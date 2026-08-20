АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 47

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Dmytryi Nazarchuk #:

Я ж и пишу - возьми себя в руки то! Совесть то поимей.

Фонд Баффета делает 20-35% в год....

Я ж не зря про ликвидность сказал - такое только на копейках возможно, а не с активами Баффета.

 
JRandomTrader #:

Я ж не зря про ликвидность сказал - такое только на копейках возможно, а не с активами Баффета.

А выбери, пожалуйста, график за прошлый год

 
Dmytryi Nazarchuk #:

А выбери, пожалуйста, график за прошлый год

Этот ИИС открыт в декабре. И на нём нет ни ручной торговли, ни экспериментальных ботов - только боевые.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ну, ты ж понимаешь, что повышение ставки в любой стране - это понижение котировок фондового рынка?

Давайте попробуем посмотреть по факту  на графике.

Для остроты восприятия , выбрал эпический рывок ключевой ставки ЦБ РФ  в конце 2014 года

Ставку резко повышают а на фондовом начинают покупать и он идет вверх.

  Вообще , практически любая новость это лишь хороший повод для какого либо движения.



 
Yuriy Zaytsev #:

Давайте попробуем посмотреть по факту  на графике.

Для остроты восприятия , выбрал эпический рывок ключевой ставки ЦБ РФ  в конце 2014 года

Ставку резко повышают а на фондовом начинают покупать и он идет вверх.

  Вообще , практически любая новость это лишь хороший повод для какого либо движения.



На графике отлично видно, что рынок перед ОЖИДАЕМЫМ повышением и в момент его опубликования шел вниз. 

Причем он шел вниз все время, пока ставку повышали до резкого скачка.

Дальше я вижу постепенное снижение ставки и рост котировок рынка. 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ну, ты ж понимаешь, что повышение ставки в любой стране - это понижение котировок фондового рынка?

На практике не работает эта схема , если по факту смотреть на график, пример выше.

Дмитрий, а можете описать простыми тезисами , почему фондовый должен падать при росте ставки ?

 
Yuriy Zaytsev #:

На практике не работает эта схема , если по факту смотреть на график, пример выше.

Дмитрий, а можете описать простыми тезисами , почему фондовый должен падать при росте ставки ?

Ну, вот это совсем легко.

Курс акции - это обычный кросс, в котором стоимость денег сравнивается со стоимостью бумаги. Чем выше ставка, тем дороже деньги. Чем дороже деньги, чем больше знаменатель кросса.   

 
Yuriy Zaytsev #:

На практике не работает эта схема , если по факту смотреть на график, пример выше.

Работает, но одновременно идёт другой процесс: дорожают деньги - дорожает и прибыль, получаемая в этих деньгах (дивидентная, курсовая) - повышается привлекательность тех же акций и идёт приток капитала в них.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

На графике отлично видно, что рынок перед ОЖИДАЕМЫМ повышением и в момент его опубликования шел вниз. 

Причем он шел вниз все время, пока ставку повышали до резкого скачка.

Дальше я вижу постепенное снижение ставки и рост котировок рынка. 

Да возможно. Разворачиваю мысли  + факты на графике детально - что произошло в далеком 2014 ( это после неприятных/приятных событий начала 2014 - не связанных с тем что было в начале 2014 ) .

В краткосрочке -  рынок может идти вниз  - дрожа пугаясь и предвидя повышение ставки - т е до того как ставку опубликуют по ФАКТУ.  Он несколько дней шел вниз немножко , ну я к тому что не пол года или месяц.

Т.е. рынок как бы понимал уже что ставку поднимут и заранее ушел к уровням  вниз  и акурат в день публикации по факту публикации ПОЛЕТЕЛ вверх , а не спустился в глубину.

Получается по этой теории мы сегодня завтра - стоим перед рывком вверх ? Ну это как бы если следовать описанной логике.

После публикации ставки , которая стала выше , по факту  происходит рывок вверх а не вниз.

Завтра публикация ставки и она повысится ну не так круто как в 2014 - так тогда вопрос вниз или вверх ?

Кстати часто ведь говорят аналитики , если ничего никуда не летит ,  что  рынок заранее уже отработал событие.

 
JRandomTrader #:

Работает, но одновременно идёт другой процесс: дорожают деньги - дорожает и прибыль, получаемая в этих деньгах (дивидентная, курсовая) - повышается привлекательность тех же акций и идёт приток капитала в них.

Какая "прибыль"? Какие "дивиденды"?

Корпорация Тесла убыточна все время своего существования, курс ФБ никак не связан с его прибылью и дивидендами и этот список можно продолжать бесконечно

Пузырь...

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