АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 237

Новый комментарий
 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по индексу ES-S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.




Дилнговый центр или брокера напишите плз. Можно в личку. Тож хочу  ES    поторговать....
 

Минфин предложил отдать всем Россиянам их пенсионные накопления, что бы они могли инвестировать их самостоятельно.

https://www.rbc.ru/finances/08/09/2022/631947d99a79476943783f5e

Власти предложили передать пенсионные накопления в собственность россиян
Власти предложили передать пенсионные накопления в собственность россиян
  • 2022.09.08
  • Виктория Тютина
  • www.rbc.ru
Минфин России предлагает провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан. Такое предложение вошло в презентацию министерства и ЦБ, передают «Ведомости». Инициатива предусматривает предоставление гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору. Источник издания, который...
 
Vitalii Ananev #:

Минфин предложил отдать всем Россиянам их пенсионные накопления, что бы они могли инвестировать их самостоятельно.

https://www.rbc.ru/finances/08/09/2022/631947d99a79476943783f5e

Пример как развить бурную деятельность ничего не меняя, по сути.
 
Dmitriy Skub #:
Пример как развить бурную деятельность ничего не меняя, по сути.

Не знаю чем все это закончится. НПФ скорее всего не захотят расставаться с этими деньгами. 

Вот тут еще новость про фонду.

https://tass.ru/ekonomika/15694485

 

Сделка по легендарной бумаге GME-GameStop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров


 

В США подтвердили установление лимита цен на российскую нефть в декабре     

 Декабрьский фьючер  БАЙ 

   

    или   СЕЛЛ ?

   

«Рынок просто лихорадит!»: нефть уже ниже $90 – что дальше?






Новости сырьевых рынков — Investing.com
Новости сырьевых рынков — Investing.com
  • ru.investing.com
Тут вы найдете последние важнейшие инвестиционные новости и новости сырьевых рынков.
 

Рынок акций РФ начал новую неделю снижением

9 минут назад (12.09.2022 10:22)

 


Рынок акций РФ начал новую неделю снижением От IFX
Рынок акций РФ начал новую неделю снижением От IFX
  • ru.investing.com
Рынок акций РФ начал новую неделю снижением
 

В США сократилось число нефтегазовых буровых установок

 

В США сократилось число нефтегазовых буровых установок
В США сократилось число нефтегазовых буровых установок
  • голосов: 96
  • 2022.09.12
  • Россия
  • 1prime.ru
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе упало к минимуму с конца июля. Снижение наблюдается, даже несмотря на сравнительно высокие цены на энергоносители. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых...
 

Цена газа в Европе рухнула ниже 2 000 долларов за тысячу куб. м


 
Цена газа в Европе рухнула ниже 2 000 долларов за тысячу куб. м
  • 2022.09.12
  • business-magazine.online
Во время сегодняшних торгов стоимость энергоресурса в Европе рухнула ниже 2 000 долларов за тысячу куб. м. Такой показатель был впервые зафиксирован с конца июля текущего года, проинформировала лондонская биржа ICE.  В опубликованном материале отмечается, что общий спад цены газа с начала сегодняшнего дня составил больше 9%. Уменьшение...
 
Yuriy Zaytsev #:

Цена газа в Европе рухнула ниже 2 000 долларов за тысячу куб. м


 

Я так думаю, что хранилища забили под завязку больше класть не куда спрос упал следом и цена. По мере опустошения хранилищ спрос будет расти.

1...230231232233234235236237238239240241242243244...294
Новый комментарий