АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 86

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Песков: отношения с мировым сообществом наладятся по мере понимания вынужденности военной операции

Если зачитать риторику. то

По идее для фондового это явный сигнал наверх.



Песков: отношения с мировым сообществом наладятся по мере понимания вынужденности военной операции
Песков: отношения с мировым сообществом наладятся по мере понимания вынужденности военной операции
  • BFM.ru
  • www.bfm.ru
Президент Украины предложил президенту России провести переговоры, «чтобы остановить гибель людей»
 
эвфемизмы наше всё 😊
 

D1

 
Yuriy Zaytsev #:

USDRUB резко вниз - похоже интервенция ЦБ.


https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-brosil-$7-mlrd-na-spasenie-rublya%E2%80%A8-1031232556

Весь текст выше - одна ссылка.
Не знаю, как с телефона корректно ссылку вставить.
 

ЦБ объявил о мерах по поддержке финансового рынка

Экономика5 часов назад (25.02.2022 16:19)


ЦБ бросил $7 млрд на спасение рубля

25.02.2022 18:15:06


ЦБ объявил о мерах по поддержке финансового рынка От Investing.com
ЦБ объявил о мерах по поддержке финансового рынка От Investing.com
  • ru.investing.com
ЦБ объявил о мерах по поддержке финансового рынка
 
Начало всегда менее важно концовки и результата.... Пока Селл...
 

Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones не изменился

4 часа назад (26.02.2022 01:25)

Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones не изменился От Investing.com
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones не изменился От Investing.com
  • ru.investing.com
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones не изменился
 
Объясните несведущему... Торговля через MT5/4 USDRUB приостановлена везде или это только отдельные брокеры её остановили? Просто РобоФорекс пишет, что сделки можно только закрывать. 

Ну и, соответственно, если это история отдельных брокеров, то подскажите какие продолжают этой парой торговать


 
Stanislav_SS #:
Объясните несведущему... Торговля через MT5/4 USDRUB приостановлена везде или это только отдельные брокеры её остановили? Просто РобоФорекс пишет, что сделки можно только закрывать. 

Ну и, соответственно, если это история отдельных брокеров, то подскажите какие продолжают этой парой торговать


Ошиблись веткой. Тут не форекс.

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