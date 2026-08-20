АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 199
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Ресурсы с понедельника продолжают дорожать
СП500 продолжает погружение
Илон Маск дал мрачный прогноз по состоянию экономики - СМИ
Уже не новость , бизнесмен дал распоряжение сократить персонал примерно на 10 процентов и приостановить прием на работу новых сотрудников.
Маск аргументировал это тем, что у него очень плохое
предчувствие по поводу состояния экономики.
Вероятно уровень 500 не будет выглядеть недостижимым.
Илон Маск дал мрачный прогноз по состоянию экономики - СМИ
Уже не новость , бизнесмен дал распоряжение сократить персонал примерно на 10 процентов и приостановить прием на работу новых сотрудников.
Маск аргументировал это тем, что у него очень плохое
предчувствие по поводу состояния экономики.
Вероятно уровень 500 не будет выглядеть недостижимым.
Илон наверно что то такое знает. Но если подумать тут и без инсайда видно, что все те доллары что они напечатали во время пандемии мировая экономика, которая в те времена лежала в локдауне, поглотить не смогла и как результат разогнали инфляцию. QE запущенное после кризиса 2008 года тогда помогло но сейчас такое не прокатило.
Илон наверно что то такое знает. Но если подумать тут и без инсайда видно, что все те доллары что они напечатали во время пандемии мировая экономика, которая в те времена лежала в локдауне, поглотить не смогла и как результат разогнали инфляцию. QE запущенное после кризиса 2008 года тогда помогло но сейчас такое не прокатило.
Сделка по S&P 500
Сама министр финансов сша признала, что они ошиблись. Раньше из за статуса мировой валюты печатанье доллара не сильно влияло на рост инфляции из за размазывания ее по всему миру. Во время пандемии долларов напечатали больше чем за все годы после кризиса 2008. Пандемийный спад экономической активности привело к росту цен на сырье и энергоресурсы. Я ранее в этой теме приводил ссылки на немецкий сайт статистики все это началось задолго до всем известных событий начавшихся 24 февраля, санкционное противостояние только подкидывает дополнительное топливо к росту инфляции.
https://iz.ru/1343044/2022-06-01/ministr-finansov-ssha-priznala-oshibku-v-otcenkakh-masshtabov-infliatcii
Фондовые индексы АТР растут в ходе торгов
Глава Trafigura спрогнозировал рост цен на нефть до $150 за баррель
фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе вырос на 2,78%, достигнув отметки 123,92 долл. за баррель