционален. Хоть и сложен для пользования для многих, особенно старшего поколения.