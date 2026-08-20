АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 78
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Все как и ожидалось:
RTS к вечеру продавил лов 2022
Думаю SP 500 легко может упасть на 4000
+++
где то в сети уже была озвучена цифра около этого уровня
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Что будет с индексом S&P500 в 2022 году. Прогнозы экспертов
В этом году рынок акций США вырос более чем на четверть по индексу S&P500. Как видят будущее американского фондового рынка в ближайшие 12 месяцев аналитики Уолл-стрит?
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/61b865279a7947a00274b77f
‼️🇺🇸🇷🇺
Госдепартамент заявил, что США готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против "двух крупнейших" банков РФ
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Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины - Песков - ТАСС
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российские войска прибывают на территории, контролируемые ДНР и ЛНР, но не выходят за из пределы - Пентагон
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Блинкен в телефонном разговоре с Боррелем заявил о готовности США вместе с ЕС ввести новые мощные санкции против России - Госдеп - ТАСС
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p.s.
Радио бизнес ФМ
Войска РФ еще не введены, но могут зайти.
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Где ложь где правда сейчас не разобрать.
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Где ложь где правда сейчас не разобрать.
Полчаса назад:
U.S. Secretary of state Blinken believes Russia will invade Ukraine before the night is over - NBC news
Напомнило:
Проститутки Норильска получают до двух тысяч долларов за ночь. К сожалению, эта ночь — полярная.
Не то чтобы прогноз, а чисто проекция из прошлого: обесценение нац.валюты в прошлый раз после пробоя до края составило +133% к USDRUB, и если предположить что сила воздействия на рынки будет такая же (если случится то-чего-нельзя-называть) тогда следующий диапазон можно оценить почти ровно под 200 в пике паники и где-то 140 на откате...
Можно еще было бы попытаться сделать оценку-проекцию падения TMC (капитализации) если такой подход в принципе допустим, но интересно что сейчас P/E ratio для РФ упало до 4, соответственно при текущем уровне earnings получается казалось бы неплохие потенциальные 25% годовых (1/EPS) однако как мы понимаем это будет заблуждением, так как в случае продолжения эскалации earnings скорее всего значительно упадут, что подтверждается историей вопроса сами-знаете-в-каком-году когда случилось то-что-нельзя-называть и когда P/E коснулся уровня 4, то быстро то очень быстро отскочил по очевидной причине (знаменатель упал и дробь выросла) и чисто технически или даже лучше сказать рассуждая на основе аналогий, мы могли бы ожидать тоже резкого отcкока P/E (сценарий эскалации) или взлетного роста цен акций (сценарий де-эскалации).
Более длинная история (чуть по другой методике расчёта)
На мосбирже с утра акции которые допущены к утренним торгам на планку легли. Мосбиржа торги приостановила. Когда продолжит не известно.
...
Тут на одном сайте народ пишет, что о решении принятом на заседании совбеза 21 февраля нужные люди знали задолго до официального показа основной массе населения. Вычислили это путем анализа времени на часах Шойгу. По часам он выступал днем, а народу показали заседание только вечером причем сказали, что трансляция идет в прямом эфире. Так что кто знал вышел из акций заранее.