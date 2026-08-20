АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 159
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Как я понимаю, у других считается подписанным электронной подписью.
Ну так я тоже не чернилами подписываю. Используется простая электронная подпись. Просто делается это раз в месяц.
Жесть какая то. Может сбой в программном обеспечении и стоит в ЦБ еще написать об этом. Должна хотя бы сохранится информация о списания с банковского счета для пополнения брокерского счета, не наличкой же она его пополняла.
Да, спасибо, поищем переводы - с карты пополняла. А в ЦБ куда писать?
Она заказала полную выписку по счёту. Там нет ничего - пусто. Нет сделок никаких. Нет пополнений. Ничего. В личном кабинете. Когда написала претензию, они ей ответ послали на несуществующую почту. При этом, брокер одного их крупнейших наших банков.
Акции не хранятся у брокера, они в депозитарии.
Узнайте какой у Вас депозитарий, и пусть сделают отчет из депозитария.
Добавлено
А лучше сразу, пока не поздно, обратиться к правоохранительные органы.
Добавлено
И сделайте выписку по счету с которого она переводила деньги на брокерский счет на бумажном носителе.
Ну так я тоже не чернилами подписываю. Используется простая электронная подпись. Просто делается это раз в месяц.
А вот я когда-то пачку бумаги у них чернилами подписывал, раз в месяц.
Да, спасибо, поищем переводы - с карты пополняла. А в ЦБ куда писать?
Точно не могу сказать не разу не обращался, но у них есть интернет приемная https://cbr.ru/reception/
А вот я когда-то пачку бумаги у них чернилами подписывал, раз в месяц.
:) Эта опция у них и сейчас сохранилась если нет возможности подписать с помощью простой ЭЦП.
Акции не хранятся у брокера, они в депозитарии.
Узнайте какой у Вас депозитарий, и пусть сделают отчет из депозитария.
Добавлено
А лучше сразу, пока не поздно, обратиться к правоохранительные органы.
Добавлено
И сделайте выписку по счету с которого она переводила деньги на брокерский счет на бумажном носителе.
Спасибо
Точно не могу сказать не разу не обращался, но у них есть интернет приемная https://cbr.ru/reception/
Спасибо
Вот такой отчет должен быть из депозитария