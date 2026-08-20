АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 41

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что особенно прикольно видно кто где купил!


 

ВАУ!!! СБЕР БАНК и даже есть сам ГРЕФ 

Nам правда моя сделка справа :)

но суть прикольная , можно смотреть что делают ВЛАДЕЛЬЦЫ и УПРАВЛЕНЦЫ  компаний!  

Хорошо что все прозрачно.


 

это ЧИСТЫЙ ИНСАЙД!

класс, ну  теперь вопрос лишь в том   как быстро это попадает :))) сюда

 
Yuriy Zaytsev #:

это ЧИСТЫЙ ИНСАЙД!

класс, ну  теперь вопрос лишь в том   как быстро это попадает :))) сюда

сперва сходи в душ холодный)

они дарят там на открытии счета, но инсайд не могут дать.

 
Fast235 #:

сперва сходи в душ холодный)

они дарят там на открытии счета, но инсайд не могут дать.

) уже сходил

--

>>>они дарят там... 

можно чуть понятней что имеете ввиду

  Грефу дарили ? два раза в марте 2020 причем именно на падении ?

 
Yuriy Zaytsev #:

) уже сходил

--

>>>они дарят там... 

можно чуть понятней что имеете ввиду

  Грефу дарили ? два раза в марте 2020 причем именно на падении ?

маркетинг дарят..., не интересно.

 
Fast235 #:

маркетинг дарят..., не интересно.

А как считаете почему не дарят когда сбер был около 400  ?

 
Fast235 #:

маркетинг дарят..., не интересно.

А  министрерству финансов России тоже подарили 2 триллиона ,  кто подарил ?

Это просто доля государства.  Зайдите на сайт сбера там  есть список инсайдеров и расписаны доли.

Остальные просто менеджеры - а так как они инсайдеры - по всем правиллам  их доли и сделки публикуются. Во всем мире это обычная и нормальная практика.

Какие еще подарки ,  там есть опубликованные сделки и по продажам , или это подарки изымают :) ?  Вы что то путаете.

 
Yuriy Zaytsev #:

А как считаете почему не дарят когда сбер был около 400  ?

сейчас и сбер много делает подарков, для продвижения Сбермар********

кстати рекомендую.

а т-банк, удобный, не брать кредиты, пойдет, хоть и заваливает своей всякой *ней предложений*акций - в псвоем приложении, там видимо как во многих компаниях сйечас думают, чем больше всякой *-ни в приложении(для перечислении и просто проверки баланса), тем лучше.
 
Fast235 #:

сейчас и сбер много делает подарков, для продвижения Сбермар********

кстати рекомендую.

а т-банк, удобный, не брать кредиты, пойдет, хоть и заваливает своей всякой *ней предложений*акций - в псвоем приложении, там видимо как во многих компаниях сйечас думают, чем больше всякой *-ни в приложении(для перечислении и просто проверки баланса), тем лучше.

Ну вообще сделки и доли инсайдеров не секрет :) - мне просто нравится что все это достаточно в удобном виде.

Просто удобно когда они видны в приложении, далеко не в каждом банковском торговом софте - есть информация в удобном виде

например в MT5 и квике нет возможности отбирать бумаги по различным  показателям, не говоря уже о всякой *-ни  другой.

Насчет всякой  *...-ни в приложениях --- есть один продвинутый  старый и очень продвинутый среди аналитиков импортный терминал   , там тоже есть список сделок  инсайдеров - терминал правда платный но при этом реально очень крутой. 

Как думаете те кто этот навороченный импортный  банковский торговый  терминал делал , тоже считает что надо побольше *ни напихать в приложение?   Или они считаю что подать информацию о инсайдерах достаточно важно?

Ну если вам удобно лазить по сети в google собирая разрозненную  информацию по всей сети , вместо того что бы получить ее в одном месте,  ну даже не знаю )  но допускаю что и такой подход имеет право  на существование.

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Вы попутали мелкие подарки  клиентам банка с данными по инсайду.

Акции из этого списка  это не подарки :) ,  это реальные сделки  и доли того или иного инсайдера.

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