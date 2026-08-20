АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 269
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Мои мысли по SIE-Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.( Вчера цена вышла импульсом с накопления , сегодня цена дала коррекцию к зоне накопления, возможен дальнейший рост.) Кто за, кто против , почему?
Мои мысли по SIE-Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.( Вчера цена вышла импульсом с накопления , сегодня цена дала коррекцию к зоне накопления, возможен дальнейший рост.) Кто за, кто против , почему?
Электроника в европе возможно скоро будет испытывать проблемы. https://ria.ru/20230729/chipy-1886950901.html
Да и акции иностранных компаний сейчас сильно рисковый актив для россиян. Хотя, вы же CFD торгуете, если чисто спекулятивно то 50 на 50 :)
Потом напишите результат.
А вследующем за следующим до 500
В районе 500 стоит ТП , хотя с огромной долей вероятности будет подвинут до 1000 , и до следуюзщего кризиса большие дивиденды от котлеты образца 24.02.2022 будут неплохо снабжать.
На полу медвежья шкура , камин , кресло качалка, окна в пол с видом на озеро, теплый плед из белой овечей шкуры, хенеси, стейк из мраморной говядины.
На столе статуэтка , зеленый логитип сбера в виде быка и поверженного медведя.
А вследующем за следующим до 500
В районе 500 стоит ТП , хотя с огромной долей вероятности будет подвинут до 1000 , и до следуюзщего кризиса большие дивиденды от котлеты образца 24.02.2022 будут неплохо снабжать.
На полу медвежья шкура , камин , кресло качалка, окна в пол с видом на озеро, теплый плед из белой овечей шкуры, хенеси, стейк из мраморной говядины.
На столе статуэтка , зеленый логитип сбера в виде быка и поверженного медведя.
Лирика.... :-)
Лирика.... :-)
С утра медведи резвятся , шипят стейки из молодых бычков.
СУРГУТНЕФТЕГАЗ прибыл к зоне фиксации , поговаривают что нужно порой избавляться от позиций.
Разумеется в моменты когда они в хорошем плюсе и покупать автомобили, яхты , недвижимость ну или просто тратить на жизнь.
Есть правда желание отодвинуть ТП , ибо покупать 4-й автомобиль , 3-ю яхту или 7-ю недвижимость - это уже клиптомания.
На самом деле просто акция уже изрядно надоела.