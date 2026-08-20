АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 41
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что особенно прикольно видно кто где купил!
ВАУ!!! СБЕР БАНК и даже есть сам ГРЕФ
Nам правда моя сделка справа :)
но суть прикольная , можно смотреть что делают ВЛАДЕЛЬЦЫ и УПРАВЛЕНЦЫ компаний!
Хорошо что все прозрачно.
это ЧИСТЫЙ ИНСАЙД!
класс, ну теперь вопрос лишь в том как быстро это попадает :))) сюда
это ЧИСТЫЙ ИНСАЙД!
класс, ну теперь вопрос лишь в том как быстро это попадает :))) сюда
сперва сходи в душ холодный)
они дарят там на открытии счета, но инсайд не могут дать.
сперва сходи в душ холодный)
они дарят там на открытии счета, но инсайд не могут дать.
) уже сходил
--
>>>они дарят там...
можно чуть понятней что имеете ввиду
Грефу дарили ? два раза в марте 2020 причем именно на падении ?
) уже сходил
--
>>>они дарят там...
можно чуть понятней что имеете ввиду
Грефу дарили ? два раза в марте 2020 причем именно на падении ?
маркетинг дарят..., не интересно.
маркетинг дарят..., не интересно.
А как считаете почему не дарят когда сбер был около 400 ?
маркетинг дарят..., не интересно.
А министрерству финансов России тоже подарили 2 триллиона , кто подарил ?
Это просто доля государства. Зайдите на сайт сбера там есть список инсайдеров и расписаны доли.
Остальные просто менеджеры - а так как они инсайдеры - по всем правиллам их доли и сделки публикуются. Во всем мире это обычная и нормальная практика.
Какие еще подарки , там есть опубликованные сделки и по продажам , или это подарки изымают :) ? Вы что то путаете.
А как считаете почему не дарят когда сбер был около 400 ?
сейчас и сбер много делает подарков, для продвижения Сбермар********
кстати рекомендую.а т-банк, удобный, не брать кредиты, пойдет, хоть и заваливает своей всякой *ней предложений*акций - в псвоем приложении, там видимо как во многих компаниях сйечас думают, чем больше всякой *-ни в приложении(для перечислении и просто проверки баланса), тем лучше.
сейчас и сбер много делает подарков, для продвижения Сбермар********
кстати рекомендую.а т-банк, удобный, не брать кредиты, пойдет, хоть и заваливает своей всякой *ней предложений*акций - в псвоем приложении, там видимо как во многих компаниях сйечас думают, чем больше всякой *-ни в приложении(для перечислении и просто проверки баланса), тем лучше.
Ну вообще сделки и доли инсайдеров не секрет :) - мне просто нравится что все это достаточно в удобном виде.
Просто удобно когда они видны в приложении, далеко не в каждом банковском торговом софте - есть информация в удобном виде
например в MT5 и квике нет возможности отбирать бумаги по различным показателям, не говоря уже о всякой *-ни другой.
Насчет всякой *...-ни в приложениях --- есть один продвинутый старый и очень продвинутый среди аналитиков импортный терминал , там тоже есть список сделок инсайдеров - терминал правда платный но при этом реально очень крутой.
Как думаете те кто этот навороченный импортный банковский торговый терминал делал , тоже считает что надо побольше *ни напихать в приложение? Или они считаю что подать информацию о инсайдерах достаточно важно?
Ну если вам удобно лазить по сети в google собирая разрозненную информацию по всей сети , вместо того что бы получить ее в одном месте, ну даже не знаю ) но допускаю что и такой подход имеет право на существование.
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Вы попутали мелкие подарки клиентам банка с данными по инсайду.
Акции из этого списка это не подарки :) , это реальные сделки и доли того или иного инсайдера.