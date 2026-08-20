АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 199

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Ресурсы с понедельника продолжают дорожать


 

СП500 продолжает погружение


 

Илон Маск дал мрачный прогноз по состоянию экономики - СМИ

Уже не новость ,  бизнесмен дал распоряжение сократить персонал примерно на 10 процентов и приостановить прием на работу новых сотрудников. 

Маск аргументировал это тем, что у него очень плохое 

предчувствие по поводу состояния экономики.

Вероятно уровень 500 не будет выглядеть недостижимым.

Илон Маск дал мрачный прогноз по состоянию экономики - СМИ
Илон Маск дал мрачный прогноз по состоянию экономики - СМИ
  • tengrinews.kz
  • tengrinews.kz
Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск заявил, что у него очень плохое предчувствие по поводу состояния экономики, передает
 
Yuriy Zaytsev #:

Илон Маск дал мрачный прогноз по состоянию экономики - СМИ

Уже не новость ,  бизнесмен дал распоряжение сократить персонал примерно на 10 процентов и приостановить прием на работу новых сотрудников. 

Маск аргументировал это тем, что у него очень плохое 

предчувствие по поводу состояния экономики.

Вероятно уровень 500 не будет выглядеть недостижимым.

Илон наверно что то такое знает. Но если подумать тут и без инсайда видно, что все те доллары что они напечатали во время пандемии мировая экономика, которая в те времена лежала в локдауне, поглотить не смогла и как результат разогнали инфляцию. QE запущенное после кризиса 2008 года тогда помогло но сейчас такое не прокатило. 

 
Vitalii Ananev #:

Илон наверно что то такое знает. Но если подумать тут и без инсайда видно, что все те доллары что они напечатали во время пандемии мировая экономика, которая в те времена лежала в локдауне, поглотить не смогла и как результат разогнали инфляцию. QE запущенное после кризиса 2008 года тогда помогло но сейчас такое не прокатило. 


Где то в новостях это было.
Вообще в условиях когда цены на ресурсы растут ,  производство , при этом обычно падает. 
Плюс большая масса после печатного станка, маленький кризис образца  2008 похоже  покажется пушистым и нежным.

 

Сделка по S&P 500


 
Yuriy Zaytsev #:

Где то в новостях это было.
Вообще в условиях когда цены на ресурсы растут ,  производство , при этом обычно падает. 
Плюс большая масса после печатного станка, маленький кризис образца  2008 похоже  покажется пушистым и нежным.

Сама министр финансов сша признала, что они ошиблись. Раньше из за статуса мировой валюты печатанье доллара не сильно влияло на рост инфляции из за размазывания ее по всему миру. Во время пандемии долларов напечатали больше чем за все годы после кризиса 2008. Пандемийный спад экономической активности привело к росту цен на сырье и энергоресурсы. Я ранее в этой теме приводил ссылки на немецкий сайт статистики все это началось задолго до всем известных событий начавшихся 24 февраля, санкционное противостояние только подкидывает дополнительное топливо к росту инфляции.

https://iz.ru/1343044/2022-06-01/ministr-finansov-ssha-priznala-oshibku-v-otcenkakh-masshtabov-infliatcii

 

Фондовые индексы АТР растут в ходе торгов

10 минут назад (08.06.2022 09:44)
Фондовые индексы АТР растут в ходе торгов От IFX
Фондовые индексы АТР растут в ходе торгов От IFX
  • ru.investing.com
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фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе вырос на 2,78%, достигнув отметки 123,92 долл. за баррель

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