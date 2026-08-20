АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 269

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Мои мысли по SIE-Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.( Вчера цена вышла импульсом с накопления , сегодня цена дала коррекцию  к зоне накопления,  возможен дальнейший рост.) Кто за, кто против , почему?


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по SIE-Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.( Вчера цена вышла импульсом с накопления , сегодня цена дала коррекцию  к зоне накопления,  возможен дальнейший рост.) Кто за, кто против , почему?


Электроника в европе возможно скоро будет испытывать проблемы. https://ria.ru/20230729/chipy-1886950901.html

Да и акции иностранных компаний сейчас сильно рисковый актив для россиян. Хотя, вы же CFD торгуете, если чисто спекулятивно то 50 на 50 :)

Потом напишите результат.

Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем
  • голосов: 96
  • 2023.07.29
  • Наталья Дембинская
  • ria.ru
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В "войну чипов" между Вашингтоном и Пекином опрометчиво вмешалась Европа. Закончилось все тем, что Китай запретил экспорт редкоземельных металлов, ключевых для микросхем. ЕС требует наладить собственное производство. Но металлурги разводят руками: нужны огромные инвестиции, господдержка и...
 
Смотрел выступления типа гур разных.
На ю тубе на одной из конференций и их сборищь - не пишу - чтобы не было рекламы... ;-) кому интересно наберите конференция 32 на ю тубе.

Короче, сбер и втб - вверха дальше ждут....
Типа сбер вообще может в этом или в след году - может и после отката на 350 улетит.
 
Приятный понедельник - продолжается рост фондового РФ
 
Roman Shiredchenko #:
Смотрел выступления типа гур разных.
На ю тубе на одной из конференций и их сборищь - не пишу - чтобы не было рекламы... ;-) кому интересно наберите конференция 32 на ю тубе.

Короче, сбер и втб - вверха дальше ждут....
Типа сбер вообще может в этом или в след году - может и после отката на 350 улетит.

А вследующем за следующим до 500 

В районе 500 стоит ТП , хотя с огромной долей вероятности будет подвинут до 1000 , и до следуюзщего кризиса  большие дивиденды от котлеты образца 24.02.2022 будут неплохо  снабжать.

На полу медвежья шкура , камин , кресло качалка, окна в пол с видом на озеро, теплый плед из белой овечей шкуры, хенеси, стейк из мраморной говядины.

На столе статуэтка , зеленый логитип сбера в виде быка и поверженного медведя.

 
Yuriy Zaytsev #:

А вследующем за следующим до 500 

В районе 500 стоит ТП , хотя с огромной долей вероятности будет подвинут до 1000 , и до следуюзщего кризиса  большие дивиденды от котлеты образца 24.02.2022 будут неплохо  снабжать.

На полу медвежья шкура , камин , кресло качалка, окна в пол с видом на озеро, теплый плед из белой овечей шкуры, хенеси, стейк из мраморной говядины.

На столе статуэтка , зеленый логитип сбера в виде быка и поверженного медведя.

Лирика.... :-)

 
С сегодняшнего дня расчеты на МОЕХ в режиме Т1
 
Roman Shiredchenko #:

Лирика.... :-)

Да, но тейк передвину :)))
 

С утра медведи резвятся , шипят стейки из молодых бычков.

 

СУРГУТНЕФТЕГАЗ   прибыл к зоне фиксации , поговаривают что нужно порой избавляться от  позиций.

Разумеется в моменты когда они в хорошем плюсе и покупать автомобили,  яхты , недвижимость  ну или просто тратить на жизнь.

Есть правда желание отодвинуть ТП , ибо покупать 4-й автомобиль , 3-ю яхту или 7-ю недвижимость - это уже клиптомания.

На самом деле просто акция уже изрядно надоела.


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