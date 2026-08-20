АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Европейские рынки акций торгуются в плюсе
Приток капитала в фонды активов РФ составил за неделю $150 млн - BCS GM
Песков: отношения с мировым сообществом наладятся по мере понимания вынужденности военной операции
Если зачитать риторику. то
По идее для фондового это явный сигнал наверх.
D1
USDRUB резко вниз - похоже интервенция ЦБ.
ЦБ объявил о мерах по поддержке финансового рынка
ЦБ бросил $7 млрд на спасение рубля
25.02.2022 18:15:06
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones не изменился
4 часа назад (26.02.2022 01:25)
Объясните несведущему... Торговля через MT5/4 USDRUB приостановлена везде или это только отдельные брокеры её остановили? Просто РобоФорекс пишет, что сделки можно только закрывать.
Ошиблись веткой. Тут не форекс.