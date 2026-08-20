АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 278

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Старт дня. Обвал в акциях третьего эшелона

но не только они

 
lynxntech #:

в чем причина?

у меня все от 1-2%

Имеется ввиду портфель просел на 1%-2% ?

возможно бумаги в портфеле из тех которые не рушились

опять же смотря  какая пропорция.

 

С утра RTS слегка вверх

 

лебедищщще ;))))

 

еще один прикольчик


 
Это где такое? В финаме нет.
 
Dmitriy Skub #:
Это где такое? В финаме нет.

график на сайте мосбиржи

такой был,

счас норм

Основные параметры срочного контракта — Московская Биржа | Рынки (moex.com)

Московская Биржа - Основные параметры срочного контракта
Московская Биржа - Основные параметры срочного контракта
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 

ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных компаний России по версии Forbes

ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России
ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России
  • голосов: 96
  • 2023.11.21
  • Россия
  • ria.ru
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ВТБ занял первую строчку в списке самых убыточных российских компаний, составленном американским журналом Forbes по итогам прошлого года."Мы решили посмотреть на компании с противоположным финансовым результатом, то есть с самыми большими убытками, и сделали список из десяти таких компаний", — пишет издание.Самый...
 

Пронгоз

оччень короткий

Какое самое важное условие следует учитывать при открытии сделки? - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5 - Страница 90

Какое самое важное условие следует учитывать при открытии сделки?
Какое самое важное условие следует учитывать при открытии сделки?
  • 2023.11.18
  • www.mql5.com
Направление и сила тренда, Уровень поддержки и сопротивления, Экономические и политические факторы, которые могут повлиять на финансовый инструмент...
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