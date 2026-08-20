АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 156

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prostotrader #:

Соединение скорее всего есть, что-то с ключами не так

Я думал, что что ключ сервера не Open


а есть возможносnь как в отрывашке  - ,без ключей - только логин и пароль ?

 
Yuriy Zaytsev #:

а есть возможносnь как в отрывашке  - ,без ключей - только логин и пароль ?

Как в открывашке без ключей? Называется сертификат, но суть такая-же.


 
Alexey Viktorov #:

Как в открывашке без ключей? Называется сертификат, но суть такая-же.


там есть вариант пароль и логин

ну как бы да, сертификат

 

По евробондам в рублях заплатили.

https://ria.ru/20220406/minfin-1782050552.html

Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях
  • голосов: 96
  • 2022.04.06
  • Влада Копылова
  • ria.ru
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минфин России сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Причем конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным...
 
Yuriy Zaytsev #:

там есть вариант пароль и логин

ну как бы да, сертификат

Ну не знаю, когда я первый раз входил по временному паролю, сразу было предложено ввести пароль сертификата. Может если этот пароль оставить пустым, то и будет заходить по логину и паролю, но посмотри в папке \config\certificates\ там должен быть файл сертификата.

 

USD EUR продолжают идти  к нижней границе коридора.

Понятно что 12% комиссии достаточно сильно сдерживают рост.

Но правила есть правила.

На самом деле как только  отменят комиссию мы получим резкий рост.

Возможно это произойдет не скоро.

 
Кто-нибудь торговал в Веб-Квик?
 
prostotrader #:
Кто-нибудь торговал в Веб-Квик?

в отрывашке - только отложками

и это не веб квик  похоже

 

Только перевели иностранные акции из ВТБ в Альфу так тут же новая новость.

https://www.rbc.ru/finances/06/04/2022/624da5629a79475d6b7494c7

США введут блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
США введут блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
  • 2022.04.06
  • Евгений Калюков
  • www.rbc.ru
Санкции предусматривают заморозку активов банков и запрет для американских компаний вести с ними бизнес. Сбербанк заявил, что новые ограничения не окажут существенного влияния на его работу Власти США введут полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. В сообщении на сайте Белого дома отмечается, что санкции предусматривают...
 
Vitalii Ananev #:

Только перевели иностранные акции из ВТБ в Альфу так тут же новая новость.

https://www.rbc.ru/finances/06/04/2022/624da5629a79475d6b7494c7

Увы в связи с событиями пришлось выйти из акций USA  на 120-110 пришлось слить USD

Лучше уйти от рисков, судя по тенденциям , выход на USA рынок будет рано или поздно перекрыт.

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