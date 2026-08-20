АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 259

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Grigori.S.B #:

По идее зашортить бы от этого уровня неплохо, но есть риски, хотя и не большие.
Спред по рублевым парам конский, да и свопы будь здоров.
Тут ведь не скальперская позиция.

По фьючу (Si-6.23) спред минимален.

 

С утра фьючерсы основных ацкий РФ в зеленой зоней,  бычье ралли продолжается.  

 

Больша часть фьючерсов в зеленой зоне  с большой долей вероятности бумаги на старте пойдут вверх.

Другой вопррос , могут развернуться и пробить верашний лов.

 

"Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом. За пять дней индекс Мосбиржи прибавил на 1,7%. Подъем продолжается уже пять недель подряд. В пятницу движение наверх было на средних оборотах. По индексу при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680-2740 пунктов. Такому движению способствуют относительно комфортные цены на сырьевые товары и упавший курс рубля, - пишет аналитик в обзоре. - Позитивную динамику может показывать финансовый сектор., а из ориентированных на commodities эмитентов, у которых присутствует фундаментальная недооценка и без фактора девальвации рубля, позитивный взгляд сейчас по акциям "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Татнефти", "НОВАТЭКа", "Северстали", "ММК", "РусАла", "Мечела" и "Распадской". Сегодня понедельник, а значит, статистика на стороне покупателей на рынке акций. В 14 из 16 последних недель индекс показывал рост в первый торговый день недели, и почти в половине случаев это движение было более 1%. За выходные каких-то значимых негативных факторов не появилось, поэтому вероятность продолжения трендового движения достаточно высокая".



 

AFLT государсто прикупило похоже неплохо, на 52 арбуза

 
Бельгия дала Банку Санкт-Петербург $BSPB  разрешение на разблокировку активов.
Банк добился размораживания ~$110 млн, заблокированных на счете НРД в Euroclear. 
Однако разрешение касается активов самого банка, а не клиентских средств. Но начало прецедент создан — пока это первый случай разблокировки и надежда на светлое будущее остальным.
 
Российский рынок акций в среду не смог справиться с накопленной перекупленностью и все-таки развернулся вниз. В моменте индекс МосБиржи обновил годовые максимумы, сходив к 2630 п., но во второй половине торгов котировки начали спуск. Потери по итогам сессии составили 0,6%.

Накануне мы уже отмечали, что наш рынок при такой перегретости становится чувствительным к любым внешним негативным факторам. Уязвимость проявляется в чрезмерной реакции на изменение фона. Так, в среду ускорилась коррекция цен на нефть, а также произошел откат в целом по многим сырьевым товарам. Bloomberg Commodity Index упал на 1,3%. Этого оказалось достаточно, чтобы развернуть голубые фишки.

Причем эмоциональная реакция участников транслируется в объемах торгов. Обороты вчера подскочили и составили 83 млрд руб., что отражает высокий запрос участников на фиксацию накопленной прибыли.

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rynok-aktsii-peregrelsia-i-poshel-vniz
 
Не зря говорят: среда - разворотный день.
 
JRandomTrader #:
Не зря говорят: среда - разворотный день.

еще понедельник и пятница

 

SBPR-6.23  и SBPF-6.23 сильно сопротивляются  , не видно что бы падало

такое ощущение что хорошо отпружинит и полетит выше последних хаев 

тем более похоже что по сберу в ожидании рекордных дивидендов трейдеры продолжают закупаться

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