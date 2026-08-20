АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 159

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JRandomTrader #:

Как я понимаю, у других считается подписанным электронной подписью.

Ну так я тоже не чернилами подписываю. Используется простая электронная подпись. Просто делается это раз в месяц.

 
Vitalii Ananev #:

Жесть какая то. Может сбой в программном обеспечении и стоит в ЦБ еще написать об этом. Должна хотя бы сохранится информация о списания с банковского счета для пополнения брокерского счета, не наличкой же она его пополняла. 

Да, спасибо, поищем переводы - с карты пополняла. А в ЦБ куда писать?

 
Artyom Trishkin #:

Она заказала полную выписку по счёту. Там нет ничего - пусто. Нет сделок никаких. Нет пополнений. Ничего. В личном кабинете. Когда написала претензию, они ей ответ послали на несуществующую почту. При этом, брокер одного их крупнейших наших банков.

Акции не хранятся у брокера, они в депозитарии.

Узнайте какой у Вас депозитарий, и пусть сделают отчет из депозитария.

Добавлено

А лучше сразу, пока не поздно, обратиться к правоохранительные органы.

Добавлено

И сделайте выписку по счету с которого она переводила деньги на брокерский счет на бумажном носителе.

 
Vitalii Ananev #:

Ну так я тоже не чернилами подписываю. Используется простая электронная подпись. Просто делается это раз в месяц.

А вот я когда-то пачку бумаги у них чернилами подписывал, раз в месяц.

 
Artyom Trishkin #:

Да, спасибо, поищем переводы - с карты пополняла. А в ЦБ куда писать?

Точно не могу сказать не разу не обращался, но у них есть интернет приемная https://cbr.ru/reception/

 
JRandomTrader #:

А вот я когда-то пачку бумаги у них чернилами подписывал, раз в месяц.

:) Эта опция у них и сейчас сохранилась если нет возможности подписать с помощью простой ЭЦП.

 
У кого открывашка? Мобильное приложение "инвестиции открытие брокер" работает?

 
prostotrader #:

Акции не хранятся у брокера, они в депозитарии.

Узнайте какой у Вас депозитарий, и пусть сделают отчет из депозитария.

Добавлено

А лучше сразу, пока не поздно, обратиться к правоохранительные органы.

Добавлено

И сделайте выписку по счету с которого она переводила деньги на брокерский счет на бумажном носителе.

Спасибо

 
Vitalii Ananev #:

Точно не могу сказать не разу не обращался, но у них есть интернет приемная https://cbr.ru/reception/

Спасибо
 
Artyom Trishkin #:

Спасибо

Вот такой отчет должен быть из депозитария


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