АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 259
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По идее зашортить бы от этого уровня неплохо, но есть риски, хотя и не большие.
Спред по рублевым парам конский, да и свопы будь здоров.
Тут ведь не скальперская позиция.
По фьючу (Si-6.23) спред минимален.
С утра фьючерсы основных ацкий РФ в зеленой зоней, бычье ралли продолжается.
Больша часть фьючерсов в зеленой зоне с большой долей вероятности бумаги на старте пойдут вверх.
Другой вопррос , могут развернуться и пробить верашний лов.
"Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом. За пять дней индекс Мосбиржи прибавил на 1,7%. Подъем продолжается уже пять недель подряд. В пятницу движение наверх было на средних оборотах. По индексу при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680-2740 пунктов. Такому движению способствуют относительно комфортные цены на сырьевые товары и упавший курс рубля, - пишет аналитик в обзоре. - Позитивную динамику может показывать финансовый сектор., а из ориентированных на commodities эмитентов, у которых присутствует фундаментальная недооценка и без фактора девальвации рубля, позитивный взгляд сейчас по акциям "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Татнефти", "НОВАТЭКа", "Северстали", "ММК", "РусАла", "Мечела" и "Распадской". Сегодня понедельник, а значит, статистика на стороне покупателей на рынке акций. В 14 из 16 последних недель индекс показывал рост в первый торговый день недели, и почти в половине случаев это движение было более 1%. За выходные каких-то значимых негативных факторов не появилось, поэтому вероятность продолжения трендового движения достаточно высокая".
AFLT государсто прикупило похоже неплохо, на 52 арбуза
Накануне мы уже отмечали, что наш рынок при такой перегретости становится чувствительным к любым внешним негативным факторам. Уязвимость проявляется в чрезмерной реакции на изменение фона. Так, в среду ускорилась коррекция цен на нефть, а также произошел откат в целом по многим сырьевым товарам. Bloomberg Commodity Index упал на 1,3%. Этого оказалось достаточно, чтобы развернуть голубые фишки.
Причем эмоциональная реакция участников транслируется в объемах торгов. Обороты вчера подскочили и составили 83 млрд руб., что отражает высокий запрос участников на фиксацию накопленной прибыли.
Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rynok-aktsii-peregrelsia-i-poshel-vniz
Не зря говорят: среда - разворотный день.
еще понедельник и пятница
SBPR-6.23 и SBPF-6.23 сильно сопротивляются , не видно что бы падало
такое ощущение что хорошо отпружинит и полетит выше последних хаев
тем более похоже что по сберу в ожидании рекордных дивидендов трейдеры продолжают закупаться