АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 237
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Сделка по индексу ES-S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.
Минфин предложил отдать всем Россиянам их пенсионные накопления, что бы они могли инвестировать их самостоятельно.
https://www.rbc.ru/finances/08/09/2022/631947d99a79476943783f5e
Минфин предложил отдать всем Россиянам их пенсионные накопления, что бы они могли инвестировать их самостоятельно.
https://www.rbc.ru/finances/08/09/2022/631947d99a79476943783f5e
Пример как развить бурную деятельность ничего не меняя, по сути.
Не знаю чем все это закончится. НПФ скорее всего не захотят расставаться с этими деньгами.
Вот тут еще новость про фонду.
https://tass.ru/ekonomika/15694485
Сделка по легендарной бумаге GME-GameStop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров
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9 минут назад (12.09.2022 10:22)
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Цена газа в Европе рухнула ниже 2 000 долларов за тысячу куб. м
Цена газа в Европе рухнула ниже 2 000 долларов за тысячу куб. м
Я так думаю, что хранилища забили под завязку больше класть не куда спрос упал следом и цена. По мере опустошения хранилищ спрос будет расти.