АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 236
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в 10:50 МСК временно остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, причины остановки не называются. Об этом сообщается на сайте площадки.
Да какое там чутье и понимание. Просто повезло. Вокруг газпрома было много негатива. Отчеты то сейчас не публикуются. Просто смотрел на график после начала СВО акции газпрома упали и в апреле примерно от того же уровня отскочили. Предположил и что после кидка с дивами они опять от этого уровня отскочат. И решил купить назад тем более ранее он у меня уже был куплен по этой цене. Так как отчеты не публикуются какую прибыль получил газпром за первое полугодье 22 года узнать не представлялось возможным оставалось только гадать на кофейной гуще графике. :)
На графике видно диапазон 160-180 выступает как уровень поддержки.
с 19 сентября 2022 года, «Открытие Инвестиции» повышает комиссию с 2 до 5% за покупку USD на площадках «ЕБС», «ФР МБ», «ВР МБ».
Сделка по индексу NQ-NASDAQ-100 — американский фондовый индекс. В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ
Сделка по индексу ES-S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.
А скажите, Вы торгуете на основе технического анализа?
выложил скины по EURUSD... https://www.mql5.com/ru/users/leonsi/charts
если покажется полезным, могу кинуть по другим парам... пишите
А скажите, Вы торгуете на основе технического анализа?
Да по техническому, но использую также фундаментальный анализ.