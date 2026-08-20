АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 278
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Старт дня. Обвал в акциях третьего эшелона
но не только они
в чем причина?
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АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год
Yuriy Zaytsev, 2023.11.14 12:46
Старт дня. Обвал в акциях третьего эшелона
но не только они
в чем причина?
Имеется ввиду портфель просел на 1%-2% ?
возможно бумаги в портфеле из тех которые не рушились
опять же смотря какая пропорция.
С утра RTS слегка вверх
лебедищщще ;))))
еще один прикольчик
Это где такое? В финаме нет.
график на сайте мосбиржи
такой был,
счас норм
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оччень короткий
Какое самое важное условие следует учитывать при открытии сделки? - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5 - Страница 90