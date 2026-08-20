АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 126
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Экспорт нефти как ветром сдуло
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Ну, во первых, по словам М.Делягина, это заставит снять санкции с центробанка РФ.
Во вторых, моё личное мнение. Если покупатель ₽ платит за них, сами знаете по какой цене и перечисляет за поставку рублями, то поставщик получает чуток больше, чем получив фантики потом меняет их по цене Bid.
Так-что идиотов надо искать не тут.
Ну посмотрим... поживём увидим... вернёмся к этому вопросу через полгода-год, сами всё увидите...
https://www.kommersant.ru/doc/5270959
Это у них еще вчера поломалось, причем как удачно и ко времени почти сразу как сша начали искать альтернативу Российской нефти. Через этот терминал в основном шла нефть из Казахстана.
Ну посмотрим... поживём увидим... вернёмся к этому вопросу через полгода-год, сами всё увидите...
Это у них еще вчера поломалось, причем как удачно и ко времени почти сразу как сша начали искать альтернативу Российской нефти. Через этот терминал в основном шла нефть из Казахстана.
Тут как говорится палка имеет два конца.
Понимаю, всё может, есть такие аргументы, но если посмотришь на историю и статистику, то будет кое-что видно 😊 кроме того для ресурсно-ориентированной экономики всегда выгодна постепенная девальвация, уже обсуждали и в сам-знаешь-какое-время сам-знаешь-какие-люди накапливали активно валютные резервы, потому что понимали что в современной глубоко связанной мировой экономике всё-таки важно быть платежеспособным...
При этом уязвимость экономики для спекулятов-инвесторов это скорее даже плюс потому что больше темпы роста...
Темпы восстановления по прошлым годам, и текущее положение (по индексам) и понятно что чем глубже падает тем лучше доходность
Понимаю, всё может, есть такие аргументы, но если посмотришь на историю и статистику, то будет кое-что видно 😊 кроме того для ресурсно-ориентированной экономики всегда выгодна постепенная девальвация, уже обсуждали и в сам-знаешь-какое-время сам-знаешь-какие-люди накапливали активно валютные резервы, потому что понимали что в современной глубоко связанной мировой экономике всё-таки важно быть платежеспособным...
При этом уязвимость экономики для спекулятов-инвесторов это скорее даже плюс потому что больше темпы роста...
Темпы восстановления по прошлым годам, и текущее положение (по индексам) и понятно что чем глубже падает тем лучше доходность
Я вот тоже подозревал, что все это затеяли инвесторы спекулянты )
Ага... если удариться в конспирологию, то каждый раз поневоле думается, что это специально затевается такой трэш-угар, чтобы дать капиталистам и спекулянтам хорошую цену входа...
По хорошему нужно свою товарно-сырьевую биржу организовывать где все будет торговаться за рубли.