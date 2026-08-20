АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 70
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Конечно вниз , и сильно .. Макрон пытался но не смог.
Я думаю, и что-то мне подсказывает, что всё это зиждется на условии, что будет так всеми ожидаемый военный конфликт. А его не будет.
И те же угрозы санкций против крупных банков, которыми рынок так напугали - они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.
Соответственно, долго в таком состоянии рынок не продержать.
Ладно, будем посмотреть...
И, это... какое дно?
2020.03.02 - там есть отправная точка. В 2022 ничего ещё нету
Или ты вот это имеешь в виду?
Ну значит, по 220 прикупить нужно будет
Я думаю, и что-то мне подсказывает, что всё это зиждется на условии, что будет так всеми ожидаемый военный конфликт. А его не будет.
И те же угрозы санкций против крупных банков, которыми рынок так напугали - они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.
И сразу вспоминается: "- Но ведь землетрясения не было! - А жертвы есть!".
Это к тому, что выдуманная реальность вполне себе влияет на настоящую.
Но если/когда ситуация разрядится, тем или иным способом, пойдём вверх. Если только на Фединой ставке не повалимся глобально - тогда вниз надолго, а ля 2008 или даже 1929.
И сразу вспоминается: "- Но ведь землетрясения не было! - А жертвы есть!".
Это к тому, что выдуманная реальность вполне себе влияет на настоящую.
Но если/когда ситуация разрядится, тем или иным способом, пойдём вверх. Если только на Фединой ставке не повалимся глобально - тогда вниз надолго, а ля 2008 или даже 1929.
Ну так, для того её и выдумывают - чтобы рынками двигать куда нужно.
Я думаю, и что-то мне подсказывает, что всё это зиждется на условии, что будет так всеми ожидаемый военный конфликт. А его не будет.
И те же угрозы санкций против крупных банков, которыми рынок так напугали - они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.
Соответственно, долго в таком состоянии рынок не продержать.
Ладно, будем посмотреть...
И, это... какое дно?
2020.03.02 - там есть отправная точка. В 2022 ничего ещё нету
Или ты вот это имеешь в виду?
Ну значит, по 220 прикупить нужно будет
[...] они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.
Всё-таки есть разница между выдуманными и вероятно-ожидаемыми.
Прокси-конфликт уже есть, это факт, беженцы есть, тоже факт.
Сейчас рынок оценивает возможность усугубления.
Самое главное сейчас не пытаться продавать никакие опционы 😊
>>> закупайся на всю котлету и будь что будет.
Патриоты покупали с утра RTS ? :)
https://www.youtube.com/watch?v=OGsHshpYkiU
Я стебался, вообще то, по полной!
Ты ж благословлял всех дедушек и бабушек США за то, что они опускали котировки, и кричал, что будешь покупать все!
— Может сегодня пойти к ней и почистить ковёр?
— Тебе не кажется, что это уже перебор?
— ДА! Ради Бога, мне что надо показывать табличку «Сарказм» каждый раз, когда я открываю рот?
— У тебя есть табличка «Сарказм»?
(С) сериал "Теория Большго взрыва"
:) ну если это было с чувством юмора , тогда ценю.
Конечно буду покупать :)
Если вы читали весьма поучительный рассказ Ильфа и Петрова , "Золотой теленок", то может помните что сказал Паниковский ?
Он говорил что купит, но продаст дороже , инвертируем мысль и получится , что сначала продадим дорого а потом купим дешево.
Он плохо кончил....
Если вы читали весьма поучительный рассказ Ильфа и Петрова , "Золотой теленок", то может помните что сказал Паниковский ?
Боюсь, из этой книги сейчас наиболее актуальна история про Воронью слободку, которая не могла не сгореть.
Это уже паника - RTS прошил дно.
Шорт - прекрасен и быстр , боевые медведи нажавшие двумя лапам на sell красавцы.
Стейки из молодых бычков и похоже уже даже из старых быков уже шипят на мангале.