АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 33
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Фигурку медведя прикуплю когда сбер будет в районе 500, ну просто район 400 уже посетили.
Набор РФ акций который приятно держать в портфеле , никаких рекомендаций - просто чисто мое
SBER + SBERP Сбербанк
ALRS Алроса
GAZP Газпром
GMKN Норникель
LKON Лукойл
LSNGP ЛенЭнерго именно префы
SNGSP Сургутнефтегаз префы
MTSS МСТ
SIBN Сибнефть
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сбер готов даже держать в доле близкой к 50%
Одна из длинных среднесрочных сделок. Бумага USA тикер MO
Вход дальней отложкой из серии высчитал, выставил и забыл.
Периодически с расчетом свободных средств, не входя в плечо, веером расставляю по выбранным бумагам дальние отложки, ставлю только бай.
И рынок иногда делает подарки.
Вот так и манипулируют рынками. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13625659
Желаемое выдать за действительность, аж пукан у них рвёт как не терпится.
сбер готов даже держать в доле близкой к 50%
Сбер в марте отчитывается. На ожиданиях этого отчёта может и пойти движ.
И в зависимости какой отчёт выйдет, то или продолжит рост, или тормознутся коррекцией.
А может и зафлетить до отчёта. И если выйдет плохой отчёт, то полетит ещё ниже.
Кто его знает. Надо все варианты рассматривать.
Сбер в марте отчитывается. На ожиданиях этого отчёта может и пойти движ.
И в зависимости какой отчёт выйдет, то или продолжит рост, или тормознутся коррекцией.
А может и зафлетить до отчёта. И если выйдет плохой отчёт, то полетит ещё ниже.
Кто его знает. Надо все варианты рассматривать.
Но рынок никак не отреагировал , похоже фейк этот не прошел масштабно.
У них видимо что то пошло не так, кто то что то напутал. Ошиблись со сроками публикаций и новость была в пятницу вечером когда уже рынок был закрыт и не кто не успел на это отреагировать. Иначе какой смысл было вбрасывать этот фейк, а потом извиняться типа ошиблись. Или это были какие то не согласованные действия. Кто то должен был устроить провокацию на границе, а эти статейку тиснуть но получилось как всегда исполнители подкачали. Статейка вышла, а провокации не было. Вот им потом пришлось все опровергать и извиняться.