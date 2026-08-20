АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 70

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Yuriy Zaytsev #:
Конечно вниз , и сильно ..  Макрон пытался но не смог.
  Думаю что это и истерия в том числе  , ибо кроме слабых потуг Макрона за выходные не было ни одного положительного сигнала наверх.
Идём 
Прогибать вниз  дно 2022, не факт что сегодня , но на неделе с большой вероятностью ляжем на новый грунт 

Я думаю, и что-то мне подсказывает, что всё это зиждется на условии, что будет так всеми ожидаемый военный конфликт. А его не будет.

И те же угрозы санкций против крупных банков, которыми рынок так напугали - они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.

Соответственно, долго в таком состоянии рынок не продержать.

Ладно, будем посмотреть...

И, это... какое дно?

2020.03.02 - там есть отправная точка. В 2022 ничего ещё нету

Или ты вот это имеешь в виду?


Ну значит, по 220 прикупить нужно будет

 
Artyom Trishkin #:

Я думаю, и что-то мне подсказывает, что всё это зиждется на условии, что будет так всеми ожидаемый военный конфликт. А его не будет.

И те же угрозы санкций против крупных банков, которыми рынок так напугали - они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.

И сразу вспоминается: "- Но ведь землетрясения не было! - А жертвы есть!".

Это к тому, что выдуманная реальность вполне себе влияет на настоящую.

Но если/когда ситуация разрядится, тем или иным способом, пойдём вверх. Если только на Фединой ставке не повалимся глобально - тогда вниз надолго, а ля 2008 или даже 1929.

 
JRandomTrader #:

И сразу вспоминается: "- Но ведь землетрясения не было! - А жертвы есть!".

Это к тому, что выдуманная реальность вполне себе влияет на настоящую.

Но если/когда ситуация разрядится, тем или иным способом, пойдём вверх. Если только на Фединой ставке не повалимся глобально - тогда вниз надолго, а ля 2008 или даже 1929.

Ну так, для того её и выдумывают - чтобы рынками двигать куда нужно.

 
Artyom Trishkin #:

Я думаю, и что-то мне подсказывает, что всё это зиждется на условии, что будет так всеми ожидаемый военный конфликт. А его не будет.

И те же угрозы санкций против крупных банков, которыми рынок так напугали - они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.

Соответственно, долго в таком состоянии рынок не продержать.

Ладно, будем посмотреть...

И, это... какое дно?

2020.03.02 - там есть отправная точка. В 2022 ничего ещё нету

Или ты вот это имеешь в виду?


Ну значит, по 220 прикупить нужно будет


Я имел ввиду ,сильна вероятность по RTS пробития лова 2022 января  ,который образован  был на недавних событиях. 
    

 
Artyom Trishkin #:

[...] они ведь тоже держатся на выдуманных событиях, которых не будет.

Всё-таки есть разница между выдуманными и вероятно-ожидаемыми.

Прокси-конфликт уже есть, это факт, беженцы есть, тоже факт.

Сейчас рынок оценивает возможность усугубления.

Самое главное сейчас не пытаться продавать никакие опционы 😊

 
Yuriy Zaytsev #:

>>> закупайся на всю котлету и будь что будет.

Патриоты покупали с утра  RTS ?  :)    

https://www.youtube.com/watch?v=OGsHshpYkiU

Я стебался, вообще то, по полной!

Ты ж благословлял всех дедушек и бабушек США за то, что они опускали котировки, и кричал, что будешь покупать все!

 

— Может сегодня пойти к ней и почистить ковёр?
— Тебе не кажется, что это уже перебор?
— ДА! Ради Бога, мне что надо показывать табличку «Сарказм» каждый раз, когда я открываю рот?
— У тебя есть табличка «Сарказм»?

(С) сериал "Теория Большго взрыва"

 
Yuriy Zaytsev #:

:) ну если это было с чувством юмора , тогда ценю.

Конечно буду покупать :)

Если вы читали весьма поучительный рассказ  Ильфа и Петрова , "Золотой теленок",  то может помните что сказал Паниковский ? 

Он говорил что купит, но продаст дороже  , инвертируем мысль и получится , что сначала продадим дорого а потом купим дешево.

Он плохо кончил....

 
Yuriy Zaytsev #:

Если вы читали весьма поучительный рассказ  Ильфа и Петрова , "Золотой теленок",  то может помните что сказал Паниковский ? 

Боюсь, из этой книги сейчас наиболее актуальна история про Воронью слободку, которая не могла не сгореть.

 

Это уже паника - RTS прошил дно.

Шорт - прекрасен  и быстр , боевые медведи нажавшие двумя лапам на sell красавцы.

Стейки из молодых бычков и похоже уже даже из старых быков уже  шипят  на мангале.

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