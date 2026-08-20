АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 156
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Соединение скорее всего есть, что-то с ключами не так
Я думал, что что ключ сервера не Open
а есть возможносnь как в отрывашке - ,без ключей - только логин и пароль ?
а есть возможносnь как в отрывашке - ,без ключей - только логин и пароль ?
Как в открывашке без ключей? Называется сертификат, но суть такая-же.
Как в открывашке без ключей? Называется сертификат, но суть такая-же.
там есть вариант пароль и логин
ну как бы да, сертификат
По евробондам в рублях заплатили.
https://ria.ru/20220406/minfin-1782050552.html
там есть вариант пароль и логин
ну как бы да, сертификат
Ну не знаю, когда я первый раз входил по временному паролю, сразу было предложено ввести пароль сертификата. Может если этот пароль оставить пустым, то и будет заходить по логину и паролю, но посмотри в папке \config\certificates\ там должен быть файл сертификата.
USD EUR продолжают идти к нижней границе коридора.
Понятно что 12% комиссии достаточно сильно сдерживают рост.
Но правила есть правила.
На самом деле как только отменят комиссию мы получим резкий рост.
Возможно это произойдет не скоро.
Кто-нибудь торговал в Веб-Квик?
в отрывашке - только отложками
и это не веб квик похоже
Только перевели иностранные акции из ВТБ в Альфу так тут же новая новость.
https://www.rbc.ru/finances/06/04/2022/624da5629a79475d6b7494c7
Только перевели иностранные акции из ВТБ в Альфу так тут же новая новость.
https://www.rbc.ru/finances/06/04/2022/624da5629a79475d6b7494c7
Увы в связи с событиями пришлось выйти из акций USA на 120-110 пришлось слить USD
Лучше уйти от рисков, судя по тенденциям , выход на USA рынок будет рано или поздно перекрыт.