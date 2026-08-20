АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 33

Новый комментарий
 
5 звёзд армянский за бычий тренд.

 

Фигурку медведя  прикуплю когда сбер будет в районе 500, ну просто район 400 уже посетили.

 

Набор РФ акций который приятно держать в портфеле , никаких рекомендаций - просто чисто мое 

SBER + SBERP  Сбербанк

ALRS Алроса

GAZP Газпром

GMKN Норникель

LKON Лукойл

LSNGP ЛенЭнерго именно префы

SNGSP  Сургутнефтегаз префы 

MTSS  МСТ

SIBN Сибнефть

--

сбер готов даже держать в доле близкой к 50% 

 

Одна из длинных среднесрочных сделок. Бумага USA тикер MO

Вход дальней отложкой из серии высчитал, выставил и забыл.

Периодически с расчетом свободных средств, не входя в плечо, веером расставляю по выбранным бумагам дальние отложки, ставлю только бай.

И рынок иногда делает подарки.


 
Вот так и манипулируют рынками. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13625659
 
Кстати , обратил внимание, появилось несколько сигналов в сервисе  с открывашки. Раньше совсем не было , потом был один. Сейчас штук 7 именно по фондовому.
 
Vitalii Ananev #:
Вот так и манипулируют рынками. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13625659

Желаемое выдать за действительность, аж пукан у них рвёт как не терпится.

 
Yuriy Zaytsev #:

сбер готов даже держать в доле близкой к 50% 

Сбер в марте отчитывается. На ожиданиях этого отчёта может и пойти движ.
И в зависимости какой отчёт выйдет, то или продолжит рост, или тормознутся коррекцией.
А может и зафлетить до отчёта. И если выйдет плохой отчёт, то полетит ещё ниже.
Кто его знает. Надо все варианты рассматривать.

 
Roman #:

Сбер в марте отчитывается. На ожиданиях этого отчёта может и пойти движ.
И в зависимости какой отчёт выйдет, то или продолжит рост, или тормознутся коррекцией.
А может и зафлетить до отчёта. И если выйдет плохой отчёт, то полетит ещё ниже.
Кто его знает. Надо все варианты рассматривать.

Подпереть  в безубыток , уйдет ниже выбьет стоп  ,  закупим ещё но дешевле.  До  района 400 сходил , сходит ещё , он сейчас на этом фоне негатива недооценен. Опять же в мае рекордные дивиденды , кстати будет очень сильный геп на разницу , после Гера , не в первый день , подождать и докупить. 
   Ещё , перед дивидендами обычно сильно идёт в рост, вариантов несколько,  выйти  до дивидендов , закупить после Гепа , в расчете на достаточно быстрое восстановление , закрытие Гепа , месяц два может и три ... 
Второй вариант , срубить дивиденды , не выходить после Гепа залить ещё. Особенно если уровень входа не будет пробит гепом , к примеру  в 2021 геп не пробил мой вход. 

   Сбер , на фондовом рынке РФ , это что то типа Apple  в США. Самая оборотистая и ликвидная бумага.  Сбер , не разорится , это самый технологичный банк в РФ, ну ещё тинькофф тоже крут в этом плане.
 
Yuriy Zaytsev #:
Но рынок никак не отреагировал , похоже фейк этот не прошел масштабно. 

У них видимо что то пошло не так, кто то что то напутал. Ошиблись со сроками публикаций и новость была в пятницу вечером когда уже рынок был закрыт и не кто не успел на это отреагировать. Иначе какой смысл было вбрасывать этот фейк, а потом извиняться типа ошиблись. Или это были какие то не согласованные действия. Кто то должен был устроить провокацию на границе, а эти статейку тиснуть но получилось как всегда исполнители подкачали. Статейка вышла, а провокации не было. Вот им потом пришлось все опровергать и извиняться.

1...262728293031323334353637383940...294
Новый комментарий