АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 101

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О регламенте работы рынков Московской биржи 2 марта 2022 года

Решением Банка России установлен следующий регламент торгов на рынках Московской биржи 2 марта 2022 года:

  • Торги на рынке акций не проводятся;
  • Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях;
  • На срочном рынке будут доступны валютные и товарные инструменты в режиме "Закрытие позиций" с 10:00 до 18:45;
  • Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00;
  • Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) проводятся с 10:00 до 18:00.

В период с 1 по 5 марта не проводятся утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи.

На срочном рынке переносятся даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов в дни, когда торги по базовым активам таких контрактов не проводятся на Московской бирже.

 

Северсталь прекратила экспорт в европу.

https://www.interfax.ru/business/825644

У них где то 50% выручки это экспорт. Сейчас только ММК по большей части ориентированный на внутренний рынок не потеряет в выручке.
 
Vitalii Ananev #:

Северсталь прекратила экспорт в европу.

https://www.interfax.ru/business/825644

У них где то 50% выручки это экспорт. Сейчас только ММК по большей части ориентированный на внутренний рынок не потеряет в выручке.

А платину не прекратили поставлять?

 
Alexey Viktorov #:

А платину не прекратили поставлять?

Не в курсе. В новостях ни чего такого не попадалось. 

 
РБК - цена на нефть превысила 110$
 
Yuriy Zaytsev #:
РБК - цена на нефть превысила 110$

И это не потолок.

 

По поводу экспирации фьючерсных контрактов.

Согласно предписанию Банка России, если торги базовым активом на Московской бирже в день экспирации не проводятся, тогда исполнение контрактов переносится на другой день. О дате исполнения мы сообщим дополнительно.

Если базовые активы торгуются, экспирация деривативов проходит в обычном режиме.

Это комментарий мосбиржи.
 

Нефть 


 
Vitalii Ananev #:

В свете этих новостей целесообразно ли сейчас скачивать обновлении и для андроида и вообще пользоваться приложениями для трейдинга и мобильного банка банков попавших под санкции. Как бы гугл какую нибудь подлянку не подкинул?

Скачивайте с сайта банка. Они точно проверены.

 
Yuriy Zaytsev #:

Очень хорошая но очень дорогая продукция, при наличии альтернативы совершенно не актуальна  для массового потребления.

Очень качественный софт, но...

Один чел писал примерно так: iOS похож на евнуха - сильного, красивого, чистого, надушенного, богато одетого, но кастрированного.

На мой взгляд Андроид везде подпёрт костылями, не всегда удобен и красив, но очень функционален. Хоть и сложен для пользования для многих, особенно старшего поколения.

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