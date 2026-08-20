АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 44
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самое главное - вкладывать в свои компании, они так могут расти и падать, но вот экономика.на сайте MQ тоже читай новости. но не забывайте где нужно вкладывать.
я вообще о том
- что в терминале сделали удобный сервис , пользоваться им или нет личное дело каждого.
- понятно что можно пользуясь GOOGE в инете на каких то сайтах искать кто MSFT или SBER инсайдер и какие у них доли и по какой цене они продали или купили.
но гораздо удобнее не лазить разрозненно по всему интернету а получить в одном месте
Все инсайдерские сделки аффилированных лиц любой компании, это публичная информация.
И в каких-то официальных источниках она публикуется в свободном доступе.
Таково законодательство, что все причастные лица компании обязаны раскрывать информацию по сделкам со своими бумагами.
Всё просто, это официальная свободная инфа, источник которой надо искать.
Но то, что тинёк добавил эту информацию в свой терминал, это конечно плюс ему.
Все инсайдерские сделки аффилированных лиц любой компании, это публичная информация.
И в каких-то официальных источниках она публикуется в свободном доступе.
Таково законодательство, что все причастные лица компании обязаны раскрывать информацию по сделкам со своими бумагами.
Всё просто, это официальная свободная инфа, источник которой надо искать.
Но то, что тинёк добавил эту информацию в свой терминал, это конечно плюс ему.
+++ именно это имелось ввиду
+++ именно это имелось ввиду
Да, я понял тебя.
Просто чтоб другие не думали, что это скрытый инсайд.
Все инсайдерские сделки аффилированных лиц любой компании, это публичная информация.
И в каких-то официальных источниках она публикуется в свободном доступе.
Таково законодательство, что все причастные лица компании обязаны раскрывать информацию по сделкам со своими бумагами.
Всё просто, это официальная свободная инфа, источник которой надо искать.
Но то, что тинёк добавил эту информацию в свой терминал, это конечно плюс ему.
прекратите заниматься инсайдерскими и прочими. только смешите. у вас алгоритмы есть.
философ, не ваше точно.
прекратите заниматься инсайдерскими и прочими. только смешите. у вас алгоритмы есть.
философ, не ваше точно.
Иди посмейся на отражение в зеркале.
Юр, не обращай на него внимание, тролли и клоуны повсюду.
Иди посмейся на отражение в зеркале.
Юр, не обращай на него внимание, тролли и клоуны повсюду.
Роман, ты еще недавно цикл, то не смог преодолеть.,
выхожу.
Решил сегодня немного поработать внутри дня, акции FB сегодня были самыми обсуждаемыми на форумах, по акции C 08.02.2022 был самый большой Imbalances 1 456 282 Buy volume
...
выхожу.
все мнения интересны , даже те с которыми можно не соглашаться.
все мнения интересны , даже те с которыми можно не соглашаться.
убежал тут уже один гений заучка, который знал некоторых с засекреченных объектов и он себя сам не может называть,
это примерные фразы его,
самообан.
запускал 8 лет трактор.
каждый раз с расчетом на - все сделки профит и умножаются
стоит ли говорить на которой из них он облажался каждый раз