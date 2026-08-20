АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 113

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Приколы "нашего городка" :)

 

 
prostotrader #:

Приколы "нашего городка" :)

 

Комиссии

Покупка 13%
Продажа , где то 0.1%
 
Мои боты вчера-сегодня в Si от лонга хорошо сработали, а сейчас вдруг в шорт встали.
 
JRandomTrader #:
Мои боты вчера-сегодня в Si от лонга хорошо сработали, а сейчас вдруг в шорт встали.

Прикольно, а они не сообщили причину :) ? 

у меня давно возникло ощущение что они у вас живут какой то самостоятельной жизнью, особо не обращая внимание ни на кого и ни на что.

p.s.

ну это , я по доброму :) 

 
Yuriy Zaytsev #:

Прикольно, а они не сообщили причину :) ? 

p.s.

ну это , я по доброму :) 

Да я вижу ту причину, всё правильно, по заложенной в них логике. Хотя, конечно, очень стрёмно. Но стоп у них сейчас очень широкий, могут и пересидеть. А если и отстопятся - думаю, потеряют меньше, чем вчера-сегодня заработали. Впрочем, это разные роботы. Вчера-сегодня - условно-контртрендовые сработали. А сейчас - трендовые.

 

SP500 похоже что тут только начало веселого спуска.

 

Пацаны, прошу сообщить данные или где посмотреть, требования ГО и иного обеспечения - мск биржа уже прячет.... и ранее уже так у них, все скрыто...

https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Eu-3.22&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit

интересует по обеспечению данные где посмотреть


в частности по  этому символу- КАКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ЕГО ВОЗМОЖНО....

И где вообще можно посмотреть данные по размеру ГО на фьючи - их нет в открытом доступе на мск бирже.

Или может уже пора писать индикатор - символ инфо - есть - но рынок уже закрыт....

Короче, они прячут нужные исходные данные  - нужно решение техническое брать их без них - в коде - у себя в торговом терминале.





ПС суммы маленькие - вопрос в другом данные их получение уже давно их надо знать. Они их прячут.

По  валютам сейчас какие требования - у мск бирже - я не пишу о брокере БКС. У них.

ГДЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?

ВОЗМОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА мск  бирже.

 
Roman Shiredchenko #:

Пацаны,

Я думаю вам в детский сад, в старшую группу. Возможно вас поймут в первом классе начальной школы…
 
Yuriy Zaytsev #:

SP500 похоже что тут только начало веселого спуска.

Вот если после свечи с такой длинной ногой следующая - падающая и практически вся ниже клозы - надежд на рост немного.

 

Торгов на фондовом рынке Мосбиржи 11 марта не будет

Такое решение принял ЦБ. На валютном и денежном рынках торги тем временем откроются, как обычно, — в 10:00 мск.

«На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы на SPDR S&P 500 ETF Trust», — говорится в сообщении торговой площадки.

О режиме работы Мосбиржи на 14 марта будет объявлено дополнительно.

Источник: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10032022_205219SUP_MEAS10032022_205521.htm, https://www.moex.com/n44982/?nt=106

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