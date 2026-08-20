АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 126

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https://www.kommersant.ru/doc/5270959

Экспорт нефти как ветром сдуло

Шторм на Черном море повредил отгрузку в Европу


P.s.
Заголовок я бы придумал получше. Например.

Шторм , на черном море  поднял  мировые  цены на нефть.

 
Alexey Viktorov #:

Ну, во первых, по словам М.Делягина, это заставит снять санкции с центробанка РФ.

Во вторых, моё личное мнение. Если покупатель ₽ платит за них, сами знаете по какой цене и перечисляет за поставку рублями, то поставщик получает чуток больше, чем получив фантики потом меняет их по цене Bid.

Так-что идиотов надо искать не тут.

Ну посмотрим... поживём увидим... вернёмся к этому вопросу через полгода-год, сами всё увидите... 

 
Yuriy Zaytsev #:
https://www.kommersant.ru/doc/5270959

Это у них еще вчера поломалось, причем как удачно и ко времени почти сразу как сша начали искать альтернативу Российской нефти. Через этот терминал в основном шла нефть из Казахстана.

 
transcendreamer #:

Ну посмотрим... поживём увидим... вернёмся к этому вопросу через полгода-год, сами всё увидите... 

Тут как говорится палка имеет два конца.
Через пол года нефть может стать  стоить за 200, а газ 16000 вместо 300

Экономика в  мире она же сейчас как сообщающиеся сосуды. Наливаешь отраву, а она бабах течет уже из своего крана.

 
Vitalii Ananev #:

Это у них еще вчера поломалось, причем как удачно и ко времени почти сразу как сша начали искать альтернативу Российской нефти. Через этот терминал в основном шла нефть из Казахстана.


Шторму на черном море надо впаять санкции.

Сейчас Китай и Саудиты в хорошем плюсе.
И вряд ли Саудитам выгодно наращивать добычу  , а зачем им это  ?
А Иран если его вдруг начнут вдруг именно  просить, а не приказывать  , вспомнит 40 лет санкций.
И возможно 7 баксов за галон в Калифорнии , покажется мечтой.
А саудиты наверно уже  мостовые будут отделывать золотом. 
 
 
Yuriy Zaytsev #:
Тут как говорится палка имеет два конца.
Через пол года нефть может стать  стоить за 200, а газ 16000 вместо 300

Экономика в  мире она же сейчас как сообщающиеся сосуды. Наливаешь отраву, а она бабах течет уже из своего крана.

Понимаю, всё может, есть такие аргументы, но если посмотришь на историю и статистику, то будет кое-что видно 😊 кроме того для ресурсно-ориентированной экономики всегда выгодна постепенная девальвация, уже обсуждали и в сам-знаешь-какое-время сам-знаешь-какие-люди накапливали активно валютные резервы, потому что понимали что в современной глубоко связанной мировой экономике всё-таки важно быть платежеспособным...

При этом уязвимость экономики для спекулятов-инвесторов это скорее даже плюс потому что больше темпы роста...

 

Темпы восстановления по прошлым годам, и текущее положение (по индексам) и понятно что чем глубже падает тем лучше доходность


 
transcendreamer #:

Понимаю, всё может, есть такие аргументы, но если посмотришь на историю и статистику, то будет кое-что видно 😊 кроме того для ресурсно-ориентированной экономики всегда выгодна постепенная девальвация, уже обсуждали и в сам-знаешь-какое-время сам-знаешь-какие-люди накапливали активно валютные резервы, потому что понимали что в современной глубоко связанной мировой экономике всё-таки важно быть платежеспособным...

При этом уязвимость экономики для спекулятов-инвесторов это скорее даже плюс потому что больше темпы роста...

 

Темпы восстановления по прошлым годам, и текущее положение (по индексам) и понятно что чем глубже падает тем лучше доходность


Я вот тоже подозревал,  что все это затеяли инвесторы спекулянты )

 
Yuriy Zaytsev #:
Я вот тоже подозревал,  что все это затеяли инвесторы спекулянты )

Ага... если удариться в конспирологию, то каждый раз поневоле думается, что это специально затевается такой трэш-угар, чтобы дать капиталистам и спекулянтам хорошую цену входа...

 
По хорошему нужно свою товарно-сырьевую биржу организовывать где все будет торговаться за рубли.
 
Vitalii Ananev #:
По хорошему нужно свою товарно-сырьевую биржу организовывать где все будет торговаться за рубли.
Питерская биржа уже торгует.
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