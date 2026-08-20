АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 47
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Я ж и пишу - возьми себя в руки то! Совесть то поимей.
Фонд Баффета делает 20-35% в год....
Я ж не зря про ликвидность сказал - такое только на копейках возможно, а не с активами Баффета.
Я ж не зря про ликвидность сказал - такое только на копейках возможно, а не с активами Баффета.
А выбери, пожалуйста, график за прошлый год
А выбери, пожалуйста, график за прошлый год
Этот ИИС открыт в декабре. И на нём нет ни ручной торговли, ни экспериментальных ботов - только боевые.
Ну, ты ж понимаешь, что повышение ставки в любой стране - это понижение котировок фондового рынка?
Давайте попробуем посмотреть по факту на графике.
Для остроты восприятия , выбрал эпический рывок ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2014 года
Ставку резко повышают а на фондовом начинают покупать и он идет вверх.
Вообще , практически любая новость это лишь хороший повод для какого либо движения.
Давайте попробуем посмотреть по факту на графике.
Для остроты восприятия , выбрал эпический рывок ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2014 года
Ставку резко повышают а на фондовом начинают покупать и он идет вверх.
Вообще , практически любая новость это лишь хороший повод для какого либо движения.
На графике отлично видно, что рынок перед ОЖИДАЕМЫМ повышением и в момент его опубликования шел вниз.
Причем он шел вниз все время, пока ставку повышали до резкого скачка.
Дальше я вижу постепенное снижение ставки и рост котировок рынка.
Ну, ты ж понимаешь, что повышение ставки в любой стране - это понижение котировок фондового рынка?
На практике не работает эта схема , если по факту смотреть на график, пример выше.
Дмитрий, а можете описать простыми тезисами , почему фондовый должен падать при росте ставки ?
На практике не работает эта схема , если по факту смотреть на график, пример выше.
Дмитрий, а можете описать простыми тезисами , почему фондовый должен падать при росте ставки ?
Ну, вот это совсем легко.
Курс акции - это обычный кросс, в котором стоимость денег сравнивается со стоимостью бумаги. Чем выше ставка, тем дороже деньги. Чем дороже деньги, чем больше знаменатель кросса.
На практике не работает эта схема , если по факту смотреть на график, пример выше.
Работает, но одновременно идёт другой процесс: дорожают деньги - дорожает и прибыль, получаемая в этих деньгах (дивидентная, курсовая) - повышается привлекательность тех же акций и идёт приток капитала в них.
На графике отлично видно, что рынок перед ОЖИДАЕМЫМ повышением и в момент его опубликования шел вниз.
Причем он шел вниз все время, пока ставку повышали до резкого скачка.
Дальше я вижу постепенное снижение ставки и рост котировок рынка.
Да возможно. Разворачиваю мысли + факты на графике детально - что произошло в далеком 2014 ( это после неприятных/приятных событий начала 2014 - не связанных с тем что было в начале 2014 ) .
В краткосрочке - рынок может идти вниз - дрожа пугаясь и предвидя повышение ставки - т е до того как ставку опубликуют по ФАКТУ. Он несколько дней шел вниз немножко , ну я к тому что не пол года или месяц.
Т.е. рынок как бы понимал уже что ставку поднимут и заранее ушел к уровням вниз и акурат в день публикации по факту публикации ПОЛЕТЕЛ вверх , а не спустился в глубину.
Получается по этой теории мы сегодня завтра - стоим перед рывком вверх ? Ну это как бы если следовать описанной логике.
После публикации ставки , которая стала выше , по факту происходит рывок вверх а не вниз.
Завтра публикация ставки и она повысится ну не так круто как в 2014 - так тогда вопрос вниз или вверх ?
Кстати часто ведь говорят аналитики , если ничего никуда не летит , что рынок заранее уже отработал событие.
Работает, но одновременно идёт другой процесс: дорожают деньги - дорожает и прибыль, получаемая в этих деньгах (дивидентная, курсовая) - повышается привлекательность тех же акций и идёт приток капитала в них.
Какая "прибыль"? Какие "дивиденды"?
Корпорация Тесла убыточна все время своего существования, курс ФБ никак не связан с его прибылью и дивидендами и этот список можно продолжать бесконечно
Пузырь...