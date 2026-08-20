АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 113
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Приколы "нашего городка" :)
Приколы "нашего городка" :)
Мои боты вчера-сегодня в Si от лонга хорошо сработали, а сейчас вдруг в шорт встали.
Прикольно, а они не сообщили причину :) ?
у меня давно возникло ощущение что они у вас живут какой то самостоятельной жизнью, особо не обращая внимание ни на кого и ни на что.
p.s.
ну это , я по доброму :)
Прикольно, а они не сообщили причину :) ?
p.s.
ну это , я по доброму :)
Да я вижу ту причину, всё правильно, по заложенной в них логике. Хотя, конечно, очень стрёмно. Но стоп у них сейчас очень широкий, могут и пересидеть. А если и отстопятся - думаю, потеряют меньше, чем вчера-сегодня заработали. Впрочем, это разные роботы. Вчера-сегодня - условно-контртрендовые сработали. А сейчас - трендовые.
SP500 похоже что тут только начало веселого спуска.
Пацаны, прошу сообщить данные или где посмотреть, требования ГО и иного обеспечения - мск биржа уже прячет.... и ранее уже так у них, все скрыто...
https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Eu-3.22&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
интересует по обеспечению данные где посмотреть
в частности по этому символу- КАКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ЕГО ВОЗМОЖНО....
И где вообще можно посмотреть данные по размеру ГО на фьючи - их нет в открытом доступе на мск бирже.
Или может уже пора писать индикатор - символ инфо - есть - но рынок уже закрыт....
Короче, они прячут нужные исходные данные - нужно решение техническое брать их без них - в коде - у себя в торговом терминале.
ПС суммы маленькие - вопрос в другом данные их получение уже давно их надо знать. Они их прячут.
По валютам сейчас какие требования - у мск бирже - я не пишу о брокере БКС. У них.
ГДЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?
ВОЗМОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА мск бирже.
Пацаны,
SP500 похоже что тут только начало веселого спуска.
Вот если после свечи с такой длинной ногой следующая - падающая и практически вся ниже клозы - надежд на рост немного.
Торгов на фондовом рынке Мосбиржи 11 марта не будет
Такое решение принял ЦБ. На валютном и денежном рынках торги тем временем откроются, как обычно, — в 10:00 мск.
«На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы на SPDR S&P 500 ETF Trust», — говорится в сообщении торговой площадки.
О режиме работы Мосбиржи на 14 марта будет объявлено дополнительно.
Источник: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10032022_205219SUP_MEAS10032022_205521.htm, https://www.moex.com/n44982/?nt=106